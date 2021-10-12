健康湯水食譜｜10款秋冬降燥湯水潤肺潤膚　滋潤養顏增抵抗力

秋天宜多喝滋潤湯水，乾燥的日子，皮膚、咽喉易有不適。中醫推介以下10款潤燥滋補湯水有益身體。



在中醫理論中，秋天養生著重養肺，「秋天屬金，金為肺，白色入肺」，白色食物可補肺，梨、淮山、百合、雪耳等助補益肺氣。同時，秋天的相對濕度漸低，加上長時間在有冷氣的辦公室內工作，幫皮膚補水及保濕，可多喝湯水輔助，例如蘋果百合雪耳湯可潤肺止咳，降燥生津。

蘋果百合雪耳湯︰潤肺止咳 降燥生津3類人不宜

蘋果雪耳百合湯有助潤肺、止咳及生津止渴，滋潤降燥，冬天乾燥時節最宜飲用。湯水味道清甜，入喉舒服怡人。

蘋果百合雪耳湯食譜

沙參玉竹雪梨湯︰特別適合乾燥肌，潤膚潤燥。

潤膚和潤燥，以沙參配玉竹煮湯，起到食物配伍的相互協調作用，加強養陰潤燥，清肺熱，提高養肺滋陰的療效。

沙參玉竹雪梨湯食譜

紅蘿蔔雪耳百合湯︰潤燥通便 皮膚乾燥有救星

紅蘿蔔雪耳百合湯特別適合皮膚乾燥的人服用。中醫認為肺與大腸有密切聯繫，肺主皮毛，當肺部有足夠滋潤便可止咳，潤腸通便。人體的水分增加，亦令皮膚更有光澤。不過，此湯比較潤膩，脾胃虛寒、腹瀉或感冒人士要慎服。

紅蘿蔔雪耳百合湯

姬松茸螺片雪耳湯︰生津潤燥 姬松茸愈大朵愈好？

滋陰養顏可選擇有提升免疫力的姬松茸煲湯，用螺片取代平時所用的豬肉，大大增加湯水的鮮味，亦比平常的湯多一分香甜。

姬松茸螺片雪耳湯（余曉彤攝）

蓮藕馬蹄百合湯︰健脾和胃、養陰潤燥。

用滋陰、潤肺、養胃及生津等食物來預防秋燥，這些多是白色的食物，例如蓮藕、雪耳、百合、梨及蘋果等。

蓮藕馬蹄百合湯食譜

蜜瓜螺頭豬腱湯︰陰虛宜飲，爵士湯潤燥養顏。

用蜜瓜煲湯感覺有點怪，卻見有很多人都會煲「蜜瓜螺頭豬腱湯」，這個湯架勢到有「爵士湯」之稱，適合在秋冬時節養顏養生。

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

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佛手瓜栗子甘筍湯︰潤燥止咳增強體質。

常人質疑沒有放肉的湯不會甜，其實佛手瓜、栗子、甘筍、腰果和大豆芽等食材，可以大大提升素湯的鮮甜味。秋冬進補，以潤燥止咳、補腎壯腰、增強體質及防體虛為佳。

佛手瓜栗子甘筍湯。（尹嘉蔚攝）

無花果南瓜雪耳湯︰ 潤燥治喉痛，新鮮無花果最好。

入秋轉涼，開始口乾鼻乾。新鮮無花果除了當水果吃之外，亦可以煲湯，配南瓜及雪耳，高纖、飽肚兼養顏。

花果南瓜雪耳湯。（尹嘉蔚攝）

霸王花雪梨螺頭湯︰潤膚又潤肺 兩類人不宜多飲。

季節交替之時特別易病，不妨煲一個霸王花雪梨螺頭湯，既滋潤又可增抵抗力。

霸王花雪梨螺頭湯食譜

雪梨無花果粟米湯︰秋季必備湯水，滋陰潤肺通便。

雪梨無花果粟米湯，素湯水清甜溫潤，有滋陰潤肺及通便的療效，要對付身體內外的乾燥問題，最適宜飲用此湯。見口乾，無痰，乾咳，皮膚乾燥，嘴唇乾燥，大便硬結，尤其適宜。但此湯偏寒涼、滋補， 如果有痰或容易大便泄瀉，則不宜飲用。飲了可能增加痰，或者令到腹痛泄瀉。