白骨溫泉酒店10間推介｜新開幕！雪景溫泉+一泊二食　人均$445起

白骨溫泉酒店推介2026｜白骨溫泉酒店是位於長野縣北阿爾卑斯山中的秘境溫泉，被譽為信州第一名湯，擁有四季山景、冬季雪景與溪谷美景！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近白骨溫泉的溫泉酒店，部分酒店全新開幕且配備私人溫泉，人均只需$445起！



白骨溫泉酒店推介【1】白骨温泉鶴屋日式旅館（Shirahone Onsen Tsuruya Ryokan）

白骨温泉鶴屋日式旅館（Shirahone Onsen Tsuruya Ryokan）距離白骨温泉僅5分鐘路程，且鄰近煤香庵及竜神の滝。酒店共有22間榻榻米日式客房，房間坐擁山脈景觀，空間寬敞、設備齊全，最多可容納4人入住。酒店另設大眾溫泉、按摩室、餐廳及免費停車場。

白骨温泉鶴屋日式旅館（Shirahone Onsen Tsuruya Ryokan）

房價：人均HK$813起（本館10榻榻米日式房；包早餐及晚餐）

地址：長野縣松本市安曇白骨溫泉 4202-6

交通：新島島站車程40分鐘

白骨溫泉酒店推介【2】泡湯旅館（Awanoyu）

泡湯旅館（Awanoyu）距離中部山嶽國家公園和平湯溫泉不到15分鐘車程，鄰近白骨溫泉。酒店僅提供14間客房，房間均配備私人浴室及浴缸、陽台等設施，不過要注意內部分房型無法接待小童入住。酒店同時設有溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施。

泡湯旅館（Awanoyu）

房價：人均HK$1,536起（標準日式房；包早餐及午餐或晚餐）

地址：長野縣松本市安曇4181

交通：新島島站車程44分鐘

白骨溫泉酒店推介【3】松本休暇村乘鞍高原（Kyukamura Norikura-Kogen）

松本休暇村乘鞍高原（Kyukamura Norikura-Kogen）位於安曇的高原上，鄰近滑雪場、牛留池及安曇乘鞍溫泉，距離白骨溫泉車程20分鐘。酒店擁有70間客房，分為日式及西式房型，房間採光明亮舒適，配備私人浴室。酒店同時配備露天溫泉、公共浴場、餐廳及免費停車場。

松本休暇村乘鞍高原（Kyukamura Norikura-Kogen）

房價：人均HK$718起（東翼日式房；包早餐及晚餐）

地址：長野縣松本市安曇4307

交通：新島島站車程47分鐘

白骨溫泉酒店推介【4】史拉分大酒店（Shirafune Grand Hotel）

史拉分大酒店（Shirafune Grand Hotel）位於安曇，距離白骨溫泉僅8分鐘步程，前往中部山嶽國家公園和平湯溫泉則約15分鐘車程。酒店共有29間日式及西式客房，房間均設有私人浴室且坐擁山景，可以在房內邊享用早餐及晚餐邊欣賞景色。部分房型亦設有小客廳，最多可容納6人入住。酒店同時配備溫泉、公共浴池及免費停車場。

史拉分大酒店（Shirafune Grand Hotel）

房價：人均HK$749起（日式房間；包早餐及晚餐）

地址：長野縣松本市安曇420

交通：新島島站車程41分鐘

白骨溫泉酒店推介【5】卡馬庫斯酒店（komakusa hotel）

卡馬庫斯酒店（komakusa hotel）坐落於松本市，距離白骨溫泉車程約17分鐘，鄰近乘鞍山滑雪度假村，從酒店可以直達滑雪場，十分方便！酒店於2025年全新開幕，僅提供18間日式及和洋式客房，部分房型需要使用公共浴室。酒店另設溫泉、餐廳、免費停車場等設施。

卡馬庫斯酒店（komakusa hotel）

房價：人均HK$445起（四人間共用浴室）

地址：長野縣松本市安曇4293-2

交通：新島島站車程42分鐘

白骨溫泉酒店推介【6】星野集團 界 奧飛驒（Hoshino Resorts KAI Okuhida）

星野集團 界 奧飛驒（Hoshino Resorts KAI Okuhida）於2024年開幕，距離平湯溫泉滑雪場僅約5分鐘路程，前往白骨溫泉車程則約22分鐘。酒店提供49間和式客房，房間融入飛驒傳統工藝，空間奢華舒適，部分房型配有私人露天溫泉及露台。酒店另設有溫泉、足湯、桑拿、餐廳及免費私人停車場，並提供飛驒木匠體驗活動。

星野集團 界 奧飛驒（Hoshino Resorts KAI Okuhida）

房價：人均HK$1,400起（和式房；包早餐及晚餐）

地址：日本岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯138

交通：JR上枝站車程44分鐘

白骨溫泉酒店推介【7】奧飛驒温泉 深山櫻庵（Miyama Ouan）

奧飛驒温泉 深山櫻庵（Miyama Ouan）位於北阿爾卑斯山腳下，被大自然環繞，距離平湯溫泉滑雪場及白骨溫泉車程分別5分鐘及24分鐘。酒店於2007年開幕，擁有72間客房，均帶有私人浴室，部分房型亦配備半露天風呂，房間舒適寬敞。酒店同時設有多種溫泉池、公共浴池、餐廳、免費私人停車場等設施。

奧飛驒温泉 深山櫻庵（Miyama Ouan）

房價：人均HK$650起（雙床間）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯229

交通：JR上枝站車程45分鐘

白骨溫泉酒店推介【8】Mozumo旅館（Mozumo）

Mozumo旅館（Mozumo）位於奧飛驒溫泉鄉平湯溫泉村內，距離平湯溫泉不到10分鐘步程，從酒店可以直達滑雪場，前往白骨溫泉則約24分鐘車程。酒店於2006年開幕，擁有10間客房，房間均配備私人露天風呂、乾濕分離浴室及和室，環境闊落有氣派！酒店另設有大眾露天溫泉、餐廳及免費私人停車場。

Mozumo旅館（Mozumo）

房價：人均HK$1,129起（日式房間｜私人溫泉）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯579-1

交通：JR上枝站車程45分鐘

白骨溫泉酒店推介【9】別館深山櫻庵 平湯館 （Hirayukan）

別館深山櫻庵 平湯館 （Hirayukan）坐落於平湯溫泉旁邊，距離白骨溫泉車程23分鐘。酒店曾於2021年翻新，現提供65間日式及和洋式客房，部分日式房型不設私人浴室，雖然房間環境偏舊，但房間整體乾淨，在衛生程度更獲得9.3/10的超高評分！酒店亦設有平區內規模數一數二的露天溫泉，大眾浴場、兒童遊樂場、餐廳、免費停車場等設施。

別館深山櫻庵 平湯館 （Hirayukan）

房價：人均HK$552起（主樓洋室雙人床房）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯726

交通：JR上枝站車程44分鐘

白骨溫泉酒店推介【10】奧飛驒平湯温泉岡田旅館（Okada Ryokan Warakutei）

奧飛驒平湯温泉岡田旅館（Okada Ryokan Warakutei）坐落於平湯溫泉，距離白骨溫泉車程22分鐘。酒店於1968年開幕，擁有64間客房，房間均配備私人浴室及浴缸，部分房型亦帶露天風呂，最多可容納5人入住。酒店同時設有大眾溫泉、公共浴場、餐廳、免費停車場等設施，從酒店亦可直達滑雪場。

奧飛驒平湯温泉岡田旅館（Okada Ryokan Warakutei）

房價：人均HK$584起（標準日式房間；包早餐）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯溫泉 505

交通：JR上枝站車程44分鐘

