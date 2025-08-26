伊豆溫泉酒店10間｜私人露天溫泉/廚師發辦/富士山景/人均$322起

伊豆溫泉酒店推介2025｜伊豆位於日本靜岡縣，擁有「土肥溫泉」、「修善寺溫泉」等眾多知名溫泉鄉，是冬季必去的旅遊目的地。《香港01》「好食玩飛」整合10間伊豆溫泉酒店，大部分配備私人溫泉及戶外平台且坐擁富士山景觀，有酒店更提供廚師發辦早餐及晚餐，人均只需$322起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

伊豆溫泉酒店推介【1】伊豆修善寺萬豪酒店（Izu Marriott Hotel Shuzenji）

伊豆修善寺萬豪酒店（Izu Marriott Hotel Shuzenji）於2017年開幕，坐落於修善寺旁邊，擁有128間客房。房內配備免費迷你吧及浴缸，部分房型亦設半露天私人溫泉及露台。酒店同時配備溫泉、公共浴池、兒童遊樂場、健身室、餐廳等設施，並提供免費車站接送服務及免費私人停車場。

伊豆修善寺萬豪酒店（Izu Marriott Hotel Shuzenji）

房價：人均HK$500起（高級雙床房）

地址：靜岡縣伊豆市大平1529

交通：修善寺站車程16分鐘

伊豆修善寺萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【2】修善寺拉福雷山紫水明（Laforet Shuzenji Sanshisuimei）

修善寺拉福雷山紫水明（Laforet Shuzenji Sanshisuimei）離修禪寺和竹林小徑不到15分鐘車程，交通方便。酒店於2024年翻新，僅提供48間客房，均配備私人露天溫泉及露台，部分房間更坐擁富士山景觀！酒店另設有溫泉、網球場、籃球場、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及穿梭巴士服務。

修善寺拉福雷山紫水明（Laforet Shuzenji Sanshisuimei）

房價：人均HK$729起（三號館日西合室房｜私人溫泉）

地址：靜岡縣伊豆市奧平1529

交通：修善寺站車程19分鐘

修善寺拉福雷山紫水明搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【3】鬼之棲酒店（Oni No Sumika）

鬼之棲酒店（Oni No Sumika）於2023年開幕，步行5分鐘即可到達修善寺竹林小徑，地理位置優越。酒店僅有9間日式客房，每間均配備私人露天溫泉及私人庭園，並提供附設串流媒體服務的智能電視。酒店同時設有Spa、餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

鬼之棲酒店（Oni No Sumika）

房價：人均HK$1,228起（日式房）

地址：靜岡縣伊豆市修善寺1163

交通：修善寺站車程11分鐘

鬼之棲酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【4】西伊豆洛克瓦特酒店（Loquat Nishiizu）

西伊豆洛克瓦特酒店（Loquat Nishiizu）於2021年開幕，坐落於土肥港旁邊，鄰近弁天の湯及黃金之湯。酒店在靜岡縣奢華酒店中排名第2，僅提供3間複式客房。房間內配備私人露天溫泉、戶外平台、私人出入口、寬敞的客廳及飯廳，其中一間客房更設有私人Spa房，私隱度十分高！此外，房價亦包含廚師發辦的奢華早餐及晚餐，非常奢華！

西伊豆洛克瓦特酒店（Loquat Nishiizu）

房價：人均HK$3,709起（三之倉/複式類型｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：靜岡縣伊豆市土肥365

交通：修善寺站車程36分鐘

西伊豆洛克瓦特酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

伊豆溫泉酒店推介【5】落合酒店（Ochiairo）

落合酒店（Ochiairo）於明治時期1874年落成，距離凈蓮瀑布及修禪寺分別僅4分鐘及10分鐘車程。酒店於2019年翻新，保留傳統舊建築，內部則提供17間日式客房。房內均配備私人溫泉、榻榻米、免費迷你吧，部分房型附帶私人庭院，最多可容納4人入住。酒店另設大眾溫泉、遊戲室、餐廳、酒吧等設施，並提供免費穿梭巴士及私人停車場。

