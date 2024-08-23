日本溫泉排行2024｜熱海/草津/別府　TOP 9溫泉攻略｜附酒店推介

日本溫泉排行榜2024！日本最大網上旅行社Rakuten Travel近日發布2024上半年最受日本人歡迎的9大日本溫泉，《香港01》「好食玩飛」頻道就為大家整合這9個人氣溫泉的住宿及交通全攻略！



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最受日本人歡迎9大溫泉 熱海睇煙花／有馬雪景溫泉

日本溫泉排行榜【第9位】鬼怒川溫泉

位於栃木縣的鬼怒川溫泉是已經有近300多年歷史的瀑布溫泉，擁有超過80間酒店及旅館，鬼怒川溫泉水有「火傷就找鬼怒川」的說法，泉水有治療燒傷功效。在鬼怒川溫泉除了可以參與水上活動、賞櫻及賞楓外，亦有龍王節、月光花回廊、鬼節等傳統活動！

鬼怒川溫泉秋天的景色（圖片來源：Visit Tochigi）

鬼怒川溫泉酒店推介｜鬼怒川Asaya飯店（Asaya Hotel）

鬼怒川Asaya飯店（Asaya Hotel）是已經創業130年的老牌溫泉酒店，外型設計堂皇奢華，有如步入歐美高級渡假村，內部裝修也不容小覷！客房均配備提供天然泉水的私人風呂，想幾時浸就幾時浸！酒店空中庭園亦設有木船造型及水中躺椅的露天風呂，可以飽覽高原群山景色、看到滿天星星之餘，更非常打卡able！此外，酒店亦有大浴場、私人租用風呂可供選擇！房價更包含一泊二食，超過100種各國料理可以吃到飽！

鬼怒川Asaya飯店（Asaya Hotel）

房價：人均HKD$775起（雙床房；一泊二食）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉滝813番地

交通：東武鬼怒川溫泉站約步行13分鐘

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鬼怒川溫泉交通方式｜東京 → 鬼怒川溫泉

【1】從淺草站搭乘特急列車（特急Revaty或特急Spacia（鬼怒）） 到鬼怒川溫泉站— 車程約2小時

【2】從新宿站搭乘特急列車（Spacia鬼怒川、鬼怒川）到鬼怒川溫泉站 — 車程約2小時

【3】從東京站八重洲南口搭乘高速巴士（往日光、鬼怒川溫泉號、鬼怒川溫泉站）到鬼怒川溫泉站 — 車程約3小時20分鐘

日本溫泉排行榜【第8位】下呂溫泉

日本三大名泉之一的下呂溫泉以「美人湯」而聞名，溫泉水有美肌功效！溫泉街有濃濃的日本懷舊風情，隨處可見免費足湯及露天溫泉。下呂溫泉其中一個必訪景點「合掌村」，集結了傳統合掌建築及古代村落文化，可參與陶器彩繪、手拉坏陶藝、和紙製作、和服體驗等，在下雪的季節更有冬季點燈活動，有如踏入童話世界一樣！

下呂溫泉合掌村（圖片來源：Alpico Group）

下呂溫泉酒店推介｜下呂温泉-水明館（Suimeikan）

下呂温泉-水明館（Suimeikan）與下呂溫泉村一河之隔，大約只需步行10分鐘，來往JR下呂站亦僅4分鐘步程。酒店設有大浴場、室內及戶外風呂、Spa、室內及室外游泳池、健身室等，更可以租借自行車及使用免費泊車！房間則分為日式及和洋室房型房，均設有室內或戶外私人風呂，惟部分客房不提供私人浴室，最多可供6人入住。

下呂温泉-水明館（Suimeikan）

房價：人均HK$474起（日式標準間；包早餐）

地址：岐阜縣下呂市幸田1268

交通：JR下呂站步行4分鐘

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下呂温泉交通方式｜東京 → 下呂溫泉

【1】從東京站或品川站搭乘新幹線到名古屋站 → 轉乘JR高山本線特急列車（Wide View Hida）到下呂站 — 車程約3小時

日本溫泉排行榜【第7位】箱根湯本溫泉

有近1,200年的歷史的箱根溫泉擁有超過20個源泉，更有「溫泉百貨」之稱。其中位於箱根溫泉入口處的箱根湯本溫泉，擁有約40間溫泉旅館，繁榮的商店街、名產美食、箱根神社、大湧谷等全部都必去必試！

箱根湯本溫泉景色（圖片來源：日本國家旅遊局）

箱根湯本溫泉酒店推介｜箱根水明莊（Hakone Suimeisou Hotel）

箱根水明莊（Hakone Suimeisou Hotel）位於箱根湯本站對面，前往箱根溫泉商店街亦只需5分鐘步程，地理位置極佳！酒店採用傳統日式風格，鋪設榻榻米地板，分為和室及和洋室房型，日系感覺濃厚！酒店亦設有24小時開放的大浴場、露天風呂及私人露天風呂，無論幾點都可以泡溫泉！酒店更提供一泊二食，可以品嚐到豐盛日式會席料理！

