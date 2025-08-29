高知酒店10間推介｜無邊際溫泉／海景露台／一泊二食／人均$267起

高知酒店推介2025｜高知縣位於四國南部，全縣環抱壯闊太平洋景色及森林等自然景觀，非常適合水上活動愛好者。《香港01》「好食玩飛」整合10間高知酒店，有酒店提供無邊際溫泉、湖景客房、Fusion菜一泊二食，人均只需$267起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

高知酒店推介【1】OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）

OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）於2024年開幕，坐落於高知市，鄰近高知市文化廣場小路及高知夜來節訊息交流館。酒店共有133間客房，房間設計帶有無印風格，提供平板電視、用餐桌、乾濕分離浴室、榻榻米等，最多可容納4人入住。酒店另設無邊際溫泉、大眾浴場、餐廳、咖啡室等設施。

OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$499起（Utage 特大床房）

地址：高知縣高知市九反田9-15

交通：JR高知站車程24分鐘

OMO7 高知 星野集團搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

高知酒店推介【2】瑪納度假酒店（TheMana Village）

瑪納度假酒店（TheMana Village）位於土佐清水，坐落於土佐旁，距離足折岬和金剛福寺車程僅5分鐘。酒店於1971年開幕、2024年翻新，擁有33間客房。房間分為日式及西式房型，西式房型帶有私人露天海景溫泉及寬敞露台，大部分日式房亦配備獨立浴室。酒店同時設有溫泉、公共浴池、桌球及乒乓球室、餐廳及酒吧等設施。

瑪納度假酒店（TheMana Village）

房價：人均HK$499起（12榻榻米日式房）

地址：高知縣土佐清水市足摺岬783

交通：古津賀站車程55分鐘

瑪納度假酒店搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

高知酒店推介【3】JR CLEMENT INN 高知（JR Clement Inn Kochi）

JR CLEMENT INN 高知（JR Clement Inn Kochi）坐落於高知市中心、JR高知站旁邊，交通十分方便。酒店於2020年開幕，提供317間現代日式客房，起居室空間寬敞、舒適乾淨，坐擁市景。酒店同時配備洗衣間及餐廳。

JR CLEMENT INN 高知（JR Clement Inn Kochi）

房價：人均HK$314起（雙床房）

地址：高知縣高知市北本町1-10-59

交通：JR高知站步行3分鐘

JR CLEMENT INN 高知搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

高知酒店推介【4】湖畔遊（Kohanyu）

湖畔遊（Kohanyu）位於香美，距離香美市立柳瀨嵩紀念館和龍河洞內約15分鐘車程，地理位置優越。酒店於2019年開幕，僅提供4間客房。房間均配備湖景露台、私人露天溫泉、小客廳及奢華音響，十分寫意！酒店另提供大眾溫泉、公共浴池、湖景餐廳等，並提供精緻的西式日式Fusion菜。

湖畔遊（Kohanyu）

房價：人均HK$3,641起（標準雙人房；包早餐及晚餐）

地址：高知縣香美市香北町有瀬100

交通：JR土佐山田站車程20分鐘

湖畔遊搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

高知酒店推介【5】夕日見の丘（private villa YUHIMI）

夕日見の丘（private villa YUHIMI）坐落於以觀賞夕陽聞名的安藝市，鄰近大元神社及赤野站。酒店於2024年開幕，僅提供1間獨棟別墅，配備私人海景泳池、玻璃浴室及浴缸、花園平台、寬敞的客廳、廚房及臥室，最多可容納4人入住。酒店更提供當地食材烹製的日式早餐及燒烤套餐晚餐可以在別墅內享用，必試土佐和牛及土佐次郎雞蛋！

夕日見の丘（private villa YUHIMI）

房價：人均HK$1,294起（雙床房帶浴室）

地址：高知縣安藝市赤野甲3083-2

交通：赤野站車程3分鐘

夕日見の丘搶先預訂優惠👉 Trip.com｜Booking.com

高知酒店推介【6】城西館（Jyoseikan）

城西館（Jyoseikan）位於高知市中心，鄰近有弘人市場和土佐山內家寶物資料館等景點。酒店於1968年開幕，提供56間日式及和洋室客房，配備私人浴室及浴缸。酒店同時配備溫泉、公共浴池、餐廳、酒吧等設施，提供簡單歐陸式早餐及懷石料理晚餐。

城西館（Jyoseikan）

房價：人均HK$653起（日式現代高級雙床房；包早餐）

地址：高知縣高知市上町2-5-34

交通：JR圓行寺口站步行17分鐘

城西館搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

高知酒店推介【7】三翠園酒店（Sansuien）

三翠園酒店（Sansuien）坐落於高知市，距離弘人市場和土佐山內家寶物資料館不到10 分鐘路程，地理位置優越。酒店於1949年開業、2020年翻新，現提供127間客房，房間分為現代日式及傳統日式房型，提供平板電視及私人浴室，最多可供5人入住。酒店另設露天溫泉、公共浴池、桑拿、餐廳等設施。

三翠園酒店（Sansuien）

房價：人均HK$614起（現代日式雙床房）

地址：高知縣高知市鷹匠町1-3-35

交通：JR入明站車程7分鐘

三翠園酒店搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

高知酒店推介【8】土佐山酒店（Auberge Tosayama）

土佐山酒店（Auberge Tosayama）位於高知土佐山上的河邊，四周有山林圍繞，環境寧靜舒適。酒店於1998年開幕，僅提供16間客房，房間保留舊有設計及建築，配有浴缸或露台，空間寬敞。酒店同時配備露天溫泉、桑拿、餐廳、酒吧等設施。

土佐山酒店（Auberge Tosayama）

房價：人均HK$693起（主樓標準， 雙人帶浴缸， 河景；包早餐）

地址：高知縣高知市土佐山東川661

交通：JR圓行寺口站車程27分鐘

土佐山酒店搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

高知酒店推介【9】高知土佐美居温泉度假酒店（Mercure Kochi Tosa Resort & Spa）

高知土佐美居温泉度假酒店（Mercure Kochi Tosa Resort & Spa）位於藝西村，鄰近夜來溫泉。酒店於2024年翻新，現提供252間客房，均配備露台、私人浴室及浴缸，部分房型坐擁海景。酒店同時設有戶外泳池、溫泉、大眾浴場、餐廳等設施，並提供高爾夫球、潛水、浮潛等酒店外的娛樂體驗。

高知土佐美居温泉度假酒店（Mercure Kochi Tosa Resort & Spa）

房價：人均HK$282起（經典房）

地址：高知縣安藝郡藝西村西文甲2995

交通：和食站車程6分鐘

高知土佐美居温泉度假酒店搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

高知酒店推介【10】南方城市酒店（Southern City Hotel）

南方城市酒店（Southern City Hotel）位處南國，距離風與海和五台山文化之森不到5分鐘車程。酒店於1990年建成，提供92間現代日式客房，提供平板電視、私人浴室及浴缸等。酒店同時配備健身室、餐廳及免費停車場。

南方城市酒店（Southern City Hotel）

房價：人均HK$267起（單人房帶浴室）

地址：高知縣高知市南國市明見933

交通：JR後免站車程9分鐘

南方城市酒店搶先預訂優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