落合酒店（Ochiairo）

房價：人均HK$起（紫羅蘭｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：靜岡縣伊豆市湯島1887-1

交通：修善寺站車程20分鐘

落合酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【6】阪聖玉樟園（Sakahijiri Gyokushoen）

阪聖玉樟園（Sakahijiri Gyokushoen）於1965年開幕，坐落於光源寺旁。酒店已有60多年歷史，外建築保留舊式昭和風格，內部會每年進行翻新，現在提供26間客房。酒店客房分為日式及和洋室房型，大部分配備私人露天溫泉及戶外平台或露台，空間十分寬敞。酒店亦設有大眾溫泉、公共浴池、餐廳及免費停車場。

阪聖玉樟園（Sakahijiri Gyokushoen）

房價：人均HK$367起（日式房）

地址：靜岡縣伊豆市土肥284-2

交通：修善寺站車程37分鐘

阪聖玉樟園搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【7】Futaritowani 緣（Futaritowani En）

Futaritowani 緣（Futaritowani En）於2017年開幕，坐落於伊豆小下田，鄰近禪宗富士見山達磨寺及西福寺，且擁有來自土肥溫泉的古老天然泉水。酒店僅提供10間客房，房間均配備私人露天溫泉、寬敞露台及客廳，部分房型更坐擁富士山景觀！酒店同時設有餐廳，並提供一泊二食的精緻日式料理。

Futaritowani 緣（Futaritowani En）

房價：人均HK$2,013起（和洋式房A｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：靜岡縣伊豆市小下田1341-4

交通：修善寺站車程44分鐘

Futaritowani 緣搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【8】烏夫福旅館（Ufufu）

烏夫福旅館（Ufufu）地處伊豆山區，距離修禪寺和伊豆長岡温泉不到15分鐘車程。酒店於1977已經開幕，並於2012年翻新，酒店外建築仍然保留舊有特色，內部則提供7間套房。套房內均配備私人露天溫泉、戶外平台、景觀浴缸、寬敞客廳、免費迷你吧等設施。酒店另設溫泉、餐廳及免費私人停車場。

烏夫福旅館（Ufufu）

房價：人均HK$2,326起（套房月響｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：靜岡縣伊豆市月之瀨499-1

交通：修善寺站車程16分鐘

烏夫福旅館搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【9】富岳羣青（Fugaku Gunjo）

富岳羣青（Fugaku Gunjo）於2011年開幕，坐落於大守院旁邊，擁有觀賞富士山的最佳位置。酒店猶如一座現代奢華的美術館，僅提供8間客房，均配備坐擁富士山及駿河灣景觀的露天浴池及戶外平台，房間面積超過1000呎，可容納4人入住。酒店同時設有大眾風呂、Spa、餐廳、酒吧及免費停車場等設施。

富岳羣青（Fugaku Gunjo）

房價：人均HK$2,167起（Niji No Ha｜私人溫泉）

地址：靜岡縣伊豆市八木澤2461-1

交通：修善寺站車程44分鐘

富岳羣青搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊豆溫泉酒店推介【10】新夜 西伊豆（Atarayo Nishiizu Onsen）

新夜 西伊豆（Atarayo Nishiizu Onsen）於2023年開幕，鄰近土肥金山和土肥海灘。酒店擁有26間日式及西式客房，大部分房型配備私人露天溫泉及露台。酒店同時配備溫泉、大眾浴場、足浴、餐廳及酒吧，並提供自動售貨機、自助停車場、自行車租借服務。

新夜 西伊豆（Atarayo Nishiizu Onsen）

房價：人均HK$322起（日式房；包早餐）

地址：靜岡縣伊豆市土肥324

交通：修善寺站車程37分鐘

新夜 西伊豆搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜道後溫泉酒店｜城崎溫泉酒店｜武雄溫泉酒店｜北海道溫泉酒店｜嬉野溫泉酒店