箱根水明莊 （Hakone Suimeisou Hotel）

房價：人均HK$892起（標準日式房；包早餐）

地址：神奈川縣箱根町湯本702

交通：箱根湯本站步行2分鐘

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箱根湯本溫泉交通方式｜東京 → 箱根湯本溫泉

【1】從東京站搭乘新幹線或特急列車（特急踴子號／快速ACTY）到小田原站 → 轉乘箱根登山鐵道 — 車程約1小時

【2】從新宿站搭乘小田急電鐵（小田急浪漫特快）到箱根湯本站 — 車程約1.5小時

日本溫泉排行榜【第6位】有馬溫泉

坐落在兵庫縣神戸的有馬溫泉是日本三大古老的溫泉勝地之一，除了可以體驗到著名的「金泉」、「銀泉」及碳酸氫鹽泉外，在春夏秋冬季節分別可以欣賞到櫻花、沙羅雙樹花、楓葉及雪景，更會舉辦不同祭典，非常熱鬧！

有馬溫泉是古老溫泉鄉之一（圖片來源：JapanTravelDesk）

有馬溫泉酒店推介｜有馬御苑（Arima Gyoen）

有馬御苑（Arima Gyoen）鄰近有馬溫泉車站，徒步2分鐘即可到達，設有露天溫泉及室內溫泉，供應有馬溫泉著名的「金泉」及「銀泉」，是區內少數可以同時享受兩種溫泉泉質的酒店。有馬御苑提供和式、和洋式及附有露天風呂的房型，預訂時記得留意！此外，有馬御苑是首間獲神戶牛指定經銷商認證的旅館，入住時記得品嘗酒店的神戶牛料理！

有馬御苑（Arima Gyoen）

房價：人均HK$$1262起（標準日式房）

地址：兵庫県神戸市北区有馬町1296

交通：有馬溫泉站徒步約2分鐘

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有馬溫泉交通方式｜大阪 → 有馬溫泉

【1】從大阪站JR高速巴士總站搭乘有馬express號巴士到有馬溫泉站 — 車程約1小時

【2】從新大阪站搭乘JR神戶線到三ノ宮站 → 轉乘神戶市營地下鐵到谷上站 → 轉乘神戶電鐵到有馬口站 → 轉乘神戶電鐵有馬線到有馬溫泉站 — 車程約1小時10分鐘

日本溫泉排行榜【第5位】那須溫泉

位於栃木縣的那須溫泉是栃木縣內最古老的溫泉，擁有超過10個泡湯設施及30間旅館。其中最具代表性的「鹿之湯」開創於1,390年前，對於各種病具有治癒的效果。除了可以盡情浸溫泉外，那須溫泉鄉亦會因應季節舉辦大大小小特色祭典、彩燈會及花火大會呢！

那須鹽原溫泉地區（圖片來源：snowmonkeyresorts）

那須溫泉酒店推介｜RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）

RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）是以體驗、活動為主的渡假村，有許多適合親子同樂的設施和課程，例如：披薩制作、農活體驗、森林工藝品等。酒店客房以3人房為主，空間寬敞且附帶露台、浴缸、沙發區等。酒店亦提供戶外溫泉、兒童遊樂場等設施，絕對可以度過一個不一樣的難忘假期！

RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）

房價：人均HK$1,254起（主樓高級三人房）

地址：那須郡那須町高久乙道下2301

交通：那須鹽原站轉乘免費穿梭巴士

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那須溫泉交通方式｜東京 → 那須溫泉

【1】從東京站搭乘JR東北新幹線到那須鹽原站 → 轉乘那須鹽原高原周遊巴士到那須溫泉站 — 車程約2.5小時

【2】從上野站搭乘JR宇都宮線普通列車或快速列車到黑磯站 → 轉乘關東自動車巴士到那須溫泉站 — 車程約3小時

【3】從東京車站或新宿搭乘JR高速巴士（那須・鹽原號）到那須溫泉站 — 車程約3小時15分鐘

日本溫泉排行榜【第4位】白濱溫泉

白濱溫泉位於紀伊半島西海岸，可以追溯到飛鳥時代即日本的7世紀，是日本古老的溫泉之一。白濱溫泉在指定季節更會舉行白濱花火大會、沙雕節等。

白濱溫泉可以一邊泡溫泉、一邊欣賞到白沙灘景色（圖片來源：日本觀光局）

白濱溫泉酒店推介｜濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）位於白濱溫泉區，距離JR白濱站車程13分鐘。酒店有109間客房，最大的複式公寓最多可供5人入住，大部分房間配備私人露天風呂，坐擁園景或海景。酒店另有大浴場及私人露天温泉，更擁有白濱唯一的男女混浴溫泉！如果選擇酒店的一泊二食專案，更可以品嘗紀州海鮮、熊野牛等食材的懷石料理！

