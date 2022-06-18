疫情．最新｜連續三日增逾千宗　18酒吧違防疫規例罰停業最長14日

新冠病毒疫情反彈，本港昨日（17日）新增1,145宗本地及輸確診個案，連續三日達千宗水平。Omicron變種病毒分支BA.2.12.1增19宗個案，18宗為本地確診，包括培正中學田徑隊一名學生的家庭成員染疫。警方反恐特勤隊爆疫，累計20人確診，衞生署及警方一直無主動公布。特首林鄭月娥指疫情呈反彈，呼籲市民在下周日（20日）父親節避免跨家庭聚會。



這輪酒吧為爆疫重災區，食物環境衞生署與警方過去一周（10至16日）到所有酒吧／酒館等採取嚴厲執法行動，共揭發35間酒吧／酒館違反防規例，被罰停晚市堂食三、七或14日，有4間及14日分別需關閉7和14日，當局向負責人展開檢控程序；另100名顧客及員工收到定額罰款通知書。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月17日最新數字在平均2.05橫行，上限回落至3.067。（港大醫學院圖片）

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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【08:40】上水清河邨清頌樓今早完成圍封檢測，共有約1 490人接受了檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案。

【08:00】政府日前公布，第八輪首批共62間指定隔離酒店的名單，營運時間為8月1日至10月31日，可提供2,300個房間。不過短短一日，旅遊網站周五（15日）下午顯示，酒店房的預約已陸續爆滿，最快於8月11日才有1間酒店供應。若外地港人欲預訂較便宜的房間，最早為8月13日的華美達華麗酒店，隔離7日收費為4,767元。

旅遊業界估計，目前供應量仍然不足，檢疫酒店每個月最多只能接受近7萬人回港，9月及10月才有更多選擇。業界並認為，酒店房屬「問題的核心外圍」，強調只有政府減少隔離日數，旅行社才可辦更多旅行團。

【02:41】荃灣警區雜項調查隊、荃灣警區輔警聯同食環署人員，昨晚（17日）採取聯合行動，巡查區內11間餐飲處所及酒吧，分別於鱟地坊及眾安街2間酒吧，發現3男3女顧客（21至43歲）沒有使用安心出行、以及未能出示24小時內的快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。6人全被罰款，食環署則向2名負責人發出傳票。

荃灣警區聯同食環署人員採取聯合行動，巡查區內餐飲處所及酒吧。（警方提供）

【01:11】本港新冠肺炎疫情近日有反彈跡象，昨日（17日）新增1,145宗個案，連續三日破千。鑑於接連有食肆和酒吧爆疫，出現多條傳播鏈，警方及食環署近日加強巡查相關處所，檢查顧客有否遵守包括疫苗接種、群組聚集及戴口罩等規定。

發言人表示，執法人員過去一星期（10至16日）共巡查了4,507間酒吧、酒館及其他餐飲處所，向54名處所負責人展開檢控程序，並向111名顧客或員工發出的定額罰款通知書。

▼６月17日 特首林鄭月娥記者會▼



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▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼



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▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼

