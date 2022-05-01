最新疫情｜非港人今起准入境　消費券第二階段加入PayMe及BoC Pay

今日（5月1日）五一勞動節，已完成疫苗接種的非香港居民，今起可入境。今屆DSE文憑試4月22日如期開考，因應疫情嚴重，壓縮至三周舉行，因此今日雖是周日兼勞動節，也進行考試，科目為較少考生修讀的健康管理與社會關懷科。



本港昨天（4月30日）新增363宗確診個案，包括25宗輸入個案，14人昨日抵港。多10宗死亡。衞生防護中心在監測中發現，Omicron變種病毒BA.2.12及BA.2.12.1各自有5宗，即共10宗輸入個案。



昨日疫情報道總覽：

【12:30】今日勞動節假期，港府調整入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制。一班由菲律賓馬尼拉來港的航班約上午8時抵港，乘客需先進行核酸檢測，「檢測待行」三小時後，約上午11時陸續步至離境大堂，雖然航班乘客似乎以外籍家庭傭工為主，但亦有一名男子向記者稱來港旅遊。

▼5月1日 非香港居民准入境▼



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【11:06】鴨脷洲利東邨東安樓上午約11時解封，圍封期間有1,541人接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，即受檢居民染疫比例約0.3%。

【10:40】疫情肆虐兩年多，華彩集團主席、廠商會會長史立德今日（1日）於港台節目表示，已有兩多年未能返回內地的廠房，認為已受到困擾，呼籲政府推行「香港特色動態清零」，例如港澳兩地先行先試，率先恢復通關往來，初時限制每日2,000或3,000人。若成功推行，則可成為內地榜樣。

【10:00】第二階段消費券計劃有新消息，政府宣布，除現行四家儲值支付工具營辦商外，已甄選多兩家營辦商協助推行二○二二年（第二階段）消費券計劃。政府指，現正為計劃的第二階段積極籌備，獲甄選在第二階段協助發放消費券的儲值支付工具營辦商會增至六家，包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。

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▼4月30日 利東邨東安樓圍封強檢▼



【08:00】開一罐罐頭，配一碗白飯，不算食得好，但至少食得飽。第五波疫情下，油漆工人趙先生瀕臨失業，月入頓減至三、四千元，為縮減生活開支，他食得最多的就是「罐頭、白飯」。經歷幾波疫情，趙先生直言今波疫情對工作影響最大：「入行咁多年，未見過咁差嘅情況。」

今波疫情似乎已緩和，但他對前境只敢抱觀望態度，未知工作量及收入何時會恢復正常，亦擔心未來有第六波疫情，所以決定為轉行做準備，去考取保安牌鋪定後路：「即使有第六波，我都可以搵多行。」

入行咁多年，未見過咁差嘅情況。……（工作）散到真係得一兩日，仲要係朋友拍膊頭，夾硬畀你開一兩日工。 油漆工趙先生

▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼



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▼疫苗通行證一覽▼



▼4月30日 多個工會在勞動節前夕到政府總部請願▼



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▼4月21日 旺角人流明顯回升▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