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）

房價：人均HK$482起（曉之抄海景大床房）

地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町籠目1698

交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士

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白濱溫泉交通方式｜大阪 → 白濱溫泉

【1】從新大阪站搭乘特急列車（黑潮號）到白濱站 → 轉乘102號巴士到白濱溫泉站 — 車程約3小時

【2】從大阪站JR高速巴士總站搭乘西日本JR巴士或明光巴士的「白濱特快大阪號」到白濱巴士中心 → 轉乘102號巴士到白濱溫泉站 — 車程約4小時

日本溫泉排行榜【第3位】別府溫泉

別府地區有超過2,000個湧泉區、泉眼及公共浴場，是世上極為罕見的大規模溫泉天堂！別府合共有8個溫泉，被稱為「別府八湯」，而別府溫泉則是其中一個溫泉區。別府溫泉亦會在不同季節舉辦別府八湯溫泉祭、夏天夜晚祭典、聖誕節花火幻想曲等傳統活動。

別府溫泉（圖片來源：日本國家旅遊局）

別府溫泉酒店推介｜潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）

潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）是位於別府海邊的高級溫泉酒店，JR別府大學站步行9分鐘便可抵達，交通便利。酒店提供14種房型，空間寬敞，最多可供4人入住。全部客房均設有坐擁無敵海景的露天風呂，隨時隨地都可以浸溫泉！此外，酒店亦設有俗稱「海拔0公尺」的大浴場，在大浴場泡澡更會有在海上漂浮的錯覺！

潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）

房價：人均HK$972起（海之棟雙床房I（帶露天浴池））

地址：大分縣別府市上人之濱町6-24

交通：JR別府大學站步行9分鐘

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別府溫泉交通方式｜博多 → 別府溫泉

【1】從博多站搭乘特快列車（音速號 ソニック）到別府站 — 車程約2小時

日本溫泉排行榜【第2位】草津溫泉

位於群馬縣的草津溫泉已經連續21年奪得「日本溫泉100選」的冠軍寶座！草津溫泉是擁有日本第一自然湧出量的溫泉區，每分鐘可湧出32,300公升以上的溫泉水！草津溫泉街除了有「湯畑」、「湯揉」外，更有超過500平方米的大型「西之河原露天浴池」！

草津溫泉冬天景色優美（圖片來源：群馬官方觀光指南）

草津溫泉酒店推介｜湯畑草菴（Yubatake Souan Hotel）

湯畑草菴（Yubatake Souan Hotel）是融合西洋與日式風格的酒店，客房設計保留傳統日式氛圍，並配以西式床鋪及設備，部分客房更有供應獨立露天溫泉。湯畑草庵有兩個公眾室內浴池，更有一間咖啡廳「足湯咖啡」，除了能享用點心、飲品，同時可在天然足湯中泡腳放鬆，別具特色！

湯畑草菴（Yubatake Souan Hotel）

房價：人均HKD$700起（標準雙床間）

地址：群馬縣吾妻郡草津町大字草津118-1

交通：草津溫泉巴士總站步行5分鐘

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草津溫泉交通方式｜東京 → 草津溫泉

【1】從東京站搭乘新幹線到輕井澤 → 轉乘草輕交通巴士或西武觀光巴士至草津溫泉站 — 車程約3小時

【2】從東京站或池袋站搭乘高速巴士「Dts line八場・草津溫泉號」至草津溫泉站 — 車程約4.5小時

【3】從東京站或新宿站搭乘JR巴士關東至草津溫泉站 — 車程約4小時

日本溫泉排行榜【第1位】熱海溫泉

位於靜岡縣的熱海溫泉，是個一年四季都適合旅遊的地方，春天的櫻花、秋天的紅葉、冬天的雪景尤其壯觀！在夏天更可以享受海水浴、熱海啤酒節及欣賞著名的熱海花火大會！加上熱海溫泉距離東京只有約50分鐘車程，就算想即日來回都非常方便！

熱海海上花火大會（圖片來源：熱海温泉 湯の宿 平鶴）

熱海溫泉酒店推介｜RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）

RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）距離東京市中心車程大約1小時，建議從品川車站搭乘東海道・山陽新幹線到熱海站再轉乘的士前往。酒店主打親子旅客，全部客房均可供最多4-5人入住，空間寬敞之餘設備齊全，大部分客房附設露台、露天浴池、按摩浴缸、桑拿等，在熱海海上煙花大會期間更可以在客房欣賞到絕煙花！酒店亦有不少娛樂設施，包括：樹屋、攀岩牆、空中漫步、桑拿、Spa等，亦提供免費泊車。

RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）

房價：人均HK$1,634起（優質客房；包早餐）

地址：靜岡縣熱海市水口町2 -13 -1

交通：熱海站轉乘的士車程9分鐘

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熱海溫泉交通方式｜東京 → 熱海溫泉

【1】從東京站搭乘東海道新幹線（KODAMA こだま）到熱海站 — 車程約50分鐘

【2】從東京站搭乘JR東海道本線普通列車到熱海站 — 車程約1小時45分鐘

【3】從東京站搭乘JR特快列車超景踴子號到熱海站 — 車程約1.5小時

參考資訊｜Rakuten Travel

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