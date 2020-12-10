新冠肺炎．12.10｜增112宗確診　麗晶4座E、18座D住戶須強制檢測

【晚市禁堂食／強制檢測／麗晶花園】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，今日（10日）新增112宗確診個案，累計7,292宗，並暫錄得逾50宗初步確診個案。 當局今日宣布，麗晶花園4座E室、18座D室的住戶，亦要接受強制檢測。 加辣社交距離措施今天（10日）起生效，食肆下午6時後禁止堂食，為期兩周；今晚午夜過後違反限聚令和口罩令等的票控罰款，提升至5,000元。 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早到九龍灣麗晶花園視察，他指6座已變成「疫區」。他又認為，麗晶花園與2003年淘大花園於沙士時的傳播相似，原因是該廈的地渠及去水位最後均是接駁到污水渠。他建議沖廁時加梘液可降低感染，進入廁所時最好先配戴口罩。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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【23:10】政府表示，鑑於麗晶花園出現多宗確診個案，由今日開始，安排承辦商（安球醫學化驗所有限公司）於麗晶花園羽毛球場設立流動採樣站，為須接受強制檢測的麗晶花園居民及工作人員提供檢測服務。服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月14日（星期一）。

【22:35】衞生防護中心表示，為保障市民健康和公共衞生安全，呼籲所有居住在麗晶花園相關的居民能合作參與檢測，並在獲知測試結果前留在家中，以免增加社區感染的風險。

【22:20】政府為限制人流聚集，今日（10日）起禁晚市堂食，傍晚6時起只能提供外賣。銅鑼灣渣甸街食肆臨立，平日晚上時間吸引不少市民到來覓食，今日卻顯得較為冷清，大部份市民購買外賣後匆匆離開。

記者發現，晚上7時其中一間著名麵店仍然有市民在店內進食，過了大約15分鐘仍然未有離開，惟店內大約20米左右已經有食環人員巡邏，懷疑未有發現及發出勸喻。

禁堂食｜有銅鑼灣麵店犯禁晚上七時仍有人堂食 「食街」人流大減

【22:10】比利時騎師蘇銘倫於11月26日抵港，原定於周日（13日）出賽。他原於周三（9日）完成14日檢疫，惟香港賽馬會指，他收到衞生署要求須接受進一步新冠病毒檢測，無緣參加周日賽事。

新冠肺炎｜騎師蘇銘倫檢疫期滿前須再接受病毒覆檢 無緣周日作賽

【21:18】政府正式刊憲，任何在2020年11月20日至12月10日期間，曾身處任何下列地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月14日前接受強制檢測：

（一）九龍灣宏光道80號麗晶花園第4座所有樓層的E室單位

（二）九龍灣宏光道80號麗晶花園第18座所有樓層的D室單位

【21:00】房屋署表示，再多一名丈量員確診，已被送往亞洲博覽館社區治療設施接受治療。該名人員的辦公室位於何文田愛民邨，並不對外開放，一般亦不會接觸公眾人士。他最近一次上班日期為12月8日。該名人員曾被派往房屋署位於屯門的地盤協助測量工作。該地盤以及其愛民邨辦公室均已按照衞生防護中心的指引，進行全面清潔和消毒。

房屋署今日得悉一名丈量員確診新冠肺炎。他已被送往亞博館接受治療。他在何文田愛民邨辦公室工作。（資料圖片／余俊亮攝）

12月8日，另一名在同一愛民邨辦公室工作的丈量員亦確診。根據衞生防護中心指示，與此兩宗確診個案有密切接觸的人士須接受強制檢疫。

【20:59】有麗晶花園6座D室住戶情緒激動，帶同行李離開第6座大堂，被警員喝止，要求他們先進行登記。其後他們於警員及衞生署人員帶領下登上旅遊巴。

於晚上約8時50分，現場警員稱D室住戶已全部撤離，並陸續執拾現場物品，但稱未有統計住户數目。觀塘區議員李詠珊稱，依她所知共有34戶撤離，但不肯定確實人數。

【20:40】政府計劃在聖誕前落實「指定隔離酒店」，供大批返港留學生入境檢疫隔離用，據了解，當局定於12月22日正式推行。



有專家指出，留學生大多由12月初已開始回港，在22日才開始推出「太遲」，「就好似白做。」認為成效大打折扣。根據入境處數據，近一周有8000多人從機場抵港，抵港人數較前一周大增30%。有立法會議員直斥，政府不應等到所有酒店都準備就緒才推出，應「開得一間就一間」。

