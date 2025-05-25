跑步人誌．司徒兆殷3︱最難忘比賽竟是這場 13歲跑嬴傳奇陳敏儀
撰文：吳慕兒
出版：更新：
「粉紅大佬」司徒兆殷（Leanne）從三項鐵人到跑步，參加過的比賽不計其數，全職運動員年代曾戰亞運，當上飛機工程師後依然不斷參賽，今年甚至試過連續3星期出戰馬拉松的「三連馬」，問她哪場比賽最難忘，最初她也想不到，思索好一會兒，答案竟然是——2004年國金（IFC）跑樓梯。
難忘的原因，不止是擊敗本地一代長跑傳奇陳敏儀奪冠，而是年輕13歲的她，贏得一架車。
（跑步人誌．司徒兆殷系列之三）
攝影：廖雁雄
13歲參加國金跑樓梯 勝出獲贈七人車
她清楚記得那是2004年，「當時13歲，看電視廣告發現一個國金跑88層樓梯的比賽，跟爸媽說想試吓，於是報名參加。」
Leanne記得同屆參賽的還有前輩陳敏儀（前港隊奧運代表，目前仍為5個距離香港紀錄保持者）和其他跑界猛人，小妮子膽粗粗上陣，結果「跑贏晒所有大人」，她形容當時「完全唔知咩事」，最令她不知所措的，是奪冠後「贏咗架車」，「以前比賽啲獎品無咁勁，我心諗：『乜跑步原來可以贏咗架車？』」
大禮轉贈父親 再有搞笑後續
那時她年紀太小，贏得那部7人家庭車轉贈父親，數年後他們舉家移民澳洲，爸爸捨不得這份禮物，「爸爸說那是女兒首次送給他的車，一定要運埋去澳洲。其實只是部很普通的7人車，已經不值什麼錢，大概只僅2萬元，運費卻要10多萬。」
Leanne爸爸父愛情濃，故事到這裏尚有搞笑後續，「18歲那年，我跟爸爸說：『之前我送了架車給你，所以我生日你要送返架車畀我』」，爸爸當然大方回禮，買了架小車讓Leanne返學放學代步。Leanne爸媽長居澳洲，因此半年前Leanne回港工作，只有丈夫Zero陪她回來（她與Zero的故事詳見另文）。
+3
（跑步人誌．司徒兆殷系列之三）
超級市民跑手Carman︱不怕包尾的堅持 「沒有所謂垃圾里數」超級市民跑手黃美英︱追求每次進步的獎盃獵人 由乜都唔識變精英超級市民跑手Siu Ming︱曲棍球香港隊長變跑手 由瘋狂抽筋到2:38超級市民跑手Joyce︱由素人到港隊 災難擊不碎的意志愈戰愈強超級市民跑手Lucas︱30歲起跑也能成高手 重傷頓悟極速再起步跑步｜「市民跑手」川內優輝奮鬥十年 34歲終改寫半馬拉松PB跑步人誌．羅映潮3︱與魔鬼教練一拍即合 村尾慎悅指導迎大爆發跑步人誌．羅映潮4︱與黃啟樂相伴成長 性格火星撞地球但很搞笑跑步人誌．屈旨盈3︱學Crystal這樣吃 沒有戒口卻避過所有地雷跑步人誌．袁志林3︱體重125磅50年不變的秘訣 跑步都係為咗食嘢跑步人誌．程孝慧3︱智能超級跑道解構 計劃銅鑼灣鬧市示範表演跑步人誌．凌偉業3︱零失敗減肥法3個月必減15磅：千祈唔好跑步！跑步人誌︱人生最慢馬拉松的感動 跑界美食家Dabby獨特跑步哲學渣馬1萬元失而復得的2秒 初馬即Sub 3因跑步改寫人生︱跑步人誌渣馬近終點前暈倒那女孩 痛失萬金掌握身體感覺換突破︱跑步人誌【跑步人誌．黃尹雋】哪怕目標是一千光年遠 他夠膽踏出第一步