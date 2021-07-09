新冠肺炎・最新｜今7萬人打疫苗創單日次高　打首劑少於一半

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 梁煥敏 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-09 22:08

新冠肺炎疫情趨平穩，衞生防護中心公布，今日（9日）新增1宗輸入個案，18歲男患者由荷蘭抵港，本地維持「零確診」。中心又指，由於韓亞航空營運於7月6日由韓國首爾飛抵香港的航班（OZ721），有一名乘客抵港檢測時確診，以及有一名乘客未能符合防疫指明條件，禁止韓亞航空營運的客機，在7月10日至23日期間，從首爾着陸香港。 此外，高逸華軒一位住戶驗出對病毒呈陽性，消息指該住戶曾於海外確診並康復，疑似是一宗「復陽」個案。

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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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【21:42】政府公布今日有7萬人接種疫苗，創接種計劃134日以來單日次高（70,010人），較7月2日紀錄少約100人（71,116人）。不過打首劑人數少於一半，只有11,500人打科興疫苗、21,000打復必泰疫苗，餘下37,500人打第二劑。累計有2,541,800人已打針，佔12歲或以上人口的37.4%，當中1,735,500人已打第二劑。截至今晚8時的過去24小時，約33,300人預約了接種時間。

昨日共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中七人已經出院，一人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜兩中年漢死前逾14日打針 衞生署：無證據因疫苗引起

【20:37】衞生署今日（9日）更新香港新冠疫苗的安全監察報告，分析5月31日至6月30日期間與疫苗接種相關的事件。報告提到，一名55歲男子及一名48歲男子，分別死於多器官衰竭及腦幹出血，二人在病逝前逾14日分別接種科興疫苗及復必泰疫苗。署方指沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起，將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

另外，報告又提到接獲41宗打針後，懷疑患貝爾面癱的報告，以及3宗懷疑有心肌炎或心包炎的個案。

新加坡：旅遊氣泡非常脆弱易爆 易名「空中旅遊走廊」再與港合作

【17:32】疫情持續下影響各地交流，香港與新加坡兩地互通的旅遊氣泡（travel bubble）計劃，二度因疫情變化而延期，一拖再拖。新加坡衞生部長王乙康今日（9日）表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，但他稱項目將改名為「空中旅遊走廊」（travel corridor），認為「旅遊氣泡」之名非常脆弱，容易爆破。



商務及經濟發展局表示，就香港與新加坡的雙邊「航空旅遊氣泡」，兩地政府一直保持聯繫，檢視兩地的疫情發展。如有進一步安排，會適時作出公布。局方回應時，未有改用「空中旅遊走廊」。

▼香港新加坡旅遊氣泡二度取消▼

復必泰疫苗｜藥廠向美國申請打第三針 港專家：先觀望更多數據

【15:26】BioNTech和輝瑞藥廠的「復必泰疫苗」在以色列的數據顯示，保護率由九成跌至約六成，反映應對Delta變種病毒的能力有所下降，藥廠計劃向美國食品和藥物管理局（FDA）申請，緊急批准已接種兩劑疫苗的人可以再打一針加強劑。



本港疫苗顧問專家委員會的專家則認為，現時兩劑復必泰疫苗都能對Delta變種病毒有好的保護力，料明年才需要打加強劑，現時仍可觀望更多數據才決定是否批准打第三針。專家又指出，若全球都決定打第三針，供應將成為重大問題，因此需有足夠證據才決定打多一針。

▼7月8日強制檢測名單▼

新冠肺炎｜荷蘭抵港男確診 帶L452R變種病毒 韓亞航空禁飛14日

【14:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，新增一宗確診個案，至今本港個案累計11,950宗。新增個案為一宗輸入個案，18歲男患者由荷蘭抵港。過去14天累計報告43宗個案，包括41宗輸入個案和2宗與輸入個案有流行病學關連的個案。

中心又指，由於韓亞航空營運於7月6日由韓國首爾抵港的航班（OZ721），有一名乘客經抵港檢測確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明的條件。衞生署遂引用第599H章，禁止韓亞航空營運的客機在7月10日至23日期間，從首爾着陸香港。

疫苗抽獎｜嘉民送60萬Tesla、1.5萬元維他奶禮券 下周二開放登記

【14:11】商界響應疫苗接種的抽獎不斷，嘉民集團宣佈，為響應香港特別行政區政府的新冠疫苗接種計劃，獎品總值100萬港元的#goodshot抽獎活動，頭獎為價值超過60萬元的Tesla Model 3 Long Range電動車，抽獎市民亦有機會獲15,000元 維他奶現金券 ，

8月31日或之前已接種新冠疫苗的18歲或以上香港居民參加抽獎，參加者於7月13日（下周二）早上10時至9月2日晚上11時59分於網上登記。

澳門通關又改口？ 衛生局：暫無多少日沒個案即可便利通關的準則

【13:07】本港已有超過30日沒有出現本地確診個案，早前澳門當局仍表示，港澳之間要實施便利通關的條件，當局在6月份時是稱須本港連續28天無本地感染個案。及後至7月1日的疫情記者會上，澳門政府又稱如香港未有再出現源頭不明個案，確診病例只屬輸入相關個案或源頭明確個案，亦未有引起社區傳播，可於這些個案「清零」後14日，實施港澳通關，至昨天當局再次「改口風」。

澳門應變協調中心昨日（8日）宣佈，粵澳通關明日凌晨零時起恢復核檢結果七天有效，不論通關人士是否已接種新冠疫苗，至於港澳便利通關何時實施，衛生局指仍要觀察，暫無多少日沒有個案即可便利通關的準則。

【12:40】消息指，今日未有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

強制檢測｜抵澳洲後確診男在港曾到訪 又一城戲院海王潮州樓上榜

【00:01】食物及衞生局周四（8日）深夜公布強制檢測公告，共有9個地方上榜。移居澳洲、抵達當地三日後確診並帶有Delta變異病毒株的52歲男子，再有在港曾到訪地方納入強檢名單，任何人在指定日期曾身處九龍塘又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema，以及荃灣海灣花園購物商城海王潮州樓，最遲周六（10日）須前往檢測。涉及這宗個案強檢處增至16處，當中11處為食肆。

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎・7.8｜今增3宗確診全屬輸入個案 本地維持「零確診」

抵澳港男確診 衞生防護中心稱：若證家人無傳播 港或非感染源頭

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