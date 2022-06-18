疫情．最新｜連續三日增逾千宗　18酒吧違防疫規例罰停業最長14日

撰文：何瑞芬 馬煒傑 歐陽德浩 黃金棋 梁思行 江麗盈
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新冠病毒疫情反彈，本港昨日（17日）新增1,145宗本地及輸確診個案，連續三日達千宗水平。Omicron變種病毒分支BA.2.12.1增19宗個案，18宗為本地確診，包括培正中學田徑隊一名學生的家庭成員染疫。警方反恐特勤隊爆疫，累計20人確診，衞生署及警方一直無主動公布。特首林鄭月娥指疫情呈反彈，呼籲市民在下周日（20日）父親節避免跨家庭聚會。

這輪酒吧為爆疫重災區，食物環境衞生署與警方過去一周（10至16日）到所有酒吧／酒館等採取嚴厲執法行動，共揭發35間酒吧／酒館違反防規例，被罰停晚市堂食三、七或14日，有4間及14日分別需關閉7和14日，當局向負責人展開檢控程序；另100名顧客及員工收到定額罰款通知書。

昨日疫情新聞總覽：

疫情．6.17｜連續三日過千宗　林鄭月娥急開記者會促避免宴會
香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月17日最新數字在平均2.05橫行，上限回落至3.067。（港大醫學院圖片）

▼６月17日　尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼

▼６月16日　進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼

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【08:40】上水清河邨清頌樓今早完成圍封檢測，共有約1 490人接受了檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案。

【08:00】政府日前公布，第八輪首批共62間指定隔離酒店的名單，營運時間為8月1日至10月31日，可提供2,300個房間。不過短短一日，旅遊網站周五（15日）下午顯示，酒店房的預約已陸續爆滿，最快於8月11日才有1間酒店供應。若外地港人欲預訂較便宜的房間，最早為8月13日的華美達華麗酒店，隔離7日收費為4,767元。

旅遊業界估計，目前供應量仍然不足，檢疫酒店每個月最多只能接受近7萬人回港，9月及10月才有更多選擇。業界並認為，酒店房屬「問題的核心外圍」，強調只有政府減少隔離日數，旅行社才可辦更多旅行團。

檢疫酒店｜第8輪剛公布陸續爆滿　最早8.11有房　隔離7日收$12000
多區有酒吧違規　最少69人收傳票或罰款　多名酒客無快測證明

【02:41】荃灣警區雜項調查隊、荃灣警區輔警聯同食環署人員，昨晚（17日）採取聯合行動，巡查區內11間餐飲處所及酒吧，分別於鱟地坊及眾安街2間酒吧，發現3男3女顧客（21至43歲）沒有使用安心出行、以及未能出示24小時內的快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。6人全被罰款，食環署則向2名負責人發出傳票。

荃灣警區聯同食環署人員採取聯合行動，巡查區內餐飲處所及酒吧。（警方提供）
警方食環署一周巡查4507間酒吧食肆　檢控54名負責人111人被罰款

【01:11】本港新冠肺炎疫情近日有反彈跡象，昨日（17日）新增1,145宗個案，連續三日破千。鑑於接連有食肆和酒吧爆疫，出現多條傳播鏈，警方及食環署近日加強巡查相關處所，檢查顧客有否遵守包括疫苗接種、群組聚集及戴口罩等規定。
發言人表示，執法人員過去一星期（10至16日）共巡查了4,507間酒吧、酒館及其他餐飲處所，向54名處所負責人展開檢控程序，並向111名顧客或員工發出的定額罰款通知書。

疫情｜連續3日確診破千　警反恐特勤隊20人中招　酒吧群組同源確診破千出現多個群組　林鄭認疫情反彈　籲父親節減少跨家庭聚會更廣泛派快測包及提高防疫意識　林鄭：冀復常狀態可維持到七一後與公眾接觸等公務員須定期做快測　每日檢測公務員達10.6萬人入酒吧須快測　食環署：執法人員有經驗判斷真偽　籲市民家中檢測業界批評入酒吧須快測條例不清晰　領酒牌食肆不受限民航處處長廖志勇同住家人確診　廖檢測陰性家居檢疫　暫在家工作

▼６月17日　特首林鄭月娥記者會▼

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疫情｜全港學校師生每日快測維持至本學年結束　院舍員工須打3針增145學校個案　富榮花園迦南累計四班停課　另有四校現群組感染教育局籲縮短畢業禮及停止聚餐　未打兩針學生不能參加除口罩表演復必泰｜科學委員會倡首針與第二針間距延至8周：心肌炎風險較低復必泰︱首針與第二針間隔延至8周　市民可於22日起重新預約中大：母乳中抗體針後5-6個月消失　母親打第三針減寶寶染疫風險向世衛等訛稱可收資助　前顧問醫生獲420萬　官斥違反誠信囚31月餞別宴悉數取消　與立法會後補食飯？林鄭：無特別說話要同議員講立法會因疫情反彈、議員確診　取消下周二特首餞別午宴

▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼

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強制檢測︱40處所上榜食肆佔9　星光大道Wildfire Pizzabar上榜確診大廈︱增377幢　涉寶翠園、曉峯閣等豪宅　元朗35幢佔最多海怡半島、龍門居、新葵芳花園等10屋苑污水陽性　25萬人要快測泰國報告首宗「貓傳人」新冠肺炎個案獸醫染疫　專家：整體風險低

▼6月10日起強制檢測公告▼

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消費券｜八達通未能領尾數$1000　下個死線6.30　即查是否合資格第八輪檢疫酒店｜62間8.1起供2.3萬間房　非套房單人最貴$1.1萬晚香港故宮開幕｜展廳邀本地藝術家重新詮釋收藏　可漆黑觸摸珍品香港故宮開幕｜受乾隆帝喜愛北宋白釉孩兒枕展出　僅3個月有得睇回歸25周年｜康文署賀回歸　科學館、太空館7.1免費入場

▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼

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