【炒食譜.上】20道佐飯家常小炒麵飯　只需一隻鑊15分鐘可完成！

受新冠肺炎疫情影響，大家多了時間在家中下廚，很多朋友本身未必經常煮飯，忽然間要每日構思不同菜式，的確不是易事。相信大熱天時，大家都不想花太長時間在悶熱的廚房逗留，因此記者就精選了20道簡單小炒，即使家中只有一隻平底鑊也可做到，每道菜只花你15分鐘，部分菜式更是10分鐘搞得掂，絕對省時又快手。

筆者近來收到很多來自朋友的「查詢」，他們知道我本身的工作，竟然問我煮什麼好，甚至在網上「集思廣益」，叫各路朋友幫手構思每日菜單，以免來來去去都是那幾味。這些可能都是大家的寫照吧？

一家大小都多了在家逗留，加上禁堂食等政策，不得不自己下廚。我通常都會問他們有甚麼要求、喜歡食哪類食材，對方的答覆不外乎：「簡單囉，易煮囉，快囉。」有朋友更說過：「我屋企得一個煲、一隻鑊咋，唔好要我搞咁多嘢。」有見及此，記者就選了一些正正符合簡單、易煮、快捷要求的炒餸食譜，分上、下集推出，今次先睇住其中20道菜吧，有菜、肉、蛋、海鮮及飯麵等等，即使家中廚房簡陋都煮到！

肉類：豬、牛、雞

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肉類——海鮮

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炒蛋

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炒菜

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炒飯、麵

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