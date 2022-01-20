疫情．最新｜深水埗富昌邨富悅樓一樣本檢測待定　其餘結果為陰性

撰文：鍾妍 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 梁煥敏 孔繁栩 胡家欣 歐陽德浩 曾凱欣
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香港疫情嚴峻，各區出現「幾個火頭」，昨日（19日）新增16宗個案，其中7宗為本地感染，5宗與其他個案相關個案，2宗無源頭，暫時有10多宗初步陽性，

17歲男學生驗出帶有L452R變異病毒株，懷疑為delta個案，與倉鼠群組相關，但感染源頭不明，其居住的觀塘凱滙第三座昨日圍封進行強制檢測。

【10:05】深水埗富昌邨富悅樓昨晚被劃作「受限區域」強制檢測，當局表示截至今日凌晨零時30分，2259人接受檢測，當中有一個樣本檢測結果仍在核實，其餘居民的檢測結果均為陰性。

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▼1月19日，深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼

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▼1月19日，觀塘凱滙第三座圍封檢測▼

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▼1月19日　漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼

1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠

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殺鼠令｜漁護署銅鑼灣Little Boss人道銷毀動物　放紅色膠袋帶走

一名就讀彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學的17歲男生初步確診。（張美華攝）
葵涌邨逸葵樓有兩名住戶染疫，他們居住不同樓層不同座向。(資料圖片)

國泰航空貨運站外判剷車司機確診

1月19日，市民把倉鼠送到新界南動物管理中心

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▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

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▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼

▼1.18寵物店Little Boss全線停業▼

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼

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▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼

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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

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