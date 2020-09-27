【中秋素食譜】20道做節菜飯麵湯甜品　附素月餅精選+健康貼士

2020年，大家將經歷較以往不一樣的中秋節，因應新冠肺炎疫情未息，四人限聚令未解，口罩不離身，保持社交距離成為了新常態。今年過節，大家或更多機會留在家中。與家人團聚慶中秋。應節餸菜不會少，大魚大肉以外，也有幾道美味特色的素菜，不妨參考以下選擇，包括簡單易做的湯羹、飯麵、主菜、湯圓和甜品。

前菜

素鬆生菜包︰惹味齋菜，包羅萬有包生財喜迎生氣 。

素鬆生菜包食譜

麻醬椰菜卷︰清爽新鮮掃空心煩享蔬菜甜味。

麻醬椰菜卷（詹郭敏攝）

煎素鵝︰30分鐘做妥，貴氣金黃餡料多。

煎素鵝食譜

湯羹

素蟹黃豆腐粟米羹︰粗糧變上菜，超值又簡單！

素蟹黃豆腐粟米羹（陳錦超攝）

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯︰健脾補腎、滲濕、消水腫。

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

蓮藕眉豆花豆湯︰強效去濕、抗疲勞。

蓮藕眉豆花豆湯（尹嘉蔚攝）

佛手瓜蘋果花豆湯︰清熱袪濕適合一家大細。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

主菜

素生炒骨︰油炸鬼仿「肉」，淮山扮「骨」超逼真！

素生炒骨食譜

賽螃蟹︰雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味，欺騙慈禧的宮廷菜散落民間。

賽螃蟹（陳泳嵐攝）

金沙素魷魚圈︰全靠杏鮑菇，鹹蛋黃醬掛上炸物必勝有法。

金沙素魷魚圈食譜

芋頭素雞煲︰超簡單做節菜，快熟更入味最重要一個步驟。

芋頭素雞煲（陳錦超攝）

素脆鱔︰冬菇扮鱔魚，香脆酥鬆又開胃，色香味全仿大師級小菜。

素脆鱔食譜

飯麵

糖醋兩面黃︰酸甜開胃，簡易版潮式美食，15分鐘金黃香脆。

糖醋兩面黃食譜

素揚州炒飯︰素食版的揚州炒飯，粒粒分明，少油少鹽勝茶記！

素揚州炒飯食譜

甜品

紫薯湯圓︰高纖養顏，一紫一白團圓必食甜品。

紫薯湯圓（呂榮棟攝）

芝麻湯圓︰自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣。

紫薯西米露︰足料中式糖水暖笠笠，超多紫花青素抗氧力高。

紫薯西米露（李啓康攝）

豆腐花︰又香又滑，電飯煲30分鐘做好，不敗5貼士哪種豆漿最好?

電飯煲豆腐花食譜

粟米奶露︰清甜滋潤超簡單，剝鮮粟米全靠一隻筷子。

粟米奶露食譜

薏仁紫米露︰健脾利濕活血抗老，30分鐘簡單自製養生飲品。

薏仁紫米露（詹郭敏攝）

共賞圓，月餅也不可少，精心搜羅近20家馳名及人氣餅店的應節美食，純素月餅、傳統奶黃月（蛋奶素）及生酮月餅等 ，迎合各式各樣人士的口味與飲食習慣。

中秋佳節，皓月當空，細味傳統，願親友聚首，人月兩圓。

純素月餅（不含蛋、奶成分）

純素食者或擔心傳統月餅的材料會否牽涉蛋、奶成分，故此純素月餅漸漸應運而生。（尹嘉蔚攝）

按下圖有各店推出的純素月餅，堅果、豆沙、朱古力及紫薯味應有盡有︰

素食月餅（蛋奶素）、生酮月餅

「無肉食x心事如塵茶食亭」月餅，一盒四個，包括黑麥朱古力蓮蓉、高知抺茶紅豆兩款口味。月餅套裝$188，附上塵茶王與塵茶后茶包各兩包（日月潭鐵觀音、松柏嶺白桃烏龍）及3款不同的《無肉食》優惠劵。（尹嘉蔚攝）

迷你名茶奶黃月餅，四款口味包括︰鐵觀音奶黃月、半島早餐茶奶黃月、玫瑰紅茶奶黃月及伯爵茶奶黃月，甘香奶黃滲溢馥郁茶香，水準不變，$418/盒 (8個)。

按下圖看各店推出的傳統奶黃月、豆沙月及蓮蓉月等，連「生酮」人士也可以有專屬的月餅選擇 ︰

+ 7 + 7 + 7

【同場加映】月餅卡路里比併︱8百卡=4碗飯 飲茶無助燒脂？中秋吃不胖6大貼士

按下圖看4款月餅卡路里大比併︰

+ 15 + 15 + 15

按下圖看吃月餅吃不胖6大貼士︰