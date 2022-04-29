野餐食譜合集｜10款野餐輕便小食　食用安全4貼士沙律點帶唔變壞?

適逢周末長假期，加上防疫措施放寬，不少港人最想「外遊」呼吸新鮮空氣並與家人親友相聚。郊外野餐便可一次達成2個願望，一起享用美食的同時，還可感受大自然之美。野餐重點之一便是美食，以下不只集合輕便和惹味的小食食譜，更附有預備食物4貼士，避免易變壞風險。



郊外野餐享受日光之餘又有美食。（資料圖片 / 黃永俊攝）

三文治最易變壞沙律可以帶？

野餐最令人期待的環節一定是大家紛紛從口袋中拿出來的美食，猶如兒時的大食會般，細看各自用心準備的食物。野餐不同在家吃，還需考慮氣溫和運輸的因素，從而選擇適合的食物。三文治、壽司等都是野餐的大熱食物，但它們都暗藏「變壞」危機，加上夏天將至，變壞的機率更大！名廚余健志（Jacky Yu）曾接受訪問，分享預備野餐食物貼士。

預備野餐食物貼士：

1. 避免攜帶易變壞食物，如三文治、布丁、啫喱等。

三文治的麵包在室溫下已經容易變壞，加上中間夾的餡料通常容易出水，令三文治變壞的機率大增。此外，簡單又好看的甜點如布丁和啫喱，亦可能於運送途中融掉，因此都不建議攜帶往野餐。



2. 選擇長時間烹調或乾身的食物，如炒粉麵飯、滷水，因為乾身食物一般較易保存。



3. 選擇加工處理過的食品，例如同屬肉類的食品，煙熏火腿和肉丸就會較炒肉碎等自製食物安全。



4. 醬汁與食物先分開存放，吃的時候才混合，預防在運輸期間食物出水。



蛋沙律三文治集合最易「變壞」的元素！（資料圖片）

野餐食譜10大提案 輕便小食飽肚又有心思

野餐食物，普遍都是想起一大盤壽司、大量零食及飲品，現在亦有一些野餐送餐服務，內含沙律、三文治、蛋糕等不同款式的食物及飲品。不過筆者認為還是自己準備再和朋友分享更有樂趣，而且自攜比叫外賣來得更環保，做到零垃圾野餐。

野餐食譜10大提案（資料圖片）

以下的野餐食譜由冷盤、熟食到消暑菜式都有，有小吃及主糧，做法簡單，方便擕帶。只要用密實袋或密實盒將食物密封收好，最好再用保溫箱運送食物，避免食物因高溫變質。

雞翼食譜｜椒鹽雞翼

椒鹽雞翼食譜

滷水食譜｜滷水鴨舌

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蛋食譜｜韓菜麻藥溏心蛋

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牛油果食譜｜焗牛油果條

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小食食譜｜楓糖煙肉腸仔卷

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薯條食譜｜豆腐薯條口感更勝薯條

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涼拌食譜｜黑醋小番茄

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飯糰食譜｜海苔貓飯糰

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意粉食譜｜煙三文魚蝴蝶粉食譜

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沙律食譜｜米粉沙律

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