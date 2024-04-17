孕期3大皮膚問題紅疹、暗瘡、妊娠紋 某種情況可能患妊娠併發症

孕期皮膚問題｜源於母體內的雌激素、黃體酮及催乳素會急升，孕期總有遇上多種皮膚問題，部份問題或帶來不適，影響孕婦情緒。皮膚科及性病科陳厚毅醫生介紹孕期的3大皮膚問題以及處理方法，包括皮膚痕癢出紅疹、長暗瘡、長妊娠紋等。



皮膚痕癢紅疹問題 宜穿舒適衣物及適當保濕皮膚

孕期難免出現皮膚敏感問題，皮膚總會痕癢不適或出現一些細小凸起的紅疹，有時候更會出現較大面積的風疹塊。而最常見受影響位置，均在肚皮、大腿和臀部。這些皮膚變化均對孕婦及嬰兒身體未有負面影響，絕大部分都會於生產後數周內逐漸消失。

陳醫生指痕癢時絕對要不能搔癢，此行為或令皮膚問題惡化甚至發炎。而在皮膚護理方面，洗澡時不應使用過熱的水或過份洗刷，而衣物盡量選擇鬆身或綿質衣服。最後，留意皮膚水份問題，時刻注重保濕。

「如有以下症狀，可能與肝病或妊娠併發症有關，例如水疱、嚴重痕癢、持續難忍、甚至影響睡眠、發熱、黃疸（皮膚、眼白轉黃色）、小便異常深色、關節痛等問題，須立刻就醫」陳醫生補充。

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孕期加劇暗瘡出現 忌自行購藥醫治

源於荷爾蒙的刺激，孕婦或出現較嚴重的暗瘡，陳醫生指要注意飲食及清潔，同時切忌自行購藥，因為某些專治暗瘡的特效藥或會致畸胎。

妊娠紋宜用護膚油滋潤皮膚 同時勤做產後運動

先了解妊娠紋的形成原因，源於皮膚被急速拉開。孕中期或懷有多胞或胎兒較重的婦女，較大機會出現妊娠紋，並常見於腹部、大腿及乳房的皮膚。妊娠紋初起時，皮膚紋呈現粉紅色，隨着胎兒成長會變成淺紫色的肚紋。生產後，皮膚紋漸漸變成白色，但未必會完全消失。

市面上未有一款藥膏能夠有效地完全防止妊娠紋出現，如使用護膚油或可減低皮膚紋的嚴重程度並保持皮膚滋潤。而勤做產後運動，有助收緊腹部皮膚，改善腹部鬆弛問題。

皮膚科及性病科陳厚毅醫生

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