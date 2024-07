韓牛│稀有品種+評級制度+官方認證　一文認識韓國美食巔峰之作！

講起高級牛肉,不少人第一時間會聯想起和牛,然而來自韓國的韓牛其實同樣珍貴和美味,甚至被《2021 USA TODAY》評價為「世界上最好的肉」。到底韓牛有甚麼厲害之處?我們又應該從哪些方面進行品評?即看內文了解這份韓國美食巔峰之作!



歷史悠久的稀有品種

韓牛的歷史源遠流長,最早可以追溯到開啟韓半島文明史的公元前2333年。最初韓牛用於農耕、運輸、堆肥或祭司犧牲,而且韓牛擁有健康的體質,不易得病,而且性格溫順伶俐,其清潔的皮膚能提供優質皮革,良好的繁殖能力則提供大量寶貴的後代,故韓國人非常感激其貢獻,更將其視為超越動物的存在。

韓牛的歷史最早可以追溯到開啟韓半島文明史的公元前2333年,最初是用於農耕、運輸、堆肥或祭司犧牲。

只不過,並非所有的韓國牛肉都是韓牛。韓牛是指在韓國土生土長的特定品種,受到國家級管理其優良基因,每隻韓牛都是經過精密計算下,以人工授精的方法誕生,確保血統純正優良。韓牛的營養價值甚高,其膽固醇含量非常低,但氨基酸比率和油酸含量卻非常高。此外,韓牛更擁有豐富的鐵、鈣和鋅等必需營養,既有助於兒童的成長,亦能加強成人的免疫力。

最專業的評級制度

各地牛肉都有其不同的評級制度,韓牛亦不例外,其評級方式是以牛隻的第13 條肋骨(即西冷部位)的切割面的脂肪分佈、肉色及脂肪顏色,作為指標來評斷其品質,1++為最高級別,其次為1+、1、2及3級,另外根據牛隻實際可以使用的肉量百分比,再分為A、B、C 三個級別。簡而言之,1++是韓牛中的頂級者,等同於A5日本和牛,而1++A更是其中出類拔萃者。由於韓國限定只有1++韓牛能出口,所以目前能在香港食或買到的韓牛,均是頂級的存在,故價格上會比一般的牛肉高。

韓牛的品質以1++為最高級別,其次為1+、1、2及3級,另外根據牛隻實際可以使用的肉量百分比,再分為A、B、C 三個級別。

由於韓牛所吃的飼料是經過嚴格挑選的有機穀物和草的混合物飼料,因此其肉質具有大理石花紋、獨特風味,甚至略帶甜味。韓牛適當的脂肪和蛋白質的組合同時具有軟嫩和嚼勁兩種特質,其牛扒則既不硬亦不油膩,讓人感受到完美的味道平衡,故《2021 USA TODAY》亦評價韓牛為「世界上最好的肉」。

買韓牛就要認住官方認證

既然有最專業的評級制度,商家同樣要獲得官方認證才能販賣韓牛。韓牛只會在得到「韓牛自助金管理委員會」和「全國韓牛協會」授予「韓牛銷售店」認證的肉店和餐廳販賣,協會亦會不定時進行突擊檢查韓牛品質,以及是否違規販賣其他肉類,因此大家到韓國吃韓牛時,只要看到「韓牛銷售店」認證就可以放心食用。

另外,為了能有效地管理韓牛的品質,「韓國農林畜產食品部」引進了「牛肉履歷制」,購買韓牛後只要掃描包裝上的二維碼,或於「畜產物履歷網站」輸入韓牛包裝上列明的履歷號碼後,即可以查看該牛隻由飼養、屠宰、包裝處理、銷售等各階段情報均一覽無遺,政府及韓牛產業相關團體也會隨機抽樣檢查市面韓牛是否與履歷資料一致,而在香港出售得到認證的「韓牛」銷售商亦需要與韓國韓牛協會簽訂合約。

今個夏天,aT Centre香港(韓國農水產食品流通公社香港支社)和FWD House 1881內的知名高級扒房The Steak Room再度合作,於2024年8月1至31日推出期間限定「韓牛套餐」,韓國農水產食品流通公社香港支社金顯鎬支社長希望透過是次The Steak Room的活動,讓香港消費者進一步認識並品嚐韓牛的獨特味道和高品質。他期望藉此在香港推動韓牛飲食文化,讓更多人了解和欣賞韓牛的特色。有興趣的你記得把握機會享受這場極致盛宴!

「韓牛套餐」餐牌內容(價錢:$988)

頭盤(三選一)

1. HANWOO 1++Tenderloin Steak carpaccio, Kimchee mayo

2. HANWOO 1++Tenderloin little gem salad, Korean pear, chili mayo

3. Traditional Baked Onion soup

主菜(二選一)

1. HANWOO 1++ Rib Eye - 8oz

2. HANWOO 1++Striploin - 8oz

All served with Cheese French Fries & Homemade Kimchee

Sauce Selection: Béarnaise / Gravy / Forest Mushroom / Black Pepper with Cognac / Garlic Butter

甜品

Lemon tart, Lemon Curd coconut mousse

地址:尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館主樓1樓

電話:39880288

(資料及相片由客戶提供)