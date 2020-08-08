新冠肺炎・最新｜昨半日初步確診逾50宗　今料衝破4000宗關口

本港第三波疫情持續嚴峻，衞生署昨（7日）公布，周四（6日）單日新增89宗確診個案，連續五日新個案維持在100宗以下，累計個案達3,939宗。惟昨日錄得逾50宗初步確診，而過去五日每日增至少80宗推算 ，料今日（8日）總個案將衝破4,000大關。 早前紅磡及土瓜灣街市先後出現多宗確診個案，食環署已進行全面大掃除及為檔戶及公共地方徹底清潔消毒，今日亦重新開放。

紅磡街市關閉三日消毒後，今早重開。（資料圖片／鄭子峰攝）

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【02:50】新冠肺炎疫情持續。據衞生署截至周五（7日）最新公布的確診個案行程，新增24間食肆有患者足跡，遍布全港，其中較著名的有置地廣塲Café Landmark、The One鮨千寿、沙田八月花、元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、灣仔鼎泰豐等、荃灣龍門冰室等。

另外，有一名45歲確診男子，在潛伏期內曾到23個地方，主要集中於油尖旺、九龍城區，不少是酒店、商場。

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【01:00】本港新冠肺炎確診個案再新增89宗，即將衝破4,000大關。衛生防護中心周五（7日）晚上更新確診者住所，Star Global直銷群組新增的5宗確診個案中，當中有人居於馬鞍山的銀湖．天峰3座。此外，新確診的一名印傭，月初已到新僱主住所工作，她報稱住址為將軍澳中心12座。

此外，多個屋苑及樓宇續爆疫，例如黃大仙慈樂邨，新增3宗確診個案，過去14日該屋苑累計有25宗確診；而大埔麗和閣單日亦新增5宗確診個案，當中涉及兩名8個月大的女嬰。

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