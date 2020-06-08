【電飯煲食譜合集】鍋居煮食神器一煲到底　煮飯小菜甜品蒸糕皆齊

撰文：尹嘉蔚
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電飯煲食譜，相信是懶人及新手必備的入廚秘笈，簡單方便一煲搞掂，電飯煲確實是不少家庭的煮食神器，甚至是鍋居一族的煮食恩物。現時的電飯煲功能日新月異，焗蛋糕已不是稀奇的事，不過能否順利及成功做好漂亮的作品，又是另一番話。
曾經有位網民用電飯煲焗蛋糕，還標榜蛋糕「完全不黏鍋」，結果打開蓋驚見超大顆「杏鮑菇」倒掛在煲蓋，完全做到「不黏鍋」（不黏電飯煲內鍋）。照片笑翻網民，並紛說「神鍋！」，樓主其後再曬一張成功版的電飯煲蛋糕照片奮力解圍。
網民分享用電飯煲焗蛋糕，結果驚見大顆「杏鮑菇」倒掛在煲蓋，後來澄清自己只是一時失手，貼出正常版電飯煲蛋糕作品。（微博「鄔水水sui」截圖）
各式電飯煲料理，煮飯、餸、麵、滾湯、糖水、甜品及蒸糕樣樣皆能，電飯煲在廚具界可說是十項全能，以下精選各式電飯煲食譜，簡單易做一煲到底，下廚做菜不花精神、不費力。
1.海南雞飯
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2.蒸雞
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日式咖喱雜菜大麥飯做法及貼士。（TVB影片截圖）
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5.牛肝菌燴飯
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6.生菜粟米粥
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7.糖醋排骨
糖醋排骨的做法及貼士。（TVB影片截圖）
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8.茶熏雞
電飯煲茶熏雞的做法及貼士。（TVB影片截圖）
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9.古早味蛋糕
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10.日式芝士蛋糕
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11.芒果糯米飯
香芒斑蘭糯米飯的做法及貼士。（TVB影片截圖）
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12.冰糖燉梨配紅棗桃膠
冰糖燉梨食譜
13.南瓜糕
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14.蘿蔔糕
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