疫情．最新｜康文署14泳池今先重開 馬會投注站准買彩票
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨日（11日）增加280宗確診個案，而元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」再多3名食客檢測陽性，群組累計23人染疫。不過疫情
昨日疫情報道總覽：
▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼
▼5.19重開599F章表列處所▼
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▼5月11日 松本清「香港1號店」在apm開幕▼
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【07:00】政府在「防疫抗疫基金」下推出「2022保就業」計劃，向僱主提供為期三個月（即2022年5月、6月和7月）工資補貼，合資格自僱人士亦可申請一筆過8,000元資助，今日（12日）晚上11時59分截止，未申請人士尚有一日多時間最後衝刺。
保就業計劃2022申請僱主要符合4項資格，自僱人士亦要符合2項戶口要求。到底保就業計劃2022申請資格、申請方法、何時發放、網上申請需要什麼文件、遇疑難可否親身到中心查詢、預約方法，以下須知及Q&A，一一話你知。【附申請表格】
康文署14個泳池即日率先重開 個別設施仍關閉或設容納人數上限馬照跑｜馬場5.22起開放公眾入場 要先訂座及接種疫苗元朗牡丹金閣群組增至23人染疫 另三食客離港一人身處深圳疫情｜單日確診增280宗 輸入個案佔32宗 學校今呈報24人染疫
▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼
安心出行程式出錯刪針卡 長者用膳前驚覺變紅碼：即係叫我餓死松本清觀塘apm店開張 百人排隊等開門 顧客：零食抵過Donki少少松本清再開多三分店 屯門分店硬撼Donki 幾款港人熱捧神藥無影安心出行｜Android及華為手機更新後會錯刪疫苗通行證 政府致歉
強制檢測｜上榜大廈減半至20幢 藍灣半島、滙景花園各佔一幢上水彩園邨、天水圍天盛苑等15屋苑污水呈陽性 政府派快測包新冠疫苗｜ 15歲少年接種後疑心肌炎 六旬翁離世前14日內曾打針抗疫基金︱逾千宗涉美容院及派對房間申請須覆核 失實會交警跟進
▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼
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