颱風蘇拉．即時消息｜下午3至5時改發3號風球　明或改發更高風球

【打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風蘇拉逐步靠近廣東東部沿岸，香港天文台今日（31日）早上指，會在下午3時至5時之間改發三號強風信號，並指按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至後日（9月2日）相當接近珠江口一帶，天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。



▼8月30日 天文台發出一號風球▼



圖為天文台對蘇拉的預測路徑。（天文台網頁圖片）

香港天文台8月31日指根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五（9月1日）及周六（9月2日）相當接近珠江口一帶；圖為8月31日上午6時的天文台預測圖。（天文台截圖）

▼8月29日 尖沙咀一帶雨勢頻密▼



+ 11

▼8月31日風暴消息▼

【0800】上午8時，蘇拉集結在香港之東南偏東約440公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。香港天文台指，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台會在今日下午三時至五時之間改發三號強風信號。按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至後日（9月2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

【06:45】天文台指，按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至星期六（9月2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮，海有湧浪。

【04:45】天文台指，在上午5時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約460公里。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。明日及週末期間廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有湧浪。天文台會在今日下午3時至5時之間改發三號強風信號，並視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

【01:45】天文台指，在上午2時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約490公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。按照現時預測路徑，蘇拉會在今早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在今日中午前維持。本港高地間中吹強風，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。

▼8月30日風暴消息▼

【22:45】天文台指，過去一兩小時，本港高地間中吹強風。按照現時預測路徑，蘇拉會至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。預料蘇拉會在周五至周六（9月1日及2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。

【17:45】天文台指，按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台明日稍後會改發三號強風信號。

【17:40】天文台今日傍晚5時40分發出一號戒備信號。

【16:30】澳門氣象局指一號風球於下午4時30分發出，在下午2時，超強颱風蘇拉集結在澳門東南偏東約 730 公里。

【13:00】天文台今日中午最新九天天氣預報顯示，周五及周六（9月1日及2日）的風力比昨日（29日）有所調整，指本港離岸及高地周五及周六間中達8級，即達烈風程度。預報亦顯示，周五稍後起有狂風驟雨及雷暴，周末亦大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。

【12:43】前天文台台長岑智明今日在社交平台發表對蘇拉動向的看法，他指雖然各大電腦預報仍然存在頗大分歧，但可以肯定蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，而按照電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早移動亦較為偏西，影響香港機會上升，籲市民儘早做好防風措施，並密切留意天文台最新颱風信息及預警。

【11:40】天文台署理高級科學主任江如秋在電台節目表示，蘇拉今、明兩日與本港仍有一段距離，故天氣會較好，但日間或會酷熱，直至周五和周六（9月1、2日）將會靠近珠江口範圍，屆時本港風勢會較大，亦會有狂風驟雨，但未來的移動路徑和強度仍存在不確定性，呼籲市民留意最新天氣預測。

【11:30】澳門氣象局指，「蘇拉」已經進入澳門800公里範圍，該局下午將發出一號風球。

【10:55】香港天文台最新表示，隨著蘇拉移向廣東東部沿岸，會在今日黃昏發出一號戒備信號，更指蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，根據最新預測路徑，蘇拉進入本港800公里範圍內或再急轉彎或「拉西」，仍有機會在香港以西登陸，而熱帶氣旋西登或東登，對本港天氣破壞程度大不同，一文看清西登與東鈃之別。

【09:10】熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台會在今日黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。受東北季候風影響，蘇拉的路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。