疫情．最新︱隔離酒店檢疫3+4周五生效 已住3晚今起可提早離開
撰文：馬煒傑 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 江麗盈 何瑞芬 鄧宇詩 麥鍵瀧
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政府昨日（8日）正式公布縮減抵港人士檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居健康監察，期間他們的安心出行二維碼會轉為「黃碼」，可以外出，但不能進入表列所等涉及除口罩的活動，例如堂食等，不過可乘搭公共交通工具、上班及返學等。本地及輸入個案碼診者，他們的二維碼一律會轉為紅色，以防有人違規離開隔離地點後到食肆等可除口罩地方播毒。
新冠疫情方面，本港昨日（8日）新增4,040宗確診，再多7人死亡，一名20個月大女嬰一度留院兒童深切治療部PICU，並出現嘶哮症，經治療後已由情況嚴重轉為穩定。
昨日疫情總覽：
▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼
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▼疫情下香港機場人流大減▼
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【07:00】本港封關已有兩年半，旅遊及酒店業界一直處於「冰河時期」。政府昨日（8日）公布，放寬回港人士的隔離檢疫日期至「3+4」。旅行社歡迎政府的新措施，縱橫遊常務董事袁振寧表示，消息公布後後一小時，已收到約100個報團的電話查詢，因此籌備今天（9日）推出低於1萬元的日本團，包括九州福岡8日團，包3晚溫泉；東瀛遊執行董事禤國全則計劃推出更多東南亞的自由行團，例如曼谷芭堤雅9日團，包導遊、酒店及司機，2人成團售10,600元，若4人成團則可低見8,700元。
▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼
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▼8月8日 有未能領取人士到旺角始創中心的服務中心查詢▼
隔離酒店檢疫變「3+4」 IATA國際航空運輸協會期望港府全面取消持回港易、來港易續免檢疫 內地返港不受黃碼限制 可到食肆堂食酒店隔離「3+4」 周二起向抵港人士發黃碼 全港確診者列紅碼酒店檢疫改3+4 旅行社一小時接獲100個報團查詢 將推平價日本團酒店隔離改「3+4」 安心出行推紅黃碼 黃碼可返工返學去求診政府推安心出行紅黃碼 方保僑：電子針卡連網比對資料隔離酒店改「3+4」 安心出行加「紅黃碼」 Q&A構最新檢疫安排8.12起入境改「3+4」酒店檢疫隔離 提早離開人士可獲酒店退款8.12起酒店檢疫期縮短至3日 另4日家居監察 期間可返工不可堂食安心出行更新套用紅黃碼 暫只適用入境人士 未擴至密切接觸者
▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼
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20月大女嬰確診再患嘶哮症一度留醫PICU 呼吸聲音似狗吠聲或獅叫嘶哮症｜確診女嬰發出狗吠聲 醫生指多種病毒可致 常見3歲以下學校增692宗確診 張祝珊英文中學3學生中招 慈幼學校有校巴爆疫梁子超：BA.5有機會3至4周內成主流病毒 高峰或較第五波低消費券｜市民怨失資格不獲短訊通知：一直長居香港 只想輕鬆收錢消費券｜AlipayHK突破125萬人領券創新高 近3萬人首日花光$2000消費券｜八達通推簡易App查合資格消費記錄 11.30用夠即可領尾期消費券｜消委會接22宗先買後付平台投訴 消費券使用成熟投訴大減瘧疾︱增2宗確診累計77宗 47人留醫 仍有一兩宗懷疑個案
▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼
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▼8月1日起強制檢測公告▼
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