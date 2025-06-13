以色列多輪空襲　伊朗無人機反擊　以方：將關閉全球使館｜最新

以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲，德黑蘭方面其後證實多名官員及核子科學家喪生，當中包括武裝部分總參謀長及伊斯蘭革命衛隊司令等。中東多國譴責以色列的行動，伊朗揚言以色列及美國需要為此付出代價，並向以色列發射無人機反擊。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。



【19:35】美國總統特朗普接受美媒採訪時，形容以色列對伊朗的攻擊「非常好」（excellent），又稱美方給伊朗機會，但對方沒有把握，他指伊朗未來遭受的攻擊還會更多。

【18:55】以色列駐瑞典大使館表示，以色列將暫時關閉在各地的使館，期間不會提供領事服務。

【16:58】法國總統馬克龍將會京持國防會議，討論以色列空襲伊朗一事。

【16:41】以色列多間航空公司將客機遷離特拉維夫本古里安國際機場（Ben Gurion Airport），以防機場遭伊朗攻擊。

【16:38】伊朗原子能機構表示，納坦茲的核濃縮設施受損，但沒有洩漏輻射或化學污染情況。

【15:55】以色列軍方指已經攔截所有無人機，當地民眾無需要再留在防空設施內。

【15:39】以色列外長薩爾（Gideon Saar）與德國及意大利外長通話，表明攻擊伊朗是在最後一刻才決定。

【15:34】德國總理默茨（Friedrich Merz）稱，內塔尼亞胡曾在當天早上知會他有關以軍的行動和目標，默茨其後舉行內閣安全會議，重申以色列有權捍衛其生存權和民眾。他表示柏林方面會盡一切措施保護德國民眾，亦會提升當地猶太及以色列設施。

【15:33】以色列安全消息人士透露，在伊朗中部部署的摩薩德突擊部隊在伊朗地對空導彈系統基地附近的空曠地方部署精確制導武器。

【15:14】中國外交部表示，北京方面高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對加劇矛盾、擴大衝突。地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，避免緊張事態進一步升級。中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。

圖為2025年1月24日，伊朗納坦茲核設施上空的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

【15:01】法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）敦促各方克制，同時指出巴黎方面已多次就伊朗核計劃表達憂慮，包括在本週於IAEA的決議案提出有關問題。巴羅亦表明，法國支持以色列在任何襲擊中自衛。

【14:52】英國《泰晤士報》國防版編輯在社交平台X發文，指伊朗採取報復行動時，英國不會保護以色列。

【14:48】約旦稱在該國空域攔截一批導彈及無人機。

【14:41】以色列軍方證實正攔截以色列境外的伊朗無人機。

【14:30】以色列傳媒報道，以色列空軍在沙特上空開始攔截無人機。

圖為2024年4月19日，伊朗軍方人員在中部城伊斯法罕（Isfahan）核設施附近戒備。（Reuters）

【14:25】埃及總理稱正密切留意區內局勢，並協調增加關鍵日用品戰略儲備。

【14:20】阿聯酋航空宣布取消來往伊拉克、約旦、黎巴嫩及伊朗的航班，同時指來往杜拜的航班或受此影響而延誤甚至取消。約旦較早時已宣布關閉當地空域。

【14:08】阿聯酋及卡塔爾分別強烈譴責以色列空襲伊朗。日本外相岩屋毅則重申，中東和平穩定對日本非常重要，因此呼籲各方克制。

【13:51】消息指伊朗官員不會參加15日與美國的新一輪談判。

【13:50】伊朗國營傳媒證實6名核子科學家喪生。

【13:29】英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，就以色列和伊朗的空襲消息感到憂慮，他敦促各方盡快緩和緊張關係。

【13:10】伊朗政府發聲明，稱以色列的「懦弱」襲擊反映德黑蘭堅持核濃縮、核科技及導彈力量。

【13:00】IAEA指，納坦茲的核設施輻射水平未有上升，德黑蘭方面亦通報當地南部布什爾核電站（Bushehr）未受空襲波及。

【12:57】以色列軍方發言人稱，以軍一共派出200架戰機參與空襲伊朗，攻擊超過100個目標。當局亦提到，伊朗在過去數小時向以色列方面發射過百架無人機，以軍正擊落它們。

【12:46】沙特傳媒引述以色列消息指，以色列特拉維夫（Tel Aviv）遭襲擊，當中包括10個核設施。

【12:40】伊朗傳媒報道，德黑蘭一個住宅區遭以色列空襲後，導致5死20傷。

圖為2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。（Reuters）

【12:38】兩名以色列官員向路透社表示，以色列預計伊朗在未來數小時會有回應措施，包括發射數以千計彈道導彈。

【12:34】沙特阿拉伯譴責以色列襲擊伊朗，指做法侵犯德黑蘭主權、安全及國際法。

【12:06】伊朗國營傳媒報道，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）已經死於以軍空襲。

伊朗國營傳媒6月13日證實，武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri，左）死於以軍空襲。圖為2019年4月18日，巴蓋里與最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭出席活動。（Getty Images）

【12:03】伊朗或向以色列報復在即，內塔尼亞胡呼籲民眾可能在防空設施避難一段時間。

【12:00】以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）表示，以色列有權及責任自衛，亦會一直有決心及清晰地進行。

