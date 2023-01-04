疫情．最新｜消息：落馬洲、文錦渡、深圳灣每日共5萬個通關配額

香港與內地最快周日（8日）通關，消息指，通關首階段會先開放港鐵落馬洲支線落馬洲站，以及文錦渡口岸；並設配額制，傾向每日5萬個以下，以先到先得方式取籌。廣深港高鐵初期不會恢復營運，羅湖口岸也因深圳方面工程未完成，押後重開，港府最快今日（4日）交代詳情。連同港珠澳大橋及深圳灣口岸，即會有4個陸路口岸可供市民往返內地。有消息指，中港通關暫定以每日5萬個配額，落馬洲往返福田口岸佔3.5萬個、深圳灣佔1萬個、文錦渡佔5000個。



本港疫情仍然嚴峻，昨日（3日）新增16,186宗確診，回落至1萬宗水平，另增75人死亡，繼續創4月8日之後單日新高，總計死亡達12,018宗。此外。新增一名確診兒童個案，一名瑪嘉烈醫院留醫的8歲男童情況嚴重。大部份打工仔及75萬師生昨日起假後上班及上學，需要做快測，確診數字有否回升，看今日衞生署公布。



昨日疫情概要：



-增16,186宗確診，比昨日少4,044宗。

-輸入個案324宗，佔整體個案比率2.00%；相比同日31,739機場入境旅客人次，確診比率則為1.02%，七日平均比率是2.90%。

-新增75名患者死亡，繼續創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.278%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,018人。

-累計5,375名病人留院，當中594人為新增確診病人，新呈報25宗危殆及45宗嚴重個案。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.17，較過去多日明顯回落。（港大醫學院圖片）

▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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▼1月3日 大批市民辦理回鄉證▼



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▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼



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▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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【09:50】消息指，中港通關暫定於1月8日，當日開始每日會有5萬個通關配額，初步會分配予福田口岸(即香港落馬洲口岸)、深圳灣口岸及文錦渡口岸，落馬洲口岸有3.5萬個配額，深圳灣有1萬個，餘下5000個分予文錦渡口岸。另有消息指，1月15日會有再開放多兩個口岸，分別是皇崗及蓮塘香園圍口岸。

▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



▼1月3日 醫務衞生局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院▼

