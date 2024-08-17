小樽酒店10間推介｜新開幕／溫泉風呂／運河、近JR站／人均$224起

撰文：張雨靜
出版：更新：

小樽酒店推介2024！小樽位於北海道，由於鄰近滑雪場，所以每年冬天都會吸引不少旅客到訪當地。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間高CP值的小樽酒店，當中有不少是溫泉酒店，店內擁有日式露天風呂／私人風呂，而且部份酒店鄰近JR，最平人均$224起！

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北海道小樽酒店推介【1】Dormy Inn高階酒店 - 小樽天然溫泉 (Dormy Inn Premium Otaru Natural Hot Spring)

Dormy Inn鄰近JR小樽站，出站步行2分鐘即達！主打提供免費天然溫泉的連鎖式商務旅館，酒店內有兩個室內溫泉、兩個露天浴池和桑拿室，溫泉浴場外早上會提供乳酸飲料、晚上會提供冰棒，宵夜時段更會為住客提供醬油拉麵，而且大部份酒店住客都推薦酒店早餐（需付費加購）。酒店鄰近景點，出入都非常方便，而且對面就是DONKI，晚上也可以過去逛逛。

Dormy Inn高階酒店 - 小樽天然溫泉 (Dormy Inn Premium Otaru Natural Hot Spring)
房價：人均HKD$292起（雙人房）
地址：北海道小樽稻穗3丁目9番1號
交通：JR小樽站步行2分鐘
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北海道小樽酒店推介【2】Sonia小樽酒店 (HOTEL SONIA Otaru)

Sonia小樽酒店是一間位於小樽市中心的四星級酒店，在JR小樽站下車後，步行10分鐘即可以抵達。大部份房間都提供雙床，無論是跟家人、伴侶或朋友出行，都可以各自睡一張床，不怕影響到各自休息、睡眠。酒店自設停車場，而且收費合理，即使租車自駕遊，也不用擔心泊車問題。部份房間面向小樽運河，從酒店房可以看到運河景色。

Sonia小樽酒店 (HOTEL SONIA Otaru)
房價：人均HKD$304起（標準房—兩床）
地址：北海道小樽色內1丁目4番20號
交通：JR小樽站步行10分鐘
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北海道小樽酒店推介【3】小樽格里茲高級酒店 (GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU)

小樽格里茲高級酒店是2022年才開業的新酒店，因此酒店的設施非常新淨。從JR小樽站步行9分鐘即達。酒店頂樓有室內及露天大浴場，可以一邊浸泡溫呼呼的熱水浴，一邊欣賞小樽的風景。酒店也有桑拿室，浸泡溫泉後可以到桑拿室休息。酒店設有附費停車場，適合自駕遊的旅客。

小樽格里茲高級酒店 (GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU)
房價：人均HKD$255起（雙床房）
地址：北海道小樽市稲穂1丁目3番13號
交通：JR小樽站步行9分鐘
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北海道小樽酒店推介【4】OMO5 小樽 by 星野集團

OMO5 小樽 by 星野集團從JR小樽站步行僅10分鐘路程，步行到小樽運河僅3分鐘路程。酒店利用歷史建築物翻新而成，充滿明治時代的復古風格，酒店南館3樓有一間由歷史建築改建而成的休息室，住客可以用作自由休息室，每晚8點後會播放100多年前製作的音樂盒演奏，現場的Cafe & Bar有售賣咖啡、雞尾酒。酒店有多年接待滑雪客人的經驗，酒店正面的乘車處在冬季會有巴士直達北海道大型滑雪場「喜樂樂雪世界」。

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OMO5 小樽 by 星野集團（OMO5 Otaru by Hoshino Resorts）
房價：人均HKD$274起（雙床房）
地址：北海道小樽色內1丁目6番31號
交通：JR小樽站步行10分鐘
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北海道小樽酒店推介【5】小樽運河托麗芙特酒店 (Hotel Torifito Otaru Canal)

小樽運河托麗芙特酒店屬3.5星級酒店，JR小樽站步行10分鐘，部份房間可以看到小樽運河的景色。酒店設施方面，設有大浴場供住客使用，並設有付費停車位，方便自駕遊的旅客泊車。但留意小童入住需要額外有費。

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小樽運河托麗芙特酒店 (Hotel Torifito Otaru Canal)
房價：人均HKD$260起（標準雙人房）
地址：北海道小樽市色內1丁目5番7號
交通：JR小樽站步行10分鐘
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北海道小樽酒店推介【6】小樽君樂酒店 (Grand Park Otaru Hotel)

