新冠肺炎・最新｜新增115宗本地感染　直銷群組增8人確診

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增115人確診，全部個案屬本地感染，並已是連續第12天確診個案數字破百，累計個案已達3,512宗。瑪麗醫院亦表示，一名94歲男患者離世，本港累計確診死亡人數增至34人。 多個群組再增確診個案，其中直銷公司「Star Global」群組再增8人確診。另有1名確診者是仁安醫院醫生，他病發前3日已無上班，加上有家人染病，相信屬社區感染。至於明愛醫院則有1名內科醫生初步確診，同病房另有3名病人確診或初確診，當局暫相信涉社區感染。 國家衛健委今日將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。

【18:00】司法機構今日（2日）表示，早前先後有兩名由警方承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安人員確診新冠肺炎，法院大樓內所有法庭及公眾地方已完成清潔和消毒。由明日（3日）起，所有於九龍城裁判法院處理的新羈押案件將轉往西九龍裁判法院處理，直至另行通知。

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【17:35】疫情記者會上，張竹君被問到剛到港的內地專家，實際留港時間以及具體工作安排。張表示，衞生防護中心沒有相關資料，需要由政府高層官員安排及負責。而內地相關專家訪港，理論上未必需要檢疫，今次亦非先例，過去有來往兩地的醫護人員亦獲豁免檢疫，有需要時會做多幾次測試。

【17:15】何婉霞指，昨日下午4時左右，當局根據需要入院名單，安排一名女士經救護車送入亞博社區治療設施。醫生晚上10點覆核資料時，在電腦系統發現該病人沒有陽性記錄，不是確診病人。今早醫生再做評估，確認不是確診，已轉送病人到瑪嘉烈接受測試，如果都是陰性。何婉霞就送錯病人到亞博隔離治療致歉，承諾會認真檢討，避免再次發生。

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何婉霞指，明愛醫院一名內科醫生初步確診，其家人早前已確診，相信染疫與家人有關。（黃舒慧攝）

【17:00】明愛醫院則有1名內科醫生初步確診，當局已立即接觸追蹤接觸者，及安排病房職員檢測，有3名醫生與涉事醫生曾一同用餐，被列為密切接觸者。而涉事病房昨日有1名87歲男病人初步確診，該病房先後有另外2名病人，分別於7月25日及26日確診。因同一病房有4人確診，感染控制專家已開會，觀察流行病學關聯，內科醫生感染應與家人有關，因其家人早前有確診。而涉事3病人則住在不同病格，無接觸，估計不是互相傳染，相信是社區感染個案。

至於初步確診的87歲男病人，本身入住大埔道兆善護老中心，上月23日因氣促，心臟功能不正常入院，最初需要氧氣協助呼吸，情況一度嚴重，7月31日曾接受高濃度氧氣。隨後接受深喉唾液檢測，8月1日檢測結果為陽性，即轉入負壓病房醫治。目前個案追蹤仍在進行，同一病格病人被列作密切接觸者，同一病房的其他病格病人，則列作其他接觸者。

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【16:53】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今早9時，過去24小時內，醫管局系統共呈報143宗個案，同時有4名病人離世(確診編號1473、3201、2246及 2703)。而瑪麗醫院今日亦有1名94歲男患者離世，該名患者7月14日確診，有長期病患，有咳嗽、上呼吸道病徵，因病情惡化離世，累計至今已有34名患者離世。

另有101名病人康復出院，至今累計1959名病人康復出院。至今亦有1,107名病人，分別在醫管局17間醫院，鯉魚門檢疫中心及亞博留醫，當中34人情況危殆，71人情況嚴重，1,032人情況穩定。目前仍有100多名確診病人等候入院。

張竹君表示， 本港今日新增115宗確診個案，全為本地感染個案。（黃舒慧攝）

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增115宗確診個案，沒有輸入個案，全屬本地感染，其中76宗與其他確診個案有相關，包括有58宗涉與家人、朋友聚餐個案，佔總數逾半，另有36宗源頭仍調查中。

多個感染群組再有新個案，其中旺角直銷公司「Star Global」群組，再增8人確診。而上水文錦渡缸瓦甫一個地盤今日新增4宗確診，之前已有4人確診，合共錄得8宗個案，涉事患者非同一公司職員。

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【15:58】瑪麗醫院發言人表示，一名確診94歲男病人（個案編號：1612）於中午離世。病人有長期病患，於7月14日確診感染新冠病毒、咳嗽及流鼻水入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午12時54分離世。該院又指，對病人離世感難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有34名確診病人於公立醫院離世。

【14:00】港鐵今日（2日）表示，一名主要駕駛元朗區輕鐵的車長，其家屬初步確診感染。該車長於7月26日起放大假，港鐵已即時安排消毒其工作地點。

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【12:51】消息指，今日再多110人確診，意味香港總確診人數勢升破3500人大關。

【11:42】中央政府將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會。

醫管局行政總裁高拔陞今早（2日）接受商台節目《政好星期天》訪問時稱，對於內地協助本港興建醫院，建築專業的同事意見較多，因香港法規與內地不同，相信負責他們將與內地的專家繼續相討及交接；又指若工作整體流程順利，預料更多的患者將於下周可獲評估，減少等待的時間。

中央派團隊助港建臨時醫院 高拔陞指建築同事意見較多

香港新冠肺炎疫情一直不受控，連續11天錄得逾百宗確診個案。（資料圖片／廖雁雄攝）

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【10:00】本港新冠肺炎疫情持續，旅遊及零售業大受打擊。上水龍琛路、新康街、符興街等一帶過去數年有不少藥房、化妝品店、兌換店等，大量水貨客到此購貨轉運至內地，卻惹來矛盾，更有網民曾發起遊行表達不滿。有自小於上水長大的市民，對疫爆發後水貨客大減感到開心，指水貨客隨意丟棄包裝盒，影響公眾衞生，曾令她不願離開家門；亦有市民諒解表示「搵食啫」。

然而卻有藥房職員被解僱，只能送貨以維持生計，並邊吸香煙邊說，「更多人慘過我哋，過咗年到而家冇工返。」更不諱言上周已在同一條街上因丟煙頭和脫罩而被罰款，「唉，成份糧又冇咗一半。」

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【03:00】衛生防護中心昨晚（1日）更新確診者住所及行蹤資料，直銷公司Star Global群組再增6人確診，至今累計23人染疫，當中包括確診員工親友。

由於有兩名患者居於同一大廈，他們涉及22處居所，遍布全港，當中包括元朗昌盛大廈、葵青石籬邨石興樓、九龍城偉恆昌新邨恆景閣、葵青天富苑榮富閣、觀塘駿業街58號宏開工業大廈、天水圍柏慧豪園5座、將軍澳慧安園、以及沙田隆亨邨賞心樓等，其中隆亨邨榮心樓救世軍隆亨長者之家早前曾爆疫。

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【01:20】衞生防護中心周六晚上更新確診患者到訪過的地方，新增25間食肆，包括數間麥當勞、港鐵大圍站大快活、觀塘啓田大廈譚仔雲南米線等，亦有患者曾到嘉里酒店的意大利餐廳。此外，油尖旺有多間食肆上榜，包括爆疫的雅蘭中心稻香樓下的樂天皇朝、尖沙咀昆輝大廈Paisano's Pizzeria等；一名28歲女患者潛伏期曾到文青勝地荃灣南豐紗廠光顧食店新大光燈。

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