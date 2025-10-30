月經｜燒烤燥熱飲食無助改善宮寒　中醫教二茶一湯調理虛寒體質

女生本身就屬陰，相對於男生是比較怕冷的，所以多數女性為寒性體質。此類體質四肢容易冰冷，當氣候轉涼時會特別敏感，臉色常常表現蒼白、喜歡喝熱飲、很少口渴、冬天怕冷、夏天耐熱。



台灣賴睿昕中醫師表示，遺傳是重要因素，體質偏寒的父母，子女多半亦為偏寒體質，這類先天「冷底」的人，即使和別人處於相同的條件下，也比較容易出現寒性體質的特徵。部分的寒性體質是由後天因素造成，引發的因素包括：

- 常處於寒冷的環境下

- 嗜好寒涼食物

- 過勞或易怒因而影響身體氣血循環



使得陽消陰長。

同場加映：月經｜飲暖水、食朱古力能緩解經痛嗎？破解5大常見的生理期迷思（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

子宮超怕冷 宮寒影響經期、不孕

子宮是女性體內最怕冷的器官，賴睿昕中醫師指出，中醫「宮體」的範疇比西醫子宮定義的範圍更大，包括子宮、卵巢、尿道等多種器官。中醫理論認為，婦女陽氣不足，無法溫煦子宮，使得寒氣聚集，因而導致「宮寒」。

宮寒的常見臨床症狀，包括：

- 月經失調

- 痛經

- 白帶清稀量多

- 臉上的黃褐斑點

- 經期延遲

- 性慾低落等問題



嚴重時甚至會造成不孕，或是即使是懷孕了，也可能有胎兒發育遲緩的問題。

燒烤、油炸食物無法暖宮 喉嚨乾澀恐為上熱下寒體質

擺脫宮寒，可從日常飲食做起，賴睿昕中醫師建議適量攝取補氣暖身的食物，例如核桃、紅棗、花生，此類高能量食物可以彌補先天的不足。不過在補充暖身食物時，應留意身體的反應，當感覺喉嚨變得乾澀甚至有刺痛感時，代表妳已經變成「上熱下寒」的體質了。

許多女性朋友常常會想多吃些溫暖的食物，以改善手腳冰冷的生理現象，這是很正確的觀念。不過在此必須先澄清一個觀念，溫暖的食物不等於燥熱的食物，燒烤、辛辣、油炸等燥熱食物，不但無法中和身體的寒冷，改善手腳冰冷的毛病，反而會加重上半身燥熱的問題，最終演變成「上半身熱，下半身寒」，即所謂「上熱下寒」的體質。

同場加映：月經｜生理期前中後期症狀各不同！應該怎樣補？中醫教1湯品補血（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

桂圓性溫味甘 經前喝最適合

改善寒性體質，必須從多方面進行。建議可以求助專業中醫，運用中藥把「上熱」與「下寒」的失衡問題中和起來，臨床上常用兩個方劑來做為組合，例如清心蓮子飲配少腹逐瘀湯，小柴胡湯配溫經湯，桑菊飲配桂附地黃丸來中和患者上熱下寒的體質。

而多喝薑茶、桂圓紅棗茶對於虛寒體質的人效果很好，但是對於上熱下寒型的就要適量，不可以喝太多，通常在月經前1-2天喝是最合適的，當舌頭伸出來不紅，不會口乾舌燥，平時也不會便秘的女性，桂圓就是很好的調理聖品。

桂圓性溫味甘，益心脾，補氣血，具有良好的滋養補益作用。可用於心脾虛損、氣血不足所致的失眠、健忘、驚悸、眩暈等症，治療病後體弱或腦力衰退，女性在產後調補也很適宜。特別對於勞心之人，耗傷心脾氣血，更為有效。

當歸枸杞桂圓雞湯

材料：

土雞切塊半隻、當歸2錢、枸杞子2錢、桂圓1錢、老薑3片、米酒50cc



做法：

1. 備妥材料，雞肉洗淨，中藥材皆需用清水沖過。

2. 雞肉放入可淹過所有雞肉的冷水鍋中，加入3片薑，用大火煮至滾，撈起雞肉洗去表面雜質。

3. 倒入可蓋過雞肉的清水及米酒50cc和當歸枸杞的湯鍋中，開大火煮滾後，再轉成小火煮約40分鐘，即可盛碗上桌囉!



賴睿昕中醫師表示，老年人氣血虛弱，或是女性產後體虛無力、久不復原，或是營養不良引起貧血，宮寒婦女皆可食用。

延伸閱讀：月經｜6種經期必吃水果緩解經痛、消水腫 喝這款茶加速經血排空（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