小樽君樂酒店鄰近JR站，從JR小樽築港站步行9分鐘即達，穿過與AEON MALL相連即可到抵。如果行程太趕急沒辦法抽時間買手信，都可以在AEON MALL輕鬆解決。酒店可以選擇的房形比較多，如果喜歡看海，訂房時可以預訂有海景的房間。

小樽君樂酒店 (Grand Park Otaru Hotel)
房價：人均HKD$259起（高級山景雙床房）
地址：北海道小樽市築港11－3
交通：JR小樽築港站步行9分鐘
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北海道小樽酒店推介【7】朝里川溫泉酒店Asarigawa Onsen Hotel

朝里川溫泉酒店是一間地道的日式旅館，從JR小樽站乘坐巴士13號「朝里川溫泉線」，往朝里川溫泉方向，在「溫泉南」下車（約32分鐘），步行2分鐘即達。鄰近大型超市。朝里川滑雪場只有9分鐘路程，如果冬天專程到訪小樽滑雪，也是個不錯的選擇。部份窗戶面向滑雪場，更可以看到白皚皚的滑雪場景色。酒店有一個室內浴場和一個露天浴場，冬季在冰天雪地的環境下浸泡在熱呼呼的溫泉水裏，別有一番風味。

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朝里川温泉酒店Asarigawa Onsen Hotel
房價：人均HKD$295起（緊湊型雙床間）
地址：北海道小樽市朝里川温泉2-670
交通：JR小樽站乘坐巴士13號往朝里川溫泉方向，在「溫泉南」下車（約32分鐘），下車後步行2分鐘。
訂房優惠👉AgodaTrip.com

北海道小樽酒店推介【8】小樽朝里Classe酒店 (Otaru Asari Classe Hotel)

小樽朝里Classe酒店設有室內浴池和露天溫泉浴池，冬天可以在露天溫泉浴池一邊欣賞雪景，一邊浸泡溫泉，也有桑拿房可以在浸泡溫泉後使用。酒店每日設有3班接駁巴士接載住客到滑雪場，也有接駁巴士接載住客到JR小樽築港站，無論是在小樽滑雪還是旅遊都非常方便。酒店內亦有小型便利店，應該住客日常需要。

小樽朝里Classe酒店 (Otaru Asari Classe Hotel)
房價：人均HKD$264起（隨機房型）
地址：北海道小樽市朝里川溫泉2-676
交通：JR小樽站坐13巴士往朝里川溫泉方向，到「溫泉坂上」下車，步行1分鐘到達
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北海道小樽酒店推介【9】小樽朝里川溫泉武藏亭酒店 (Otaru Asarigawa Onsen Hotel Musashitei)

小樽朝里川溫泉武藏亭酒店位於小樽的溫泉聖地朝里川，從JR小樽站乘坐巴士13號「朝里川溫泉線」，往朝里川溫泉方向，在「溫泉街」下車（約32分鐘），步行1分鐘即達。酒店房間有溫泉浴場和桑拿房，部份房間更有風呂，喜歡浸溫泉的朋友可以放鬆身心。酒店內有西式房間和日式房間可以選擇，如果有預算更可以選擇一泊兩食。冬天到訪，還可以去附近的朝里川溫泉滑雪場，場內不但有各式各樣的地形供滑雪愛好者挑戰，而且山頂可以把小樽的風景盡收眼底！

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小樽朝里川溫泉武藏亭酒店 (Otaru Asarigawa Onsen Hotel Musashitei)
房價：人均HKD$811起（西式風格客房）
地址：北海道小樽市朝里川溫泉2丁目686-4
交通：JR小樽站乘坐巴士13號「朝里川溫泉線」，往朝里川溫泉方向，在「溫泉街」下車（約32分鐘），步行1分鐘
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北海道小樽酒店推介【10】小樽歐森酒店 (Authent Hotel Otaru)

小樽歐森酒店屬4星級酒店，距離JR小樽站僅3分鐘路程，無論前往當地景點、還是前往滑雪場都非常方便。酒店鄰近便利店，方便購買零食、飲料、日用品。酒店內還有大浴場和桑拿室，讓住客可以進去放鬆身心。酒店還有一家麵包店，每天供應新鮮麵包，有興趣的朋友不妨去買一個來吃。

小樽歐森酒店 (Authent Hotel Otaru)
房價：人均HKD$224起（雙人房）
地址：北海道小樽市稻穗2丁目15番1號
交通：JR小樽站步行3分鐘
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