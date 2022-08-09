疫情．最新︱隔離酒店檢疫3+4周五生效　已住3晚今起可提早離開

政府昨日（8日）正式公布縮減抵港人士檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居健康監察，期間他們的安心出行二維碼會轉為「黃碼」，可以外出，但不能進入表列所等涉及除口罩的活動，例如堂食等，不過可乘搭公共交通工具、上班及返學等。本地及輸入個案碼診者，他們的二維碼一律會轉為紅色，以防有人違規離開隔離地點後到食肆等可除口罩地方播毒。



新冠疫情方面，本港昨日（8日）新增4,040宗確診，再多7人死亡，一名20個月大女嬰一度留院兒童深切治療部PICU，並出現嘶哮症，經治療後已由情況嚴重轉為穩定。



昨日疫情總覽：



政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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▼疫情下香港機場人流大減▼



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【07:00】本港封關已有兩年半，旅遊及酒店業界一直處於「冰河時期」。政府昨日（8日）公布，放寬回港人士的隔離檢疫日期至「3+4」。旅行社歡迎政府的新措施，縱橫遊常務董事袁振寧表示，消息公布後後一小時，已收到約100個報團的電話查詢，因此籌備今天（9日）推出低於1萬元的日本團，包括九州福岡8日團，包3晚溫泉；東瀛遊執行董事禤國全則計劃推出更多東南亞的自由行團，例如曼谷芭堤雅9日團，包導遊、酒店及司機，2人成團售10,600元，若4人成團則可低見8,700元。

▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



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▼8月8日 有未能領取人士到旺角始創中心的服務中心查詢▼



▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼

