台北新酒店9大推介人均$213！1分鐘到捷運+歎日式浴場/落地窗靚景

台北新酒店推介人均$213起！近年不少台北新酒店開幕，本文整理9間台北新酒店，當中包括日本酒店品牌進駐台北的「過江龍」，還有性價比高之選。交通距離捷運站僅數分鐘路程，部分更設有日式大浴場，房間內可眺望台北101景觀等，即睇9大台北新酒店推介！如果想睇台北性價比極高、近台北車站的酒店清單，可以看《台北車站酒店推介10+必住住宿人均$83起！》；如想住西門町的話，也可順便看看《西門町酒店11間推介$115/晚起！》。訂酒店之前不妨留意一下最新的 Agoda / Trip.com / Klook / Booking.com 酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！（下列酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

台北新酒店9大推介！歎日式浴場/米芝蓮餐廳 超大落地窗靚景打卡

台北新酒店【1】台北寒居酒店

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第1間台北新酒店推介是寒居酒店，為寒舍集團旗下的酒店，於2022年全新開幕，由愛馬仕（Hermès）御用的建築團隊設計，營造出「都市桃花源」的氛圍，每個角落都充滿藝術氣息。這間台北酒店客房分為6種房型，每間房都有大片落地窗，自然光透入室內的感覺份外休閒！酒店距離松江南京捷運站僅1分鐘，交通非常方便，房價每晚$924起。

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台北新酒店【1】台北寒居酒店

地址：台北市中山區松江路116號

交通：松江南京捷運站2號出口步行1分鐘

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台北新酒店【2】格拉斯麗台北飯店

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第2間台北新酒店就是有「歌斯拉酒店」之稱的格拉斯麗台北飯店（Ｈotel Gracery Taipei）於2021年開幕，距離忠孝新生捷運站僅1分鐘路程，鄰近華山1914文化創意園區及知名早餐店阜杭豆漿。這間台北酒店主打日系風格，原木色調設計簡約舒適，房內更設有浴缸可以浸浴，整體設備新簇乾淨，房價每晚$684起。

台北新酒店【2】格拉斯麗台北飯店

地址：台北市中正區忠孝東路二段89號

交通：忠孝新生捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【3】JR東日本大飯店台北

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JR東日本大飯店台北於2021年開幕，為JR東日本集團海外首間豪華酒店，供應288間客房，設有都會客房、行政客房等房型可供選擇。客房以典雅的木紋風格為設計主調，寬敞且具有空間感，營造出優雅奢華的氣氛。

酒店亦會為家庭旅客提供嬰兒床、澡盆等，帶小朋友入住都無問題。酒店距離南京復興捷運站僅1分路程，可以步行至遼寧夜市及小巨蛋，房價每晚$1,052起。

台北新酒店【3】JR東日本大飯店台北

地址：台灣台北市中山區南京東路三段133號

交通：南京復興捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【4】台北時代寓所

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台北時代寓所於2020年開幕，為希爾頓集團旗下的酒店，整體設計以「菲林」為主題概念，從外觀到內部裝潢都非常吸睛！這間台北酒店供應175間客房，設計具摩登現代感，當中更有超過40間「轉角客房」，景色開揚，可以眺望台北101，吸引不少人特意前往打卡！房價每晚$1,052起。

酒店鄰近善導寺捷運站，附近有華山1914文化創意園區、多間人氣早餐店及咖啡店等，地下更有一間被稱為台北最美星巴克，打卡必訪！

台北新酒店【4】台北時代寓所

地址：台灣台北市中正區幸福里林森南路7號

交通：善導寺捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【5】和苑三井花園飯店台北忠孝

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和苑三井花園飯店台北忠孝於2020年開幕，為日本三井集團旗下的花園系列酒店之一，設有大床房、雙床房及三床房等，又特別設計3款台灣主題房型，部分設有大型落地玻璃，景觀開揚之餘又可以打卡，適合1至3人入住。這間台北酒店同時設有台北酒店少見的日式大浴場，可以眺望窗外的空中庭園與台北夜景！每晚房價$916起。

台北新酒店【5】和苑三井花園飯店台北忠孝

地址：台北市大安區忠孝東路三段30號

交通：忠孝新生捷運站3號出口步行約30秒

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台北新酒店【6】路徒Plus行旅（站前館）

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路徒Plus行旅（站前館）於2021年開幕，位於交通四通八達的台北車站前，室內設計玩味十足，如置身美式復古風遊樂園！這間台北酒店提供128間客房，客房位於24樓至35樓，高層可以飽覽台北夜景，房內設施齊備，小朋友更可以到酒店內的遊樂場放電，每晚房價最平$558起。

路徒Plus行旅（站前館）房價參考。（Agoda）

台北新酒店【6】路徒Plus行旅（站前館）

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F

交通：台北車站步行約5分鐘

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台北新酒店【7】日野苑

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日野苑酒店位於台北車站附近，交通可說是非常方便，而且附近有齊各類購物熱點、人氣咖啡店及餐廳等。大樓前身同樣是酒店，於2022年重新整修後開業，因此設施相當新穎。這間台北酒店提供雙人房及三人房等客房類型，設計以簡約為主。每個房間的浴室都是乾濕分離，部分更有雙人浴缸，適合家庭旅客自由行入住，每晚房價低至$426起，人均才約$213，想住價錢經濟的新酒店可以考慮！

台北日野苑房價參考。（Agoda）

日野苑

地址：台北市中正區重慶南路一段18號

交通：台北車站步行約5至7分鐘

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台北新酒店【8】慕舍酒店

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慕舍酒店於2020年開幕，供應6種不同房型，適合1至4人入住。這間台北酒店最大的特色就是引入了世界7大酒莊，以及西班牙米芝蓮二星餐廳Molino de Urdaniz，餐廳甫一開張即獲得台北米芝蓮一星推介。而且每個樓層設有24小時開放的Super Bar點心吧，每日下午5至6時更會免費提供酒精飲品，喜歡品嘗美酒佳餚的朋友不可錯過！房價每晚$1,076起。

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慕舍酒店

地址：台北市中山區建國北路一段61號

交通：松江南京捷運站5號出口步行約6分鐘

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台北新酒店【9】台北大直英迪格酒店

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洲際酒店旗下的台北英迪格酒店於2020年開幕，建築物概念源自磚窯文化及基隆河水岸生活，用上52萬片特製半山形手工窯燒磚，呈現出獨特的立體及陰影效果，而酒店大堂、餐廳及酒吧同樣充滿設計美感，客房設計則以色彩繽紛的時尚風格為主，房價每晚$1,108起。

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台北大直英迪格酒店

地址：台北市中山區植福路200號

交通：劍南路捷運站步行8分鐘

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