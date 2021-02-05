新冠肺炎．最新｜油麻地發現一宗初步確診　旺角3人被送檢疫中心

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 陳家怡 陳淑霞 梁煥敏 鍾妍 胡家欣 孔繁栩 鄭秋玲 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-05 07:38

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。 政府清晨6時許宣布，已完成旺角受限區域強制檢測行動，約70名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有3名密切接觸者被送往檢疫中心。至清晨7時許，油麻地受限區域檢測行動亦告完成，約2160名居民接受檢測，發現一宗初步確診個案。

【07:25】政府宣布旺角受限區域正式解封，又指在受限區內派員到訪32戶，當中7戶在過程中沒人應門，經調查後初步相信該7戶為空置單位或住戶為確診人士及其密切接觸者，故於早前被送往醫院或檢疫中心。

【07:03】政府發聲明，指已完成油麻地受限區域（即碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約2160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪約1200戶，約240戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

2月4日油麻地封區情況：

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【06:05】政府發聲明，指已完成旺角受限區域（即旺角上海街647-651號文華閣）強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約70名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有三名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進。此外，政府又派員到訪32戶，7戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

2月4日旺角文華閣封區情況：

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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2月4日確診者到訪餐廳

【00:35】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多3間食肆有確診患者到訪，全部都是連鎖快餐店，分別是屯門區的麥當奴、美心MX及將軍澳大快活。

確診食肆｜再多3餐廳上榜 全屬快餐店：麥當勞、美心MX、大快活

▼2月4日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【00:30】衛生防護中心晚上更新確診患者住所名單，元朗區有4人確診，而九龍城富業大廈繼早前有兩人確診後，再多一人確診。而個案編號10542的患者沒有報稱居所，衛生防護中心指仍未能聯絡到該名患者。

確診大廈｜男患者報住嘉湖山莊景湖居兩單位 富業大廈再有人中招

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昨日總覽：

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