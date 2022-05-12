疫情．最新｜康文署14泳池今先重開　馬會投注站准買彩票

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨日（11日）增加280宗確診個案，而元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」再多3名食客檢測陽性，群組累計23人染疫。不過疫情

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.11｜「牡丹金閣」群組增至23人　安心出行自動刪疫苗碼

▼公眾泳池分兩階段重開　時間表一覽▼

▼5.19重開599F章表列處所▼

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▼5月11日　松本清「香港1號店」在apm開幕▼

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保就業計劃2022｜今日午夜截止　僱主、自僱人士申請最後召集Q&A

【07:00】政府在「防疫抗疫基金」下推出「2022保就業」計劃，向僱主提供為期三個月（即2022年5月、6月和7月）工資補貼，合資格自僱人士亦可申請一筆過8,000元資助，今日（12日）晚上11時59分截止，未申請人士尚有一日多時間最後衝刺。

保就業計劃2022申請僱主要符合4項資格，自僱人士亦要符合2項戶口要求。到底保就業計劃2022申請資格、申請方法、何時發放、網上申請需要什麼文件、遇疑難可否親身到中心查詢、預約方法，以下須知及Q&A，一一話你知。【附申請表格

康文署14個泳池即日率先重開　個別設施仍關閉或設容納人數上限馬照跑｜馬場5.22起開放公眾入場　要先訂座及接種疫苗元朗牡丹金閣群組增至23人染疫　另三食客離港一人身處深圳疫情｜單日確診增280宗　輸入個案佔32宗　學校今呈報24人染疫

▼5月7日　衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼

安心出行程式出錯刪針卡　長者用膳前驚覺變紅碼：即係叫我餓死松本清觀塘apm店開張　百人排隊等開門　顧客：零食抵過Donki少少松本清再開多三分店　屯門分店硬撼Donki　幾款港人熱捧神藥無影安心出行｜Android及華為手機更新後會錯刪疫苗通行證　政府致歉
強制檢測｜上榜大廈減半至20幢　藍灣半島、滙景花園各佔一幢上水彩園邨、天水圍天盛苑等15屋苑污水呈陽性　政府派快測包新冠疫苗｜ 15歲少年接種後疑心肌炎　六旬翁離世前14日內曾打針抗疫基金︱逾千宗涉美容院及派對房間申請須覆核　失實會交警跟進

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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