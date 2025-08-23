跑步人誌．董一岳2︱華仁仔突擊陪跑窩心兄弟情　齊以林穎璋為榮

香港長跑好手林穎璋（Vincent）去年12月在日本福岡國際馬拉松以2小時15分31秒改寫香港馬拉松紀錄，即使14日後紀錄再由黃尹雋打破，林穎璋凱旋回港當日獲數十位華仁書院師兄弟浩浩蕩蕩帶着香檳與花束接機，既搞笑又窩心一幕至今仍歷歷在目。談起這位小師弟，金融發展局總監及政策研究主管董一岳（Rocky）大讚Vincent是個「好謙虛、好溫文爾雅的運動員，我覺得有一個咁樣的師弟，係我哋的光榮。」

Rocky在辦公室當眼處，放置一大個母校校徽，笑談間提到「一日華仁仔，一世華仁仔」，「華仁仔」之間一份特別的兄弟情誼，將跑團Wah Yan Pacemaker內不同年代的師兄弟連結起來，讓人到中年才踏上長跑之路的Rocky感受至深。

華仁書院師兄弟組成的跑團Wah Yan Pacemaker，董一岳（Rocky）亦是一分子。（受訪者提供）

終極長課師兄弟溫馨接力陪跑

「華仁是個好特別的家庭」，Rocky說母校很重視師兄弟之間的關係，而且傳承不止一代傳一代，更是可以做到跨年代。他與Vincent都是在華仁由小學讀到中學畢業，同為不折不扣的「華仁仔」，二人年紀相差一大截，10多年的距離未帶來任何阻隔，他認為要做到這點已超脫學校本身範圍，全靠校友彼此間「用心、以真誠來對待大家」才能達到如此境界。

他以自身經歷舉例，練馬拉松首次跑30公里的「終極長課」，當時曾憂慮會跑不完，結果一班師兄弟齊齊不着痕跡趕到他練習的跑馬地馬場跑道，為他送上驚喜，「他們無端端逐個逐個出現，逐個陪我跑，幫我Push埋最後5公里，之前我最多只練過22、25公里。」

大讚小師弟林穎璋 「他真的為我們付出很多」

「由細到大最憎跑步」的Rocky，中學加入籃球隊時，曾因帶隊老師要求隊員跑步，索性長期缺席訓練和比賽。昔日斬釘截鐵，想不到人到中年為減肥開始跑步，從此改變他的生活軌跡。跑步已成為他生命的重要部分，亦令他連結上包括林穎璋在內的跑團師兄弟。

目前為全職運動員的林穎璋，同時擔任由華仁書院師兄弟組成的跑團Wah Yan Pacemaker主教練，Rocky認為，「他真的為我們付出很多，他自己要練習，又常常覆我哋訊息」，他十分欣賞這位小師弟，因此就算公務繁忙，大部分時間都未能出席跑團訓練，他依然經常出席練跑後的飯局，笑稱：「去打卡影吓相」，當日Vincent凱旋回港，他縱未到機場迎接，但之後同樣有去食飯，出席同晚的慶功宴。

金融發展局總監及政策研究主管董一岳（Rocky）。（夏家朗攝）

不是學霸也非平步青雲

他記得加入Wah Yan Pacemaker的時候，仍未開始跑全馬，之後獲邀加入跑團Core Team核心小組時，甚至感到自愧不如，「隊長細我13年，平輩的亦無佢哋咁快」，隊中有林穎璋、楊皓然（Jeremy）等高手林立，「如果以Sub-3（3小時以下完成馬拉松）跑手為目標，我根本不值得入」，他坦白跟Core Team隊長說，「如果你們不介意一個速度唔快但有恆心的跑手，我便加入吧。」

Rocky在2019年4月加入金融發展局，出任政策研究主管，當時仍只得30多歲，滿以為他在事業生涯平步青雲，現實是多年來遇過不少難關與挑戰。他謹記已故老師蕭Sir一席話，以中庸之道待人處事，堅守價值觀，在逆境中隨遇而安，就如他修讀博士學位和跑馬拉松一樣，以恆心與堅持，終能開拓出一片天空。

