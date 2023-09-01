胡志明市新酒店10間推介！1分鐘到酒吧街／近古蹟近機場／人均$56

胡志明市酒店推介2023！胡志明市是越南最大城市，景點比首都河內還要多，是不少香港人喜愛到訪的越南城市。胡志明市不少酒店價格低、鄰近獨立宮、裴援步行街、濱城市場等人氣景點以及機場，部份更有天際泳池、空中酒吧，賦具特色。有興趣可以順道留意胡志明市餐廳推介、行程建議、到越南旅遊的注意事項以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

五光十色的胡志明市（何以諾攝）

胡志明市酒店【1】西貢拉希斯塔尊貴酒店（La Siesta Premium Sai Gon）

La Siesta Premium Sai Gon是胡志明市最新開業的酒店，於今年春季投入服務，非常新淨。2023年4月，《香港01》「好食玩飛」記者曾到酒店實測並欣賞酒店特色設施甚多。大家不但可以在天際泳池一邊暢泳，一邊欣賞胡志明市的天際線，還可以在池旁享用豐富早餐。酒店天台更設有酒吧，讓人完成一整天的行程後看著夜景，輕鬆地與三五知己暢飲。

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西貢拉希斯塔尊貴酒店（La Siesta Premium Sai Gon）

房價：人均$420起

地址：180 -188 Ly Tu Trong Str, District 1 , Ho Chi Minh City, 第1郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【2】西貢艾美酒店 （Le Méridien Saigon）

希望能夠在酒店好好欣賞景色的朋友，可以選擇位於西貢河畔的西貢艾美酒店。酒店內的不少房間、泳池、天台上的露天用餐處都能夠飽覽河景，入夜後更能欣賞到西貢河兩岸的大樓與跨河大橋上之燈飾熠熠生光，非常浪漫。

西貢艾美酒店 （Le Méridien Saigon）

房價：人均$793起

地址：3C Ton Duc Thang Street, 第1郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【3】西貢融合套房酒店 （Fusion Suites Saigon）

西貢融合套房酒店由北歐式全實木作主結構，不論在房間、大堂、餐廳、水療中心、健身室，大家都會被予人溫暖感覺的木材包圍。此外，酒店許多房間裝有落地玻璃，視野開揚，讓客人無拘無束地飽覽風光。

西貢融合套房酒店 （Fusion Suites Saigon）

房價：人均$300起

地址：3 - 5 Suong Nguyet Anh Street, District 1, Ho Chi Minh, 第1郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【4】同起神秘島酒店 （The Myst Dong Khoi）

同起神秘島酒店的房間採用了東南亞居家風格，裝有具中性色調、予人柔和感覺的傢俬。大家在房內，能夠體會到東南亞人日常起居時的感受。酒店同時設有具熱帶風情的天台泳池，泳池裡裝有水床，即使不會游泳，也可以好好在水上享受陽光帶來的溫暖。

同起神秘島酒店 （The Myst Dong Khoi）

房價：人均$452起

地址：6-8 Ho Huan Nghiep Street, Ben Nghe Ward, 第1郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【5】西貢歐式酒店（Hotel Continental Saigon）

越南是前法國殖民地，到現在仍擁有不少歐洲式建築。想來一趟偽歐遊的朋友，不妨入住參照歐洲建築興建的西貢歐式酒店，感受歐洲風情。在酒店對出，正是同樣具歐洲色彩的胡志明市大劇院，到訪該處路程不用1分鐘，特別適合已購票、待欣賞節目的朋友入住。

西貢歐式酒店（Hotel Continental Saigon）

房價：人均$285起

地址：132-134 Dong Khoi Street, District 1, 第1郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【6】銀城延酒店（Silverland Yen Hotel）

銀城延酒店位於胡志明市市中心多個景點的中心點，從酒店前往能購買當地土產的濱城市場、前南越總統府邸——獨立宮、雲集環球潮流品牌的百貨公司——高島屋、胡志明市博物館、聖母像等也只是5至10分鐘路程，具有地利優勢。

銀城延酒店（Silverland Yen Hotel）

房價：人均$222起

地址：

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胡志明市酒店【7】梅拉奇精品酒店（Meraki Boutique Hotel）

裴援步行街是胡志明市知名的酒吧街，每晚吸引不同國籍的人一同聚首一堂，欣賞歌舞表演、舉杯暢飲。而梅拉奇精品酒店則正正位於裴援步行街，大家若希望酒後能盡快休息、不想再車舟勞頓，不妨選擇入住該酒店。不過，正因為該酒店附近設有多間酒吧，噪音會較市中心其他地方為多。

梅拉奇精品酒店（Meraki Boutique Hotel）

房價：人均$56起

地址：178 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, 第1郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【8】風景谷套房酒店（Scenic Valley Suite）

風景谷套房酒店處於新月購物中心與西貢會展中心附近，距離只相約5分鐘路程，適合喜歡在大型商場購物以及將於會展參展、觀展的朋友入住。酒店地面還設有大型兒童遊樂場與泳池，適合小朋友盡情「放電」。

風景谷套房酒店（Scenic Valley Suite）

房價：人均$146起

地址：Scenic Valley 1, Block F, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 第7郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【9】宜必思西貢機場酒店 （ibis Saigon Airport）

需趕搭早機又不想太早起床的朋友，可以選擇直接於機場附近的酒店過夜。宜必思西貢機場酒店距離機場的路程約10分鐘，不用乘搭任何交通工具到機場，交通非常方面。此外，酒店的房間設有飛機的壁畫，亦設能夠直接觀賞停機坪、飛機升降的泳池、天台自助餐廳，特別適合即將到訪胡志明市的航空迷。

宜必思西貢機場酒店 （ibis Saigon Airport）

房價：人均$220起

地址：2 Hong Ha Street, Ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, 新平郡, 胡志明市, 越南

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胡志明市酒店【10】西貢機場藍天服務公寓（Saigon Airport Bluesky Serviced Apartment）

西貢機場藍天服務公寓是距離機場最接近的酒店，同樣只需要步行10分鐘便能抵達機場。不過，受其他附近大樓的屏蔽，大家未必能在酒店房裡欣賞到飛機升降。酒店部份房間為4人家庭大房，適合家庭旅客。此外，房內設有廚房，適合喜歡烹飪的朋友大展身手。

西貢機場藍天服務公寓（Saigon Airport Bluesky Serviced Apartment）

房價：人均$143起

地址：01 Bach Dang street, ward 02, Tan Binh Dist,, 新平郡, 胡志明市, 越南

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