疫情．最新︱隔離酒店檢疫3+4周五生效　已住3晚今起可提早離開

撰文：馬煒傑 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 江麗盈 何瑞芬 鄧宇詩 麥鍵瀧
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政府昨日（8日）正式公布縮減抵港人士檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居健康監察，期間他們的安心出行二維碼會轉為「黃碼」，可以外出，但不能進入表列所等涉及除口罩的活動，例如堂食等，不過可乘搭公共交通工具、上班及返學等。本地及輸入個案碼診者，他們的二維碼一律會轉為紅色，以防有人違規離開隔離地點後到食肆等可除口罩地方播毒。

新冠疫情方面，本港昨日（8日）新增4,040宗確診，再多7人死亡，一名20個月大女嬰一度留院兒童深切治療部PICU，並出現嘶哮症，經治療後已由情況嚴重轉為穩定。

昨日疫情總覽：

疫情．8.8｜隔離酒店檢疫周五變「3+4」　紅黃碼安心出行推出
政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月8日　政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼

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▼疫情下香港機場人流大減▼

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酒店檢疫改3+4　旅行社一小時接獲100個報團查詢　將推平價日本團

【07:00】本港封關已有兩年半，旅遊及酒店業界一直處於「冰河時期」。政府昨日（8日）公布，放寬回港人士的隔離檢疫日期至「3+4」。旅行社歡迎政府的新措施，縱橫遊常務董事袁振寧表示，消息公布後後一小時，已收到約100個報團的電話查詢，因此籌備今天（9日）推出低於1萬元的日本團，包括九州福岡8日團，包3晚溫泉；東瀛遊執行董事禤國全則計劃推出更多東南亞的自由行團，例如曼谷芭堤雅9日團，包導遊、酒店及司機，2人成團售10,600元，若4人成團則可低見8,700元。

▼8月6日　家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼

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▼8月8日　有未能領取人士到旺角始創中心的服務中心查詢▼

隔離酒店檢疫變「3+4」　IATA國際航空運輸協會期望港府全面取消持回港易、來港易續免檢疫　內地返港不受黃碼限制　可到食肆堂食酒店隔離「3+4」　周二起向抵港人士發黃碼 　全港確診者列紅碼酒店檢疫改3+4　旅行社一小時接獲100個報團查詢　將推平價日本團酒店隔離改「3+4」　安心出行推紅黃碼　黃碼可返工返學去求診政府推安心出行紅黃碼　方保僑：電子針卡連網比對資料隔離酒店改「3+4」　安心出行加「紅黃碼」　Q&A構最新檢疫安排8.12起入境改「3+4」酒店檢疫隔離　提早離開人士可獲酒店退款8.12起酒店檢疫期縮短至3日　另4日家居監察　期間可返工不可堂食安心出行更新套用紅黃碼　暫只適用入境人士　未擴至密切接觸者

▼8月7日　消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼

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20月大女嬰確診再患嘶哮症一度留醫PICU　呼吸聲音似狗吠聲或獅叫嘶哮症｜確診女嬰發出狗吠聲　醫生指多種病毒可致　常見3歲以下學校增692宗確診　張祝珊英文中學3學生中招　慈幼學校有校巴爆疫梁子超：BA.5有機會3至4周內成主流病毒　高峰或較第五波低消費券｜市民怨失資格不獲短訊通知：一直長居香港　只想輕鬆收錢消費券｜AlipayHK突破125萬人領券創新高　近3萬人首日花光$2000消費券｜八達通推簡易App查合資格消費記錄　11.30用夠即可領尾期消費券｜消委會接22宗先買後付平台投訴　消費券使用成熟投訴大減瘧疾︱增2宗確診累計77宗　47人留醫　仍有一兩宗懷疑個案

▼8月6日　啟德社區隔離設施「隨時候命」▼

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強制檢測︱增46處涉銀湖．天峰及宇晴軒等　將軍澳5幢大廈上榜確診大廈︱增2378幢涉寶翠園、泓都2座　萬麗海景酒店等4酒店上榜將軍澳翠嶺峰、屯門龍門居等24屋苑污水陽性　27萬人要快測

▼8月1日起強制檢測公告▼

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