《香港01》整理了由12月1日至今的輸入個案，發現最少有8人都在入境後做第二次檢測才確診，他們均曾入住本港多區的酒店，專家認為數據反映盡快設立指定酒店的重要性，

有助本港堵截輸入個案感染到本地人的風險。

政府料於12月22日推「指定隔離酒店」 專家斥太遲變「白做」

【20:28】康文署表示，一名外判圖書館員工確診。該名員工於香港中央圖書館的中央參考圖書館工作。他最近一次上班日期為12月4日。他是確診患者的密切接觸者，故需要入住檢疫中心並接受病毒測試，並於昨日接獲通知確診。

康文署今日表示，一名外判圖書館員工確診新冠肺炎，他於灣仔香港中央圖書館的中央參考圖書館工作。（資料圖片／鄭子峰）

該員工最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。康文署已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒香港中央圖書館的相關樓層和所有公共設施。而香港中央圖書館已於今日起暫停開放。

新冠肺炎｜麗晶花園6座D室撤離 有居民一度拒離開須出動談判專家

【19:45】警方表示，一名駐守新界南防止罪案辦公室的43歲女警初步確診，她12月7日感到不適，前往政府診所求醫，經初步測試後於昨日（十二月九日）初步確診。

警方指，經進一步了解後，得悉該名警員曾於11月26日在九龍城區的一所學校派發傳單，其間她全程配戴口罩。警方了解事件後已立即通知相關學校，並會繼續與衞生署和相關學校保持緊密聯繫。

【19:30】消息指，有線電視新聞部一名女主播的親友確診，女主播需要進入檢疫中心接受檢疫，有線新聞部發出指引，指示主播需要佩戴口罩上鏡報道新聞。《香港01》正向有線查詢。

消息指，有線新聞部主播關善茹被安排入檢疫中心檢疫。

消息：有線主播親友確診須檢疫隔離 其他主播上鏡急戴口罩

【18:18】政府宣布，12月17日起，會將烏克蘭列入「極高風險地區」，即與其他18個指明地區（孟加拉、比利時、厄瓜多爾、埃塞俄比亞、法國、德國、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、南非、土耳其、英國及美國）一樣，來港前須於起飛前72小時有病毒核酸檢測呈陰性的結果。

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【18:07】教育局發言人表示，一名助理教育主任於12月9日初步確診。該名人員的辦公室地點，位於九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座一樓九龍區域教育服務處，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。該名人員最近沒有外遊記錄，她最近一次上班日期為12月8日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，於辦公室工作時亦有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

教育局助理教育主任初步確診 曾巡查深水埗補習社須關閉

教育局今日（10日）公布，一名助理教育主任昨天（9日）初步確診新冠肺炎，她在沙福道教育局九龍塘教育服務中心工作。（資料圖片）

教育局會按衞生防護中心的建議，全面清潔和消毒該名人員的工作地點，包括所有公用設施，而教育局九龍區域教育服務處亦於今日關閉。若該名人員經進一步測試後已確診，教育局九龍區域教育服務處將會關閉14天直至12月23日，其間所有員工將會在家工作。教育局亦建議所有員工接受病毒測試。

該名人員曾於12月7日巡查一所位於深水埗區的補習社，其間有佩戴口罩及與接觸人士保持適當社交距離。根據衞生防護中心的建議，該補習社需關閉以進行全面清潔和消毒。

新冠肺炎｜麗晶花園第6座爆疫仍毋須禁足 衞生署及專家拆解原因

【17:30】被問到強制檢測其實是否有阻嚇力，張竹君指立例是希望用在掌握不到人數的地方，呼籲市民嚴肅對待。她承認難以掌握到底有多少人曾在強制檢測告的地方逗留過，但有法例下可賦權政府採取法律執管行動。

