疫情．最新｜落馬洲站、文錦渡料納通關口岸 政府最快今日公布
撰文：黃煦緻 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 陳葆琳 洪芷菁 鄧康翹
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香港與內地最快周日（8日）通關，消息指，通關首階段會先開放港鐵落馬洲支線落馬洲站，以及文錦渡口岸；並設配額制，傾向每日5萬個以下，以先到先得方式取籌。廣深港高鐵初期不會恢復營運，羅湖口岸也因深圳方面工程未完成，押後重開，港府最快今日（4日）交代詳情。連同港珠澳大橋及深圳灣口岸，即會有4個陸路口岸可供市民往返內地。
本港疫情仍然嚴峻，昨日（3日）新增16,186宗確診，回落至1萬宗水平，另增75人死亡，繼續創4月8日之後單日新高，總計死亡達12,018宗。此外。新增一名確診兒童個案，一名瑪嘉烈醫院留醫的8歲男童情況嚴重。大部份打工仔及75萬師生昨日起假後上班及上學，需要做快測，確診數字有否回升，看今日衞生署公布。
昨日疫情概要：
-增16,186宗確診，比昨日少4,044宗。
-輸入個案324宗，佔整體個案比率2.00%；相比同日31,739機場入境旅客人次，確診比率則為1.02%，七日平均比率是2.90%。
-新增75名患者死亡，繼續創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.278%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,018人。
-累計5,375名病人留院，當中594人為新增確診病人，新呈報25宗危殆及45宗嚴重個案。
▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼
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▼1月3日 大批市民辦理回鄉證▼
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通關｜消息：港鐵落馬洲站、文錦渡口岸先開 配額先到先得通關｜辦回鄉證要等兩小時 家長擬帶女上上海與三年未見丈夫團聚通關｜直擊口岸準備 落馬洲皇巴站雜草除 葵涌碼頭仍滿泊旅巴必理痛缺貨｜社協指街坊買藥撲空現信心危機 通關或令搶藥潮加劇確診個案回落至16186宗 多75人死創四月新高 8歲男童情況嚴重港大推算：過去一周每日增2.67萬至8萬人染疫 近兩日呈回落趨勢通關｜港大專家稱僅篩查單一國家旅客效用低 再進口倉鼠須先檢測通關內地｜陳恒鑌期望初期配額4萬 逾百跨境巴士準備就緒通關內地｜梁振英：港準備就緒 粵港關係發展將是「爆發式」！東環、翠林花園、鴻福苑等污水監測呈陽性 政府派4.5萬個快測包盧寵茂視察伊利沙伯醫院 稱加強高峰期病人服務 減公院壓力美加等多國要求港旅客提供陰性證明 陳國基已去信駐港領事促撤銷急症室輪候｜廣華等6院須輪逾8小時 醫管局料未來數天求診數續飆
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