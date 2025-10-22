秋保溫泉酒店10間｜新開幕星野界！私人溫泉+一泊二食/人均$424起

秋保溫泉酒店推介｜秋保溫泉位於仙台市近郊，擁有近1500年歷史，更與別所溫泉、野澤溫泉並列為「日本三大御湯」之一！《香港01》「好食玩飛」整合10間秋保溫泉酒店，大部分提供私人露天溫泉或一泊二食，私隱度高且環境清幽，人均更只需$424起！



秋保溫泉酒店推介【1】星野集團 界 秋保（Hoshino Resorts Kai Akiu）

星野集團 界 秋保（Hoshino Resorts Kai Akiu）位於仙台太白區，距離秋保酒莊和磊磊峽不到5分鐘車程。酒店於2024年開幕，共有49間客房，房間坐擁河景，配有大面積的窗戶及沙發，並提供乾濕分離浴室、平板電視等設施，睡床均為單人床。酒店同時設有被大自然環繞的露天溫泉及公共空間，早餐及晚餐則可在兼具私隱度的半包廂式餐廳享用。

星野集團 界 秋保（Hoshino Resorts Kai Akiu）

房價：人均HK$1,478起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元平倉1

交通：JR愛子站車程17分鐘

秋保溫泉酒店推介【2】TAOYA秋保（TAOYA Akiu）

TAOYA秋保（TAOYA Akiu）位於仙台太白區，鄰近秋保溫泉公共浴場、名取川、磊磊峽等景點。酒店於2020年開幕，提供138間客房，分為日式及西式房型，均配有私人浴室，環境設施都很乾淨，房間也很寬敞。酒店同時設有露天溫泉、公共浴池、餐廳、免費私人停車場等設施。

TAOYA秋保（TAOYA Akiu）

房價：人均HK$1,107起（日式混西式房10帖；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字藥師107

交通：JR愛子站車程16分鐘

秋保溫泉酒店推介【3】仙台秋保温泉佐勘旅館（Sakan）

仙台秋保温泉佐勘旅館（Sakan）位於仙台太白區，鄰近秋保溫泉公共浴場及仙台秋保溫泉巖沼屋。酒店共有125間客房，房間均配備私人浴室及小露台，空間寬敞舒適，最大的房型可容納6人入住。酒店同時設有大眾風呂、室外游泳池、大眾浴場、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

仙台秋保温泉佐勘旅館（Sakan）

房價：人均HK$912起（日式房；包早餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元藥師28

交通：JR愛子站車程14分鐘

秋保溫泉酒店推介【4】秋保風雅（Akiu Fuga）

秋保風雅（Akiu Fuga）坐落於仙台，鄰近天守閣自然公園、秋保溫泉公共浴場等景點，地理位置優越。酒店於2023年開幕，共有24間客房，房間走現代日式風格，配備乾濕分離浴室，部分房型另設室內檜木風呂，環境舒適乾淨。酒店同時設有公共浴池、溫泉、Spa、餐廳及酒吧等設施。

秋保風雅（Akiu Fuga）

房價：人均HK$424起（雙床房）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元藥師40-2

交通：JR愛子站車程14分鐘

秋保溫泉酒店推介【5】茶寮宗園旅館（Saryou Souen）

茶寮宗園旅館（Saryou Souen）是Trip.com上仙台溫泉酒店的第一名，坐落於太白區。酒店於2014年開幕，採用數奇屋風建築，僅提供26間客房，提供平板電視、榻榻米、寬敞的起居室，更可以飽覽8000坪的日本庭園！部分房型另配備私人露天溫泉。酒店亦設有溫泉、公共浴池、餐廳、高爾夫球場及免費停車場，並設有免費穿梭巴士服務。

茶寮宗園旅館（Saryou Souen）

房價：人均HK$4,454起（特殊房間｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字釜土東1

交通：JR愛子站車程15分鐘

秋保溫泉酒店推介【6】瑞鳳酒店（Hotel Zuiho）

瑞鳳酒店（Hotel Zuiho）於2016年開幕，鄰近三筋滝、仙台萬花筒美術館等景點，從酒店更可眺望「磊々峽」景觀！酒店共有117間客房，分為日式及和洋式客房，所有客房均配備私人浴室及榻榻米空間，空間寬敞舒適。酒店同時配備溫泉、室內游泳池、桑拿、餐廳、咖啡室等設施，並提供穿梭巴士服務。

瑞鳳酒店（Hotel Zuiho）

房價：人均HK$747起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字除26-1

交通：JR愛子站車程14分鐘

秋保溫泉酒店推介【7】新水户屋酒店（Hotel New Mitoya）

新水户屋酒店（Hotel New Mitoya）位於秋保温泉區，鄰近秋保溫泉公共浴場及仙台秋保溫泉巖沼屋。酒店於1974年開幕，共有多達186間客房，分為日式及西式房型，房間均配備私人浴室，部分房型亦設有獨立半露天溫泉。酒店另設多個大眾溫泉、公共浴池，還有餐廳及咖啡室等設施。

新水户屋酒店（Hotel New Mitoya）

房價：人均HK$693起（雙床間；包早餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字藥師102

交通：JR愛子站車程14分鐘

秋保溫泉酒店推介【8】秋保度假酒店（Akiu Resort Hotel Crescent）

秋保度假酒店（Akiu Resort Hotel Crescent）位於仙台太白區，距離秋保酒莊和磊磊峽不到5分鐘車程。酒店共有86間日式及西式客房，房間設備齊全、空間寬敞，最多可容納4人入住。酒店同時配備室外游泳池、溫泉、餐廳、免費停車場等設施。

秋保度假酒店（Akiu Resort Hotel Crescent）

房價：人均HK$568起（舒適雙床或三人房；包早餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字內澤1-2

交通：JR愛子站車程15分鐘

秋保溫泉酒店推介【9】秋保格蘭德酒店（Akiu Grand Hotel）

秋保格蘭德酒店（Akiu Grand Hotel）坐落於三筋滝、八間巖及磊磊峽旁，於1986年開幕、2015年翻新，共有140間客房，並設有多種房型選擇。客房均配備私人浴室，部分另有私人風呂，空間寬敞舒適。酒店另設大眾溫泉、餐廳、免費停車場等設施。

秋保格蘭德酒店（Akiu Grand Hotel）

房價：人均HK$559起（副樓洋式雙人床房；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字枇杷原12-2

交通：JR愛子站車程14分鐘

秋保溫泉酒店推介【10】篝火之湯綠水亭旅館（Kagaribi No Yu Ryokusuitei）

篝火之湯綠水亭旅館（Kagaribi No Yu Ryokusuitei）坐落於仙台太白區，距離磊磊峽和秋保酒莊不到15分鐘路程，地理位置優越。酒店僅提供17間客房，提供平板電視、私人浴室、小露台等設施，部分房型另帶有客廳、戶外風呂或私人庭園，奢華舒適。酒店亦提供溫泉、公共浴池、桑拿、餐廳等設施，並有免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

篝火之湯綠水亭旅館（Kagaribi No Yu Ryokusuitei）

房價：人均HK$602起（日式櫻花翼房；包早餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元上原27-2

交通：JR愛子站車程15分鐘

