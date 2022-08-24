疫情・最新｜確診再創新高　黃碼人士周四起可出席B2B會議或展覽

本港疫情反彈，昨（23日）新增6,654宗確診，連續六日增逾6,000宗，再創反彈後新高；累計2139名確診者於醫院留醫，醫管局昨起啟動第三階段病床調動計劃，預留2,500至5,000張病床接收新冠病人，非緊急醫療服務受到影響。



今晚（24日）午夜屆滿的社交距離措施，由周四（25日）再延長多兩周至9月7日，不過入境隔離措施「3+4」作出修訂，在第4至7日家居醫學監察期間的安心出行「黃碼」人士，可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



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▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼



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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【07:00】1.8萬本地生新學年要到內地升讀專上院校，惟深圳檢疫名額一個難求，有學生全家總動員抽深圳驛站名額才成功，料北上檢疫及完成隔離後，需趕在「死線」日辦理入學、住宿等手續，否則會被視作棄學。不過更多是無法取得檢疫名額，短期內無法北上，幸獲校方批准寬限期，有學生指黃牛將名額炒貴，學生無法負擔，因此一直「滯留」在港，錯過一些課程。

教育局昨日（23日）公布內地高校港生入境內地便利措施，有受訪考生認為可更方便回內地開學，將會立即登記。

▼8月23日 蔡若蓮宣布協助港生返內地升學特別安排▼



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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月23日 「敦煌 — 千載情緣的故事」預覽▼