麗晶中招單位糞渠曾改裝 D、E室廚廁相對 測量師：倡E室同撤離

【17:15】徐德義表示，政府已再收緊社交距離措施，由於開始時間不長，需要時間才發揮效用，但需要市民配合，未來兩星期要克制減少聚會，「先可以壓低個疫情。」

【17:00】張竹君透露，是否要求強制檢測，沒有一個硬性指標，但暫時可能是同一幢大廈4個不相識單位、又或者數個單位同一座向等，都可能發強制檢測令。她又提到，不時有同一大廈內，數個單位都有確診個案，但由於可能有鄰居互相打招呼，又或是親屬，故需要時間做流行病學調查。

強制檢測｜張竹君指倘若同大廈有4宗不相識確診 或須發檢測令

張竹君又指，每天疫情記者會出來時，並非掌握每個人的資料，有時完了記者會後才發現更多關連資料，對此要說「唔好意思」。

【16:50】麗晶花園6座D室的居民，現正開始撤離。

【16:45】何婉霞指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報114宗個案，過去24小時再多2名患者死亡，另有117名病人康復出院，至今累計5900名病人出院。至今有１１３５名確診病人分別在醫管局 22 間醫院及ASIA EXPO留醫。

其中，有43人危殆，59人情況嚴重，1033人情況穩定。

何婉霞又指，一名仁濟醫院手術室護士初步診診，其家人昨天確診，最後上班日是12月7日凌晨，當時有3名護士在休息室除低口罩，都要接受檢疫，暫無病人列作密切接觸。

此外，屯門醫院病人資源中心一名員工亦初步確診，其工作不需要接觸病人，由於中心8名員工在工作期間，有密切接觸例如一起食飯，故都要檢疫，暫已檢測呈陰性。中心部分活動會暫停。另一名聯合醫院病人支援員工，由於無穿保護衣去清潔確診者的房問，都需要檢疫。

仁濟醫院手術室一名護士初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎｜仁濟手術室護士、屯院文職染疫 醫管局稱無病人受影響

新冠肺炎｜麗晶6座再多一D室住戶初確 18座D及4座E須強檢

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

本港今日新增112宗確診個案，當中10宗是輸入個案，其餘102宗是本地個案。

徐德義表示，疫情在過去兩周非常嚴峻，不明感染源頭個案佔19%，單計12月3至9日，已有680宗本地或與本地個案有關連個案，另有277宗個案無病徵，隱形傳播鏈並無減少，如市民去了有疫情爆發的地方、對身體狀況有懷疑，應盡快求醫。

張竹君指，截至今天凌晨零時，新增112宗確診個案，本地個案佔102宗，輪入個案10宗。而沙田一田百貨再多5人確診，而日出康城地盤群組亦多5人染疫，亞博館群組亦有多3人中招，將軍澳藍田隧道地盤再多7宗，即合共8人染疫。而跳舞群組則再多6宗個案。

今增112宗確診 源頭不明34宗為近月第3高 張敬軒演唱會再添確診

張竹君提到，竹篙灣檢疫中心一名清潔員，本來與跳舞群組有關，之前曾驗出陰性，但近日為安全計再檢測，結果呈陽性，與她相處的員工要接受檢疫。

另有一名慈雲山德愛中學學生染疫，最後上課日是12月7日，當時因出席考試，身邊同學教師都有戴口罩，學校須全面停課，全校師生現要接受檢測，而該學生原來早於12月5日已發病。

而樂善堂梁植偉紀念中學，一名教師亦染疫。

張竹君指，張敬軒演唱會亦再多一人確診，於11月29日必場，是一名觀眾，坐在72區。她又呼籲曾去演唱會人士，應留意身體健康，重申確診個案比例唔多，「有啲散」，可能是社區因為有傳播鏈，故相信不是演唱會內有大爆發的情況。

