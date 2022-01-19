疫情. 最新｜港疑爆全球首宗倉鼠傳人個案　漁護署將大規模撲殺

新冠肺炎變種病毒株Omicron及Delta夾擊，本港起碼再有3條傳播鏈，昨日（18日）增18宗確診，11宗屬本地感染，創第五波發以來新高。

銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，有67歲女顧客被傳染，另有倉鼠驗出帶有新冠病毒，政府迅速下達「殺鼠令」，所有店內及大埔倉庫內的動物都要人道毀滅，並呼籲去年12月22日或之後在香港寵物店買倉鼠的市民，應將倉鼠交到漁護署作人道處理。

另有一名巴基斯坦確診婦「一傳九」群組，當局懷疑其所住的大坑東邨東滿樓出現垂直傳播，東滿樓1至11樓的14室單位人士撤離。個案更造成美孚地利亞修女學校傳播群組，該校昨再有一名學生初步確診，疑現班房傳播，所有同場考試學生要檢疫。

一名北角學之園幼稚園女教師初步確診，未知感染源頭，政府昨晚七時限制其居所—美孚新邨第三期百老滙街72-74號作強制檢測。



▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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▼1月18日涉染疫個案被納入強制檢測的地方▼



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▼1月18日涉倉鼠寵物店被納入強制檢測的地方▼



強制檢測｜62處上榜 涉美麗華Donki、入境事務大樓和各區寵物店

【03:35】本港新增18宗新冠肺炎確診，並有逾10宗初步確診。當局今晨宣布將62個指明地方納入強制檢測公告。



其中26個指明地方與一宗本地個案、三宗與輸入個案有關的個案、一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及五宗初步陽性檢測個案有關，涉及的個案包括居美孚的26歲幼稚園女教師和居田灣、與倉鼠寵物店有關的73歲男子等，地點有尖沙咀美麗華Donki、入境事務大樓、香港仔多間食肆和深水埗區內多個設施。

殺鼠令｜漁護署銅鑼灣Little Boss人道銷毀動物 放紅色膠袋帶走

【00:01】銅鑼灣寵物店Little Boss早前有女職員確診，並帶有Delta變種病毒，昨天（18日）亦有顧客列為確診。漁護署檢測該分店及大埔工業邨倉庫樣本，部分倉鼠及環境樣本對新冠病毒呈陽性，當局決定「人道處理」近1,900隻倉鼠及其他售賣寵物，即全部會撲殺。



漁護署人員傍晚聯同衞生防護中心人員，到銅鑼灣Little Boss寵物店，檢走多袋物品，並為店舖消毒，數小後手持多袋印有「生物危害」紅色膠袋離去。現場消息指，膠袋內裝有被人道銷毀的動物。

▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



▼1.18寵物店Little Boss全線停業▼



▼1.18田灣嘉隆苑嘉昇閣（A座）圍封檢測▼



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▼1.18美孚新邨第三期百老滙街72-74號封區檢測▼



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▼1.18袁國勇及衞生署到大坑東邨東滿樓調查垂直傳播▼



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▼1.18大坑東邨東滿樓14號室住戶撤離檢疫▼



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▼1月18日，北角學之園幼稚園26歲女教師初步確診▼



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▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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