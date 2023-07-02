銀座酒店推介7大必住酒店$120起！近銀座站、築地市場、百貨

銀座酒店推介2023！日本東京旅遊自由行必住7大銀座酒店，不但位處東京中心地帶，而且鄰近各大百貨、購物中心、藥妝店，集購物與美食於一身，步行至築地市場、東京鐵塔等人氣景點亦相當近，最快2分鐘就可到JR及地鐵站，最平人均$120起，性價比極高！去東京旅遊可順道留意東京新酒店推介、新宿酒店推介、上野酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

東京銀座酒店7大必住推介！2分鐘到東銀座站/銀座車站/築地市場

東京銀座酒店推介【1】銀座名鐵穆瑟酒店 (HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU)

提到銀座酒店，銀座名鐵穆瑟酒店 (HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU)絕對是不錯選擇，距離東銀座站或新橋站步行5至6分鐘左右就到達，而且可以直達羽田或成田機場，步行15分鐘已經可抵東京車站，除了樓下設有便利店，同時亦鄰近銀座大街、築地市場、東京鐵塔等。

（Booking.com）

酒店設計相當用心，裝潢極具日式風格，房間舒適寬敞，床邊設有大大個採光玻璃窗，可以觀望街景，每日更會供應自助早餐、免費熨燙服務等，性價比甚高！

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 7-12-9

交通：地鐵東銀座站或新橋站步行5至6分鐘

價錢：人均$339起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京銀座酒店推介【2】東急STAY銀座 (Tokyu Stay Ginza)

另一間銀座酒店推介，就是東急STAY銀座 (Tokyu Stay Ginza)，不但地理位置優越，而且交通方便，前往地鐵東銀座站僅3分鐘內，周邊為熱鬧的購物商圈，例如大型百貨、藥妝店、便利店等都相當近，方便喜愛逛街的朋友，附近更有出名的五代目烏龍麵、木村家麵包等，非常推介。

（Booking.com）

酒店環境寬敞，設計舒適溫馨，配備小型流妝台、廚房、雪櫃等，而且難得附設室內洗衣機，方便隨時洗淨衣物，樓下1樓更會提供咖啡機，設備齊全，性價比極高。

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 4-10-5

交通：地鐵東銀座站步行3分鐘

價錢：人均$365.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京銀座酒店推介【3】Dormy Inn高階酒店 - 澀谷神宮前溫泉 (Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring)（2023）

第3間銀座酒店是Dormy Inn高階酒店 - 澀谷神宮前溫泉 (Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring)位，於澀谷和原宿附近的中心，距離地鐵明治神宮前站步行5分鐘，前往火車站、購物中心、代代木公園等都相當方便，而且附近美食林立，非常方便。酒店客房空間不算大，但乾淨整潔，最棒是提供舒適的大浴場，晚上更會供應免費拉麵及雪糕！

地址：日本東京都, Shibuya-ku Jingumae6-24-4

交通：地鐵明治神宮前站步行5分鐘、JR原宿站及澀谷站步行10分鐘

價錢：人均$496.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京銀座酒店推介【4】銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Ginza Corridor)（2022）

銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 (The Royal Park Canvas Ginza Corridor)於2022年開幕，地理位置優越，可輕鬆前往地鐵線，距離銀座站步行約5分鐘，附近坐落一整排食店，吃東西相當方便，附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚，客房舒適，並配備投影機、高級音響等設備，頗有家庭劇院感覺！

地址：日本東京都, Chuo-ku, Ginza 6-2-11

交通：銀座站步行約5分鐘

價錢：人均$372.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京銀座酒店推介【5】銀座Agora酒店 (Agora Tokyo Ginza)（2020）

銀座Agora酒店 (Agora Tokyo Ginza)於2020年開幕，是數一數二的靚裝修新酒店！酒店位於三越、松屋銀座、歌舞伎座附近，步行2分鐘就到達東銀座站，步行10分鐘就可至銀座及銀座站，交通方便，樓下亦有2間便利店，且鄰近築地市場，不論逛街或觀光都十分方便。

（Booking.com）

酒店房間設計簡約，具有和風現代感， 整潔舒適且設備新穎，位於鬧市中但環境安靜，樓下更會每日提供茶水點心，絕對推介！

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 5-14-7

交通：地下鐵東銀座站步行2分鐘

價錢：人均$411.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京銀座酒店推介【6】宜必思尚品東京銀座酒店 (ibis Styles Tokyo Ginza) （2023）

宜必思尚品東京銀座酒店 (ibis Styles Tokyo Ginza) 位於東京的心臟地帶，於2023年6月開幕，算是最新酒店之一，距離銀座車站和新橋車站均需步行6分鐘，若前往築地市場站、銀座站、東銀座站、東京車站等亦可步行前往，交通方便，且鄰近24小時便利店、日比谷公園、築地戶外市場等。酒店客房舒適，頂層設有大浴場，大堂更會提供免費咖啡，方便住客享用。

地址：日本東京都, Chuo-ku, Ginza 7-10-9

交通：銀座車站、新橋車站步行6分鐘

價錢：人均$370起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京銀座酒店推介【7】銀座一丁目KOKO酒店 (KOKO HOTEL Ginza 1chome)

銀座一丁目KOKO酒店 (KOKO HOTEL Ginza 1chome)距離銀座本站、JR等交通算近，地理位置優越，距離東京中央火車站僅8分鐘步程，附近熱鬧繁華，吃喝玩樂樣樣齊，落樓下步行1步鐘已經有便利店、大國藥妝店等，2分鐘已經到達銀座一丁目站，超級方便！

（Booking.com）

酒店環境舒適，設計簡約溫馨，設備齊全，甚至還有大大個浴缸，並會提供免費咖啡、花茶等，同時供應一次性卸妝、洗臉等護膚用品，方便一眾貪靚的男士及女士，而且房價親民，6歲以下小童更可免費入住，經濟之選！

銀座一丁目KOKO酒店 (KOKO HOTEL Ginza 1chome)每晚最平房價：

（Agoda）

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza1-9-5

交通：地鐵銀座一丁目站步行4分鐘、京橋站步行5分鐘

價錢：人均$120.6起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook