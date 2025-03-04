日本花火大會｜日本的花火大會其實一年四季也有！花火大會在日本已經有近300年歷史，地點遍佈富士山、沖繩、北海道、長野等地區。最值得一去的煙火大會包括「諏訪湖祭湖上花火大會」、「熱海 海上煙火大會」、「北海道芸術花火」等。日本的煙火匯演精彩絕倫，可以在海邊同時感受晚風和花火的雙重震撼，即看下文啦！



《香港01》好食玩飛頻道編輯為大家整理了不同煙火大會的時間、地點、交通等資訊，趁著暑假，不妨將觀賞絢爛的煙火加入行程！

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日本花火大會2025｜【1】諏訪湖祭湖上花火大會（長野）

日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。每年，數萬發煙火在夜空中綻放，其中以水上半弧形的高速連發煙火聞名。諏訪湖四面環山，煙火聲回蕩於山林間，必要親自到訪才能感受到其震撼程度。全長約2公里的巨大煙火，在湖面上形成壯觀的景象，倒映在湖面上的煙火美不勝收，令人目不暇接。

日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。（Club Tourism官網）

日期：2025年8月15日（待定）

地點：長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖

交通：JR中央本線「諏訪站」步行10分鐘



日本花火大會2025｜【2】熱海 海上煙火大會（靜岡縣）

熱海海上煙火大會已有70多年歷史，為了紀念1950年熱海車站的一場持續10日的火災，於是在1952年起舉辦了首場熱海海上煙火大會，因此煙火大會成為了熱海每年的傳統。今年的熱海海上煙火大會共13場，第1場已於2月21日完結，未來還有12場！煙花表演歷時20分鐘，發射約3,000發煙花。而在夏季（7至8月）舉行的熱海海上花火大會，煙花表演時間增至25分鐘，發射多達5,000發煙花！

日期：2月21日、3月23日、4月20日、4月28日、7月25日、8月5日、8月8日、8月18日、8月25日、9月15日、10月13日、11月3日、12月7日

時間：20:15 - 20:40（7、8月份）；20:20 - 20:40（其他月份）

地點：静岡縣熱海市熱海灣

交通：從東京站搭乘新幹線，車程約50分鐘；從JR熱海站步行15分鐘，即可抵達熱海煙火大會的會場



日本花火大會2025｜【3】富士山花火VS賽車場2025（静岡県）

「富士山煙火VS賽車場」已舉辦3年，是與富士賽車場合作的大型煙火活動，在富士山前燃放的世界最高煙火，並在國際賽車場「富士賽車場」舉行賽車活動，相當刺激！今年將在4月12日（週六）舉行，正好是櫻花季！早上看櫻花，晚上看煙花，好浪漫呀！場地是日本最大的花火會場，約1.5公里的廣闊場地發射約8,000發煙花，還高達2尺！

「富士山煙火VS賽車場」已舉辦3年，是與富士賽車場合作的大型煙火活動。（Club Tourism官網）

日期：2025年4月12日（待定）

地點：静岡県駿東郡小山町

交通：從JR「駿河小山駅」步行約17分鐘至小山町役場



日本花火大會2025｜【4】JAL琉球海炎節 (沖繩縣)

日航琉球海炎節是在沖繩這個度假勝地舉辦的煙火大會，可以欣賞到採用最新技術配上音樂的煙火，當天會煙火由電腦控制所有煙火的發射，令煙火跟貼音樂的每個音符，配合聲音和畫面，讓觀眾留下深刻印象。

「日航琉球海炎節」是在沖繩這個度假勝地舉辦的煙火大會，可以欣賞到採用最新技術配上音樂的煙火。（Club Tourism官網）

日期：2025年4月19日（待定）

地點：沖縄県宜野湾市

交通：建議自駕



日本花火大會2025｜【5】北海道芸術花火（北海道）

去北海道除了看雪，還有煙花大會！北海道這場煙火表演，不僅僅是煙火表演，還具有藝術元素。當晚的煙火與公園廣闊的場地和四周景觀融為一體，伴隨著音樂，讓觀眾著迷！

北海道這場煙火表演，不僅僅是煙火表演，還具有藝術元素。（Club Tourism官網）

日期：2025年9月6日（待定）

地點：北海道札幌市

交通：建議自駕



日本花火大會2025｜【6】袋井遠洲煙花（靜岡縣）

「袋井遠洲煙火大會」已成為東海地區的代表煙火大會，從日本全國選拔的頂級煙火師，包括日本煙火協會的煙火大師等資深大師掌控整個花火表演，他們會按照主題發射自己的煙火，感受每位煙火師的熱血。

日期：2025年7月26日（待定）

地點：静岡県袋井市

交通：JR袋井駅步行約12分鐘



日本花火大會2025｜【7】片貝祭奉獻煙火（大炎花）（新潟縣）

片貝祭奉獻煙火是麻原神社一年一度的秋季祭典，當日早上片貝街道上，會舉辦多項傳統活動，例如向麻原神社供奉煙火球的「Tama-okuri」、祈求神靈的「Tsutsubiki」等儀式。當晚煙花會有一朵直徑約800公尺的大花在夜空中綻放。

當晚會有一朵直徑約800公尺的大花在夜空中綻放！（Club Tourism官網）

日期：2025年9月12日（待定）

地點：新潟県小千谷市

交通：建議自駕



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