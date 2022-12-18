冬至素菜譜｜10簡易食譜湯水主菜甜品　自搓煙韌湯圓眉豆湯補腎虛

冬至素菜譜合集，10道美點佳餚包括冬天湯水、素蟹黃粉絲煲、賽螃蟹、糖醋素小排、芝麻湯圓、開心果花生糊、桃膠銀耳羹……



蟲草花合桃眉豆湯

有助健脾補腎、止咳化痰的「蟲草花合桃眉豆湯」不只湯味鮮甜，當中的眉豆，適合脾胃氣虛及腎虛的人士食用，尤其是長者。註冊中醫師潘仲恆表示眉豆對於長者有健脾、益胃、補腎、壯腰膝的作用。此外，用眉豆煮湯是增加甜味的上佳方法，也是煲素湯的秘訣。不只眉豆，用合桃、栗子等含油脂及澱粉質的食材來煲素湯，即使不用肉，也能大大提升湯水的鮮甜味。

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蟲草花合桃眉豆湯（尹嘉蔚攝）

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茶樹菇黑豆合桃湯

容易手腳冰冷的人，不妨以湯水調理身體，黑色食物、淮山及杞子等有補腎功效，茶樹菇黑豆合桃湯能溫補脾腎、養血安神。以合桃代替豬肉，為湯水提升甜味，茶樹菇為菇菌類也有助提起湯水的鮮味。另外，要將黑豆浸泡至軟腍才使用，有助於消化，可用溫水浸泡黑豆，時間相比用冷水快。註冊中醫師潘仲恆表示如腰酸痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合飲用茶樹菇黑豆合桃湯。

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茶樹菇黑豆合桃湯（尹嘉蔚攝）

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千張旺菜卷

千張，又稱豆皮或大豆紙，含豐富蛋白質，最常用於雞卷及蝦卷等包捲食材，可煎、焗及蒸做各式料理。旺菜卷跟腐皮卷實屬大同小異，用旺菜代替腐皮，裹緊百合、甘筍、木耳及露筍。裹得愈緊，口感愈紮實，賣相更佳。用大火蒸5分鐘，最後淋芡添色增味。

影片示範︰【素食譜】千張旺菜卷低醣低卡簡易住家菜 清爽不鬆散4大貼士

千張旺菜卷（詹郭敏攝）

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素蟹黃粉絲煲

本來平平無奇的粉絲煲，以紅蘿蔔蓉仿造蟹黃予以襯托，盛在精緻的小砂鍋內，霎時提升整道菜的美感，色香味俱佳，霎眼間能以假亂真。高仿蟹黃得要靠2個小秘訣︰首先，紅蘿蔔要磨成細蓉，愈細愈好。第二，加水煮腍紅蘿蔔蓉之後，要以粟粉水/生粉水勾芡，由此呈現的黏稠度正好模仿蟹黃那種黏黏𣲷𣲷的感覺。既有素蟹黃做主角，其他便以簡單的食材匯聚一堂燉煮蔬菜香菇粉絲煲，配些少素豬肉來增加咬嚼感。

影片示範︰素食譜｜素蟹黃粉絲煲簡單易學煲仔菜 高仿蟹黃2秘訣最緊要勾芡

素蟹黃粉絲煲（麥超億攝）

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賽螃蟹

沒有一絲蟹肉，最主要以蛋白模仿蟹肉，「賽」是「媲美」的意思，可見此菜的味道及質感，比得上蟹肉的鮮甜及細嫩。緊記蛋白、蛋黃分開炒，模擬蟹肉、蟹膏的神髓，伴鎮江醋享用，雖與真螃蟹風馬牛不相及，卻勝蟹味，口感嫩滑。

影片示範︰【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽螃蟹（張善滿攝）

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素脆鱔

素脆鱔是浙江省的特色名菜，材料只有冬菇，將冬菇炸脆扮成鱔魚，是葷食素做的代表之一，做法不難，只需沿著冬菇邊緣剪成鱔魚的長條狀，然後炸至硬脆，再回鍋翻拌醬汁，味道酥鬆香脆，它與葷版的炸脆鱔極度相似，味道香脆。

影片示範︰【素脆鱔食譜】冬菇扮鱔魚香脆酥鬆又開胃 色香味全仿大師級小菜

素脆鱔（尹嘉蔚攝）

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糖醋素小排

惹味濃郁的家常小菜，由素豬肉及牛蒡擔當重要角色，兩者相配模仿小排骨的模樣，匯聚糖醋汁的甘香，做法容易上手。將醃好的素豬肉包住牛蒡條，將兩端位置騰空些許，塑成骨頭模樣。開一小鍋油燒滾至160°C，放入素排骨炸2分鐘取出，再斬開小件備用。糖醋汁的比例可參考︰水5湯匙、黑醋4湯匙、砂糖3湯匙、豉油2湯匙、粟粉1茶匙。想糖醋素小排的顏色更濃郁及亮澤，不妨先煮一點焦糖上色，先開中火，鍋中倒入清水3湯匙，加砂糖3湯匙煮融，然後轉細火將糖熬成焦糖色。隨即放入素排骨、蔥段、薑片，用中火速炒上色，加入醋汁速炒，鎖緊醬汁，最後灑白芝麻炒勻，熄火完成。

影片示範︰素食譜｜糖醋素小排焦糖上色甘香惹味 糖醋汁比例54321簡單易記

糖醋素小排（趙錦添攝）

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芝麻湯圓

冬至餐桌上的的主角-湯圓。一家人圍在一起吃湯圓，寓意團圓與圓滿。自製湯圓皮，可用暖水搓粉，並用生熟粉糰搓成，如此一來湯圓皮拉展力更強、更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。

影片示範︰【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓（高啟光攝）

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開心果花生糊

開心愈來愈難得，冬至這天放下煩惱，樂聚天倫。暖心的中式糖水，除了芝麻糊、紅豆沙…也可用開心果來做，味道非常可口！不妨加花生來配合開心果做成開心果花生糊。用白鑊先以細火炒香開心果及花生約5分鐘，切記不要烘焦，否則有燶味便破壞了糖水的味道。炒好後的開心果及花生放入攪拌機，加水攪拌成糊，將糊倒入湯鍋，用慢火拌煮免黐底，並加入粘米粉水（按需要）快手拌勻，後下冰糖煮溶完成。

影片示範︰【中式糖水食譜】開心果花生糊30分鐘搞掂 多做一步香味倍添

開心果花生糊（蕭文學攝）

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桃膠銀耳羹

燕窩矜貴，非一般百姓捨得花錢負擔，它的養顏功效，靠桃膠及銀耳亦能兼得，而且價格更經濟親民。桃膠含植物性膠質屬水溶性，跟銀耳（雪耳）相似，浸泡或熬煮時間愈久，愈有黏度，一両約38克，已經發到一個飯碗滿的分量。它本身無味，口感如果凍，多用在甜品上，其實也可以煲湯，鹹甜均可。相比桃膠，銀耳的養顏功效更強，堪稱是「菌中之冠」，雪耳以「漳州雪耳」的膠質較多，潤燥效果較強，質感爽口。

影片示範︰【素食食譜】桃膠銀耳羹滋陰養顏 平民燕窩簡單做美麗得體

桃膠銀耳羹（馮嘉雯攝）

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