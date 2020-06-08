【電飯煲食譜合集】鍋居煮食神器一煲到底　煮飯小菜甜品蒸糕皆齊

電飯煲食譜，相信是懶人及新手必備的入廚秘笈，簡單方便一煲搞掂，電飯煲確實是不少家庭的煮食神器，甚至是鍋居一族的煮食恩物。現時的電飯煲功能日新月異，焗蛋糕已不是稀奇的事，不過能否順利及成功做好漂亮的作品，又是另一番話。

曾經有位網民用電飯煲焗蛋糕，還標榜蛋糕「完全不黏鍋」，結果打開蓋驚見超大顆「杏鮑菇」倒掛在煲蓋，完全做到「不黏鍋」（不黏電飯煲內鍋）。照片笑翻網民，並紛說「神鍋！」，樓主其後再曬一張成功版的電飯煲蛋糕照片奮力解圍。

網民分享用電飯煲焗蛋糕，結果驚見大顆「杏鮑菇」倒掛在煲蓋，後來澄清自己只是一時失手，貼出正常版電飯煲蛋糕作品。（微博「鄔水水sui」截圖）

各式電飯煲料理，煮飯、餸、麵、滾湯、糖水、甜品及蒸糕樣樣皆能，電飯煲在廚具界可說是十項全能，以下精選各式電飯煲食譜，簡單易做一煲到底，下廚做菜不花精神、不費力。

1.海南雞飯

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2.蒸雞

電飯煲蒸雞食譜

3.日式咖喱雜菜大麥飯

日式咖喱雜菜大麥飯做法及貼士。（TVB影片截圖）

按圖有日式咖喱雜菜大麥飯的做法及貼士︰

+ 5 + 4 + 3

4.三文魚蘑菇炊飯

三文魚蘑菇炊飯食譜

5.牛肝菌燴飯

電飯煲牛肝菌燴飯食譜

6.生菜粟米粥

電飯煲生菜粟米粥食譜

7.糖醋排骨

糖醋排骨的做法及貼士。（TVB影片截圖）

按圖有糖醋排骨的做法及貼士︰

+ 3 + 2

8.茶熏雞

電飯煲茶熏雞的做法及貼士。（TVB影片截圖）

按圖有電飯煲茶熏雞的做法及貼士︰

+ 11 + 10 + 9

9.古早味蛋糕

電飯煲古早味蛋糕食譜

10.日式芝士蛋糕

電飯煲日式芝士蛋糕食譜

11.芒果糯米飯

香芒斑蘭糯米飯的做法及貼士。（TVB影片截圖）

按圖有香芒斑蘭糯米飯的做法及貼士︰

+ 14 + 13 + 12

12.冰糖燉梨配紅棗桃膠

冰糖燉梨食譜

13.南瓜糕

電飯煲南瓜糕食譜

14.蘿蔔糕

電飯煲蘿蔔糕食譜