她又指，坑頭扶康護理舍一名新入院舍的宿友確診，當時未有與其他院舍，故暫時只會全院舍派樽收集樣本。

張竹君亦指，麗晶花園今天亦驗到一名居民暫時驗出初步陽性，己安排入院治療。她又預告，該屋苑4座E室、18座D室的居民，今晚衞生署會發出公告，要求接受檢測。她又提醒市民，即使是家庭聚會亦應暫停，因為不少情況都見到，只要出現一宗個案，病毒便會在大家庭傳播得很快。

【15:08】麗晶花園第4座及18座D、E室居民和第6幢全幢居民，可到位於附近的羽毛球場進行檢測。據業委會表示，今次檢測的承辦商為相達生物科技，由現時開始到今晚7:30分，居民都可到此輪候檢測。

新冠肺炎｜麗晶花園設臨時檢測中心逾百人排隊 居民批資訊混亂

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【14:29】約20名身穿全套保護裝備的警員進入麗晶花園6座，現場警方消息指，部分居民不願撤離，已派談判組到場要求他們收拾行裝。消息又指，現時D室暫有60多名居民，預料一兩小時後便會登上旅遊巴前往檢疫中心。據業委會表示，麗晶6座共有34層，即有34戶需要撤離。

【12:14】袁國勇到九龍灣麗晶花園視察，視察後表示，發現麗晶花園喉管設計類似淘大花園，大廈內的喉管沒有破裂痕跡，惟天井並非如淘大花園般密封，袁教授料情況未如淘大般嚴重。除了6座，另外4座和18座均有個別人士染疫，該區已成疫區。6座居民須於一日內完成檢測，然後14日後再次檢測。今次居民將於一日內進行兩次檢測，一次是快速抗原測試，另一個是核酸檢測，令準確程度增加。

袁教授表示，麗晶花園與2003年淘大花園於沙士時期的傳播相似，原因是該廈的地渠及去水位最後均是接駁到污水渠。袁建議，沖廁時加梘液可降低感染，進入廁所時最好先配戴口罩。

袁又表示，禁足令不是不好，而是香港的系統根本支援不到，故決定先將6座D室的居民先遷往檢疫隔離營。消息指，D室居民將會被送往竹篙灣隔離，惟未知何時出發。

相關新聞：麗晶花園設計與淘大花園相似 喉管通往同一條污水渠

【10:20】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到九龍灣麗晶花園視察，剛進入業主委員會會議室。現場有有警員指，6座有機會撤離，有約20名穿上全套保護裝備的警員，手持橙帶進入6座。

【09:00】食物及衞生局前政治助理陳凱欣在電台節目建議政府呼籲市民在12月20日至1月2日留家14天，因市民向來會在聖誕請假，若市民今年能留家過節，「只派一人去買餸」，她相信會對疫情有幫助。

她又斥，政府到第四波仍「裙拉褲甩」，錯失了推出強制檢測的最好時機，令疫情不斷擴散。她認為政府不應容許需強制檢測人士自行到檢測中心或取樣本瓶，因帶病毒的人士可能會於社區繼續傳播病毒，她建議政府派員上門為居民採樣，或設流動檢測車，方便居民到樓下已可檢測。

【08:30】麗晶花園6座有7名居同座向的住戶確診，政府昨晚刊憲要求居民強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台節目表示，情況令人聯想到有可能經由喉管、排氣喉等傳播病毒，認為要實行強制檢測及「禁足令」，認為應禁足14日，否則無法得知有多少戶受感染。

須遵從強制檢測5個群組。（香港01製圖）

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確診大廈｜麗晶花園爆疫 全港20多個屋邨有新增患者 名單全覽

【00:55】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨天新增104宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，涉及港九新界20多個屋邨，一名3歲男病童（＃7105 ）居於南區田灣懲教署職員宿舍，犀與本地個案有流行病學個案。



繼葵盛西邨8座，政府晚上發出公告指，麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測，昨天有一名確診患者居住該大廈。

▼9/12新冠肺炎確診者住所▼

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確診食肆｜增13間 大埔萬芳冰室、奧海城Black Sugar Coffee上榜

【00:00】新冠肺炎第四波疫情持續，本港今日（9日）新增104宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，再多13間食肆，包括4間酒樓。此外，咖啡店「Black Sugar Coffee」於奧海城的分店、大埔萬芳冰室亦上榜。

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