疫情・最新｜確診再創新高 黃碼人士周四起可出席B2B會議或展覽
撰文：陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷
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本港疫情反彈，昨（23日）新增6,654宗確診，連續六日增逾6,000宗，再創反彈後新高；累計2139名確診者於醫院留醫，醫管局昨起啟動第三階段病床調動計劃，預留2,500至5,000張病床接收新冠病人，非緊急醫療服務受到影響。
今晚（24日）午夜屆滿的社交距離措施，由周四（25日）再延長多兩周至9月7日，不過入境隔離措施「3+4」作出修訂，在第4至7日家居醫學監察期間的安心出行「黃碼」人士，可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。
昨日疫情總覽：
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▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼
▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼
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▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼
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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼
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【07:00】1.8萬本地生新學年要到內地升讀專上院校，惟深圳檢疫名額一個難求，有學生全家總動員抽深圳驛站名額才成功，料北上檢疫及完成隔離後，需趕在「死線」日辦理入學、住宿等手續，否則會被視作棄學。不過更多是無法取得檢疫名額，短期內無法北上，幸獲校方批准寬限期，有學生指黃牛將名額炒貴，學生無法負擔，因此一直「滯留」在港，錯過一些課程。
教育局昨日（23日）公布內地高校港生入境內地便利措施，有受訪考生認為可更方便回內地開學，將會立即登記。
疫情｜增6654宗創新高 美雅幼稚園、英藝幼稚園等5校班級停課疫情｜醫管局啟動第三階段病床調配 增至5000張 減非緊急服務紅黃碼｜商貿客周四起進展館免黃碼 貿發局稱香港比新加坡有優勢紅黃碼｜食環署今起嚴厲執法 食肆放紅碼或黃碼人士進入可判監一哥染疫｜警務處處長蕭澤頤快測陽性 周一有上班 正按指引隔離
▼8月23日 蔡若蓮宣布協助港生返內地升學特別安排▼
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教育局助港生北上開學 8.26前填表申請 可優先訂票返內地350港生赴內地開學遇困難 工聯會轉介80學生經港珠澳大橋返內地長新冠｜兒童康復後或現認知障礙 醫生：有小童甩三分二頭髮疫情急升溫 過去一周3歲以下嬰幼兒確診近千宗 增逾5.5萬人染疫幼童陪針假｜教育局通告指適用資助學校教職員 今起生效具追溯力基層月花千元抗疫 近七成受訪家庭對開支感壓力 勞聯籲港府津貼港生北上升學謹記8.26前交表申請入境便利措施 各項須知逐一拆解
▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼
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何栢良：重症個案增屬意料之內 倡培訓護理員助院友每日核酸檢測檢疫的士｜有司機違規接街客遭運輸署DQ 車隊須於車身貼新標記樂善堂急聘護理團隊暫託中心工作 護理主任月薪7.5萬 暫至9月底啟德體育園輸入外勞僅獲批300人 次階段申請數視乎本地招聘結果夏日賞賞你｜8.25壓軸優惠 山頂纜車套票37元 望月樓滿400減半
▼8月21日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜增58廈 涉太古城、爵悅庭等 何文田6廈污水陽性上榜確診大廈｜增3194幢 半山壹號、雍景臺等豪宅新上榜大埔淺月灣、倚龍山莊等逾20屋苑及大廈污水陽性 派24萬套快測包疫情拖慢「零碳」步伐 商界環保協會指港零碳經濟缺人缺地遇挑戰
▼8月23日 「敦煌 — 千載情緣的故事」預覽▼
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