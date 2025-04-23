弘大親子酒店10間推介｜近車站／小童免費／高空泳池／人均$189起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

弘大親子酒店推介2025！首爾有很多非常適合親子同遊的景點，例如愛寶樂園、樂高樂園、樂天世界等，亦可以到弘大商圈盡情吃喝玩樂！《香港01》編輯部整合10間親子友善的弘大酒店，除了鄰近地鐵站以外，酒店更提供不同大人小朋友都啱玩的娛樂設施，人均更只需$189起！

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弘大親子酒店推介【1】RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）於2023年進行過翻新，找來知名室內設計師及藝術家合作，既有質感又時尚！酒店以創作者、編輯、導演、製作人、藝術家等職業劃分房型，客房內將不同藝術家的作品融入其中，空間亦相當寬敞，部分客房更擁有超大浴缸或景觀浴池。酒店另設健身室、電影院等休閒設施，深受家庭客歡迎！

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）
房價：人均HK$507起（編輯特大床房；3人入住）
地址：首爾特別市麻浦區楊花路130
交通：搭乘地鐵2號線到「弘大站」下車步行3分鐘
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弘大親子酒店推介【2】弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）於2020年開業，地理位置方便，距離地鐵弘大站僅需步行2分鐘，後門一出去已經直抵弘大商圈，帶小朋友出行都很方便。酒店主打木系設計，客房則以現代時尚風格打造，新淨舒適之餘空間亦算寬敞， 部分更提供露台及私人露天浴池，可以瞭望整個首爾的城市景色！

弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）
房價：人均HK$429起（標準特大床房；4歲或以下不加床可免費入住）
地址：首爾市麻浦區, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 144
交通：地鐵2號線弘大站步行2分鐘
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弘大親子酒店推介【3】樂天L7弘大酒店（L7 Hongdae by Lotte）

樂天L7弘大酒店（L7 Hongdae by Lotte）為韓國樂天集團旗下的酒店之一，酒店質素絕對有保證。於弘大站1號出口離開之後，2分鐘即可到達酒店，交通十分方便。酒店附近商店林立，以售賣年青潮流服飾為主。另外，就算留在酒店一樣好玩，當中CP值最高莫過於酒店頂層的泳池，晚上時更可在池邊俯瞰弘大的夜景。

樂天L7弘大酒店（L7 Hongdae by Lotte）
房價：人均HK$410起（標準家庭雙床房；3人入住）
地址：141 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul
交通：於弘大站1號出口步行2分鐘
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弘大親子酒店推介【4】9布里克酒店（9 Brick Hotel）

9布里克酒店（9 Brick Hotel）位於弘大商圈，距離弘大地鐵站亦僅6分鐘步程，地理位置極佳！酒店建築及內部設計均極具英式氛圍，是在首爾較少見的英倫古典風格。酒店提供93間客房，不同客房有不同色調，但整體感覺奢華有格調，而且設備齊全、景觀開揚。酒店另提供免費停車場，自駕遊就更方便！

9布里克酒店（9 Brick Hotel）
房價：人均HK$383起（豪華雙人床房；7歲或以下不加床可免費入住）
地址：首爾特别市麻浦區弘益路5街32
交通：弘大站步行6分鐘
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弘大親子酒店推介【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）距離弘大站約10分鐘路程，環境比較清幽。設施方面，酒店設有露天泳池及健身室等。飲食方面，酒店包早餐，另外步行10分出弘大商業街，即有過百間有多國菜色，當中不乏特色因食小店，包括甜品、美式早午餐店等，沿途亦有咖啡店。

首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）
房價：人均HK$434起（豪華雙人房；8歲或以下不加床可免費入住）
地址：31 World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul
交通：於弘大站1號出口步行10分鐘
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弘大親子酒店推介【6】Local Stitch Creator Town 西橋洞（Local Stitch Creator Town Seogyo）

Local Stitch Creator Town 西橋洞（Local Stitch Creator Town Seogyo）於2023年開幕，步行往弘大商圈只需8分鐘，觀光購物都方便！酒店共有170間客房，配備單人至四人房房型。酒店亦提供遊戲室、健身室、共用廚房、餐廳等設施，並提供免費停車場，適合自駕遊的家庭客！

Local Stitch Creator Town 西橋洞（Local Stitch Creator Town Seogyo）
房價：人均HK$210起（Stitch 雙人床套房；3人入住）
地址：首爾特別市麻浦區世界盃北路5街41號
交通：弘大站步行8分鐘
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弘大親子酒店推介【7】弘大朱尼比諾酒店（Junibino Hotel Hongdae）

弘大朱尼比諾酒店（Junibino Hotel Hongdae）於2021年開幕，鄰近YG娛樂公司、望遠亭等，與弘大僅一站之隔。酒店共有68間客房，分為雙人房及三人房房型，配備露台及乾濕分離浴室，一家三口入住也非常寬敞舒適。酒店亦設有免費私人停車場。

弘大朱尼比諾酒店（Junibino Hotel Hongdae）
房價：人均HK$189起（客房；3人入住）
地址：首爾特別市麻浦區楊花鎮2-31
交通：合井站步行4分鐘
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弘大親子酒店推介【8】麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）

麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）坐落在麻浦區，距離孔德站及麻浦站分別只需步行2分鐘及6分鐘，交通十分方便。酒店提供383間客房，均配備私人浴室及浴缸、城市景觀窗、遊戲機及電視等設施，適合小家庭入住。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室及酒吧等設施。

麻浦新羅舒泰酒店 （弘大）（Shilla Stay Mapo (Hongdae)）
房價：人均HK$240起（家庭雙床房；3人入住）
地址：83, Mapo-daero, 04156, 麻浦區, 首爾, 韓國
交通：孔德站步行2分鐘
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弘大親子酒店推介【9】首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）

首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）於2022年開幕，距離弘大商圈僅兩站，吃喝玩樂都很便利。酒店共有196間客房，房間空間寬敞、景觀開揚，部分房間另設有大浴缸。酒店亦設有多項親子友善設施，包括高空無邊際泳池、室內游泳池、健身室、免費自行車租借等。

首爾那魯美憬閣大使酒店（Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador）
房價：人均HK$551起（城景高級特大床房；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：首爾麻浦區麻浦大路8號
交通：麻浦站步行5分鐘
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弘大親子酒店推介【10】九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）於2023年開幕，距離龍山站及新龍山站的大型中轉站僅5分鐘步程。酒店提供5種房型，無論是獨遊還是一家人旅行都照顧周到。客房配備大型落地玻璃窗，光線明亮舒適，部分客房更可以望到漢江同南山塔！酒店亦配備室內泳池和大型按摩池。

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier Rokaus Hotel Seoul Yongsan）
房價：人均HK$402起（標準雙人間；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：首爾特別市龍山區漢江大路23街25
交通：龍山地鐵站步行5分鐘
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