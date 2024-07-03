夏季去日本觀光，最不容錯過的必屬全國各地大大小小的煙火匯演。花火大會在日本已經有近300年歷史，主要在7至9月舉行，地點遍佈東京、大阪、長野等地區。暑期值得去的煙火大會包括「日本三大煙火大會」、「隅田川花火大會」、「長岡祭典大花火大會」等。日本夏季的煙火匯演精彩絕倫，其中不乏能夠在晴空塔觀景台俯瞰煙火匯演、穿著浴衣體驗地道的裝扮享受演出、在海邊同時感受晚風和花火的雙重震撼等體驗。

《香港01》好食玩飛頻道編輯為大家整理了不同煙火大會的時間、地點、交通等資訊，趁著暑假，不妨將觀賞絢爛的煙火加入行程！

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隅田川花火大會是東京歷史最悠久的煙火秀之一（ig@sumida_river_fw）

日本花火大會2024｜一、隅田川花火大會（東京）

每年7月最後一個星期六舉辦的「隅田川花火大會」是東京排名第一的大型花火節之一，會場位於擁有東京晴空塔的墨田區和擁有淺草寺的台東區，特色在於會場分成兩處，觀賞兩萬發煙火，點亮東京的夜空。

隅田川花火大會最早可追溯至 1733 年，當時是為了悼念因饑荒而罹難的亡者，最後慢慢演變成一項屬於日本的獨特傳統。來自世界各地的遊客或當地市民會穿上具有傳統特色的浴衣，以地道的裝扮體驗花火大會。而今年東京晴空塔將於同晚舉行「隅田川花火大會特別營業」，觀賞者有機會於晴空塔展望台觀看隅田川花火大會，限額約634人，將以一般發售及抽籤形式選出參與者。

隅田川花火大會臨近河畔，觀光客可以在草地觀賞匯演（小紅書@白瓷梅子湯）

隅田川花火大會

日期及時間：2024年7月27日

【第一場地】19:00〜20:30

【第二場地】19:30〜20:30

地點：【第一場地】（櫻橋下流-言問橋上流）；

【第二場地】（駒形橋下流-厩橋上流）

交通：【第一場地】各線「浅草站」、「東武浅草站」步行10分鐘；

【第二場地】都營地下鐵大江戶線、浅草線「藏前站」步行5分鐘／東京地鐵銀座線「浅草站」步行分鐘／JR總武線「浅草橋站」步行12分鐘

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從晴空塔俯瞰花火匯演的壯麗景觀（小紅書@一隻大滷醬）

東京晴空塔 「隅田川花火大會特別營業」

日期及時間：2024年7月27日，18:00~20:30

申請時間：2024年6月10日12:00～6月30日23:59

抽籤結果發表：2024年7月3日

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長岡花火大會，煙花升起後像星火般從天落下，觀賞者被星星點點籠罩（小紅書@咻咻咻bananya）

日本花火大會2024｜二、長岡祭典大花火大會（長岡）

長岡祭典大花火大會亦是「日本三大煙火大會」之一，以「白菊」煙火作為開場，以此紀念空襲逝世的亡靈。而今年主要以祈求復興的鳳凰煙火為主題，口號是「綻放心中，點亮未來」。在這裡可以看到全長約2公里的巨型煙火在夜空中連環盛放，最後更有鳳凰圖案的煙火，給觀眾們帶來機具震撼的視覺效果。

日期及時間：2024年8月2日至3日，19:20~21:10

地點：新潟縣長岡市長生橋下流 信濃川河川岸周邊

交通：JR「長岡站」徒步約30分鐘

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長岡花火大會是日本最傳統、最大型的煙火匯演之一（小紅書@咻咻咻bananya）

日本花火大會2024｜三、淀川花火大會（大阪）

炎炎夏日，來到關西大阪，千萬別錯過一年一度的盛大煙火秀——淀川花火大會！作為大阪最盛大的煙火祭，淀川花火大會以其長達一小時的熱鬧煙火和動聽音樂，吸引了無數遊客和當地居民前往觀賞。煙火在大阪梅田附近的淀川河上發放，在夜空中綻放出絢麗的色彩，將整個水都大阪照亮。

日期及時間：2024年8月3日，19:30~20:30

地點：大阪市澱川區新北野 新禦堂筋 澱川鐵橋下游（澱川河床）

交通：十三會場側（JR東西線御幣島站；阪神電鐵姫島站；阪急電鐵南方站、十三站；JR神戶線塚本站；大阪地下鐵御堂筋線西中島南方站）；梅田會場側（大阪地下鐵千日前線野田阪神站、阪神電鐵野田站、阪急電鐵、大阪地下鐵梅田站；JR大阪站）

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諏訪湖祭湖上花火大會最引人矚目的莫過於在湖上呈現的半弧形煙火（ig@puruuuun）

日本花火大會2024｜四、諏訪湖祭湖上花火大會（長野）

日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。每年，數萬發煙火在夜空中綻放，其中以水上半弧形的高速連發煙火聞名。諏訪湖四面環山，煙火聲回蕩於山林間，必要親自到訪才能感受到其震撼程度。全長約 2 公里的巨大煙火，在湖面上形成壯觀的景象，倒映在湖面上的煙火美不勝收，令人目不暇接。

日期及時間：2024年8月15日，19:00~20:45

地點：長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖

交通：JR中央本線「諏訪站」步行10分鐘

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花火匯演是日本的百年傳統，許多煙火師正努力傳承時代技術（ig:omagari_hanabi）

日本花火大會2024｜五、大曲煙火（秋田）

大曲煙火亦被稱為為「全国煙火競技大會大曲煙火」，是日本最傳統的煙花匯演，擁有逾百年歷史，是「日本三大煙火大會」之一。其中的煙火作品出自經全國選拔的煙火師，爭奪日本第一的寶座。壯麗的煙火匯演搭配音樂施放高速煙火，每年吸引約70萬人，是秋田夏季風物詩。

日期及時間：2024年8月31日，17:15/18:50

地點：秋田縣大仙市大曲雄物川河畔

交通：搭乘秋田新幹線、JR奥羽線「大曲站」步行約20分鐘

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大曲煙火中展出的作品許多出自優秀煙火師之手（ig:omagari_hanabi）

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