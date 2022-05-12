疫情．最新｜康文署14泳池今先重開　馬會投注站准買彩票

本港昨日（11日）增加280宗確診個案，而元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」再多3名食客檢測陽性，群組累計23人染疫。不過疫情



昨日疫情報道總覽：



▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月11日 松本清「香港1號店」在apm開幕▼



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【07:00】政府在「防疫抗疫基金」下推出「2022保就業」計劃，向僱主提供為期三個月（即2022年5月、6月和7月）工資補貼，合資格自僱人士亦可申請一筆過8,000元資助，今日（12日）晚上11時59分截止，未申請人士尚有一日多時間最後衝刺。

保就業計劃2022申請僱主要符合4項資格，自僱人士亦要符合2項戶口要求。到底保就業計劃2022申請資格、申請方法、何時發放、網上申請需要什麼文件、遇疑難可否親身到中心查詢、預約方法，以下須知及Q&A，一一話你知。【附申請表格】

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