【11:58】以色列軍方宣布在西岸的巴勒斯坦城市實施封城，直到另行宣布為止。

【11:57】美國官員稱，華府仍有意在15日與伊朗代表會談。

【11:53】特朗普接受霍士新聞表示，伊朗不可擁有核彈，並希望可以重返談判桌。

【11:45】《紐約時報》報道，以軍向伊朗發動五輪空襲，當中包括伊朗西北地區的最大經濟樞紐和都會區大不里士（Tabriz）。

【11:41】伊朗外交部亦表示，回應以色列的行動將符合國際法，又指以色列的最大支持者美國需要為以色列的冒險主義後果負責。

【11:39】伊朗軍方發聲明，批評以色列襲擊平民及軍事區域，導致婦孺及軍事人員傷亡，形容行為違背國際準則。聲明同時表明會向發起有關行動的指揮官、執行和支持者採取報復。

【11:29】國際原子能機構（IAEA）證實納坦茲核設施遭以色列空襲擊中。

【11:28】中東國家阿曼批評以色列需要為局勢升溫及後果負責。

【11:25】以色列軍方稱，伊朗在最新數月加快發展核計劃，令德黑蘭方面更接近取得核武。當局稱全球已採取可行的外交方式阻止，惟遭德黑蘭方面拒絕。

【11:15】哈梅內伊揚言，以色列將受到嚴厲懲罰。

【10:54】伊朗官媒：以色列向德黑蘭作出新一輪空襲，當地傳出防空炮火聲。

【10:48】伊朗努爾新聞網（Nournews）報道，哈梅內伊的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在以色列的空襲中嚴重受傷。

【10:48】伊朗武裝部隊發言人表示，以色列及美國需要為今次事件付出沉重代價。

【10:47】以色列官員稱，以色列與美國全力協調伊朗問題，又指空襲前已事先通知華府。

【10:36】路透社引述伊朗安全消息，伊朗最高精神哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）仍然生還，並已經得知以色列空襲的簡報。

以色列6月13日空襲伊朗後，德黑蘭市內有建築物受損。（Reuters）

【10:31】伊朗官媒指，納坦茲核設施再傳出爆炸聲。

【10:23】伊朗國家電視台報道，伊朗宣布關閉空域，直到另行公布為止。

【10:17】白宮表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）13日將會出席國家安全委員會會議。他曾較早前警告，假如伊朗核談判破裂，中東或爆發巨大衝突。

【10:15】路透社引述伊朗安全消息人士稱，德黑蘭方面考慮就以色列的襲擊採取「強硬回應」。

【10:08】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里仍然生存，目前身處指揮中心。

【10:06】以色列駐聯合國代表Danny Danon接受美媒訪問時表示，以色列持續與美國溝通，但襲擊伊朗一事是以色列的獨立決定。

以色列6月13日空襲伊朗多處地點後，德黑蘭有建築物冒出濃煙。（Reuters）

【10:04】伊朗國營傳媒報道，兩名核子科學家Fereydoun Abbasi及Mohammad Mehdi Tehranchi 遭以軍殺害。

【09:44】伊朗國營傳媒證實伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）死於以軍空襲。

伊朗官方證實伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）死於以軍空襲。（Reuters）

【09:35】伊朗國營傳媒表示，位於德黑蘭的伊斯蘭革命衛隊總部遭以軍擊中，並指以色列情報部門在伊朗內部進行連串破壞活動。

【09:34】中國駐伊朗大使館呼籲當地公民留意局勢發展，提升安全。

【09:32】以色列空襲伊朗後，半島電視台（Al-Jazeera）引述伊朗專家指，伊朗很大機會不會在15日恢復與美國的核談判。

【09:29】BNO新聞稱，以色列向伊朗發動第二輪攻勢。

【09:27】伊朗國營電視台指，德黑蘭等地的住宅區遭以軍空襲。

【09:24】路透社引述一名以色列國防官員報道，伊朗的多名幕僚，包括總參謀長及資深核科學家或死於今次行動中。

【09:06】以色列軍方稱，空襲的目標包括伊朗軍事指揮官。

以色列6月13日空襲伊朗多個地方後，德黑蘭的民眾在街頭聚集。（Reuters）

【08:57】內塔尼亞胡指，行動針對伊朗位於納坦茲的主要核濃縮設施，強調無意與伊朗民眾為敵，而是將矛頭指向伊朗政權。

以軍6月13日空襲伊朗後，以色列全國響起防空警報。特拉維夫的民眾隨即到防空洞暫避。（Reuters）

【08:53】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以色列發起「獅子雄起」（Operation Rising Lion）行動，針對伊朗對以色列生存的軍事行動。他表示行動會持續至完成為止，指行動針對伊朗核濃縮設施、彈道導彈生產工廠及軍事能力。

【08:49】以軍表示完成首階段攻勢，包括空襲伊朗多個軍事設施，當地多個核設施成為目標。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

【08:46】美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）指，美國沒有參與以軍的空襲行動，強調華府的優先事項是保障區內美軍安全。他表示，以色列向美國稱行動屬自衛性質，他同時強調伊朗不應攻擊美軍作為報復。

【08:42】以色列軍方官員稱，以色列襲擊了伊朗境內「數十處」設施。以軍表示伊朗政權正在推動一項研發核武的秘密計劃，而伊朗擁有足夠的聚變材料，可在幾天內製造 15 枚核彈。

【08:41】伊朗國營電視台表示，伊朗暫停德黑蘭霍梅尼機場所有航班。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

【08:35】伊朗國營電視台表示，首都德黑蘭聽到多下爆炸聲。另外，國家防空系統處於全面戒備狀態。

美媒Axios新聞網引述消息人士報道，以色列空軍周四對伊朗實施了襲擊。目前尚不清楚以色列的目標是什麼。

路透社引述伊朗國營電視台指，伊朗首都德黑蘭北部發生爆炸，目前暫未知傷亡如何。