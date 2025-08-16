跑步人誌．蔡寶欣3︱為增進知識讀教練課程　感恩跑步帶來新機遇

從事演藝工作的蔡寶欣（Pony），練馬拉松比起一般上班族多上一點難度，工作時間不穩定，不是想練便能練，因此她有句口頭禪：「無咗一日，就係無咗一日」，亦是這個緣故，就算打風落雨她一般都會照練。

她很珍惜練跑的時間，每周風雨不改預定日子的訓練，為免教錯朋友，她甚至認真地去報讀教練課程，對於跑步，Pony有一份令人敬佩的執着與認真。

跑步人誌．蔡寶欣︱系列之三

攝影：羅國輝



蔡寶欣（Pony）正為月底悉尼馬拉松備戰。（羅國輝攝）

「無咗一日，就係無咗一日」

「平時落雨都會照跑，無咗一日，就係無咗一日」，藝人工作時間不太穩定，Pony習慣每周逢二、四、六練習，除了在「主場」天水圍運動場之外，亦不時會跑山練長課。能夠練習並非必然，她舉例，去年備戰紐約馬拉松期間，要為《跑住玩》節目拍攝，到外地工作一個月，便抽不出時間練習。

「當然以拍攝行先，不夠時間練」，於是決定在紐約馬不追成績，好好享受比賽，讓她獲得不一樣的開心體驗。Pony高中開始跳舞，曾夢想當跳舞老師，2018年參加選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》獲得季軍，之後簽約VIU TV正式入行。她的工作以節目主持為主，間中要到外地拍外景，暫時拍電視劇的機會較少，由於主持工作的地點都在香港，因此大致上可以維持恆常練跑習慣，一旦遇上外景拍攝和拍劇，時間便較難控制。

訪問當日天氣不穩，蔡寶欣（Pony）在濕漉漉的跑道上依然面不改容。（羅國輝攝）

跑齡不長已修讀長跑教練課程：「我不是真的想做教練」

工作時間不穩定，無阻她對跑步的堅持，每周必定抽時間在周二、四、六練跑，她自言怕悶，是個坐不定的人，「是跑步令我變得有耐性」。

由2023年4月隨「330跑會」教練Dan正式練跑，跑齡不長的她竟已報讀長跑教練課程，「我不是真的想做教練，而是想了解長跑多一點」，Pony笑着解說：「完咗節目（《公司冇逼我跑馬拉松》）無耐已經去考，當時大約跑了一年多。」原因是開始跑步後，很多朋友都會問她應該怎樣跑，「我唔想吹水亂咁答」。

Pony去年完成長跑教練課程。（IG）

感恩長跑帶來新機遇

跑友間閒聊本是平常不過，Pony卻對自己一言一行負責認真，「因為跑步有很多不同的說法，這樣練、那樣練」，「不想自己都錯，想再驗證多一點，所以不如去一個正確的地方去了解一下，其實是應該怎樣的，起碼別人講得對不對，我可以分辨得到。」

Pony報讀的課程要上實體課堂，考試分為三個部分：10公里路跑，筆試和模擬實際教學情況的模擬試，去年5月完成課程獲頒證書。演藝行業才是她的事業重心，Pony同時很感恩跑步為她帶來的各種新機遇，形象上亦添上新元素，「之前方向都是搞笑或輕鬆為主，現在加入運動方面」，發展路線更廣泛。

Pony對跑步既投入又享受，散發和傳遞開心正能量。（羅國輝攝）

熱愛分享傳遞開心正能量

「我喜歡分享，分享一些正確的東西給人聽」，「試當真」的阿慈（倪安慈）早前想參加一個10公里比賽，希望能夠在1小時內完成賽事，並請求Pony幫忙，於是她將自己所學向這位老友記傾囊相授，「我叫她過來做一個測試，大概記錄她的能力是怎樣，就如當年教練幫我做的那樣」，然後她給阿慈一個建議10K課表。二人工作也忙，斷斷續續之下每星期持續訓練，數月後阿慈去參賽，果然成功達到1小時內完賽的目標，讓她開心又滿足。

Pony因為《公司冇逼我跑馬拉松》這個節目，讓大家認識到她的另一面，對她刮目相看，節目早已過去，迴響過後她未有就此停下來。跑步成為她生活的一部分，Pony對跑步既投入又享受，並樂於跟大眾分享，鼓勵和啟發身邊的朋友以至素未謀面的人加入這個運動，散發和傳遞開心正能量。

（跑步人誌．蔡寶欣︱系列之三——完）

