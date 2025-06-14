伊朗稱擊落以軍F-35戰機＋以國防部大樓中彈　以色列3人亡｜最新

以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲，德黑蘭方面其後證實多名官員及核子科學家喪生，當中包括武裝部分總參謀長及伊斯蘭革命衛隊司令等。中東多國譴責以色列的行動，伊朗揚言以色列及美國需要為此付出代價，外媒報道其向以色列發射無人機反擊。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。



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【12:45】新加坡《聯合早報》報道，伊朗政府消息人士聲稱，以色列國防部大樓遭伊朗導彈擊中，當地傳媒部分證實大樓附近中彈。

【12:34】約旦宣布在當地時間14日早上7時半重開空域。

【12:22】以色列救援部門證實當地中部再多一人死於伊朗空襲，令總喪生人數增至3人。

【12:13】伊朗外交部指控美國支持以色列空襲，並認為此舉已經令核談判沒有意義。

【11:53】以色列空軍再空襲伊朗境內的多個目標。

【11:32】以色列救援部門表示，當部中部有住宅大樓遭伊朗導彈擊中，導致1死19傷。

【11:28】半島電視台引述中東問題學者Shahram Akbarzadeh指，伊朗無意與美國爆發衝突，但認為以色列有意希望衝突升溫時，迫使華府履行對以色列的安全承諾，並導致伊朗政權變天。

【11:01】美媒報道，法國原定在下週與沙特阿拉伯在聯合國大會上共同主持以巴兩國方案的會議，但因為中東局勢緊張而延期。總統馬克龍表示法國決心承認巴勒斯坦建國，同時稱部署在中東的法國部隊已準備協助保障包括以色列在內的區內夥伴，但不會參與攻擊伊朗。

【10:13】路透社的目擊者表示，特拉維夫及耶路撒冷響起防空警報，並傳出爆炸聲；以色列軍方呼籲公眾到防空設施暫避，直到另行通知；防空系統亦正攔截來自伊朗的導彈。

圖為2025年6月14日，伊朗向以色列進行報復行動後，以色列的執法及救援人員在特拉維夫調查情況。（Reuters）

【10:00】伊朗塔斯尼姆通訊社報道在社交媒體發文，聲稱德黑蘭方面擊落一架以色列F-35戰機，並俘虜一名機師。以色列國防軍其後否認有關說法。

【09:44】以色列軍方指，伊朗向以色列發起新一輪導彈攻勢，目前正在攔截中。以色列多個地方響起防空警報。

【09:30】聯合國安理會就中東局勢舉行緊急會議，中國常駐聯合國代表傅聰在會上譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為，敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動。

傅聰表示，以色列13日凌晨對伊朗境內多處目標發動大規模襲擊，造成伊方核設施受損和人員傷亡。中方譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為，反對激化矛盾、擴大衝突，對以方有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。

他說，地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。中方敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動，避免緊張事態進一步升級，呼籲有關各方遵守《聯合國憲章》和國際法，通過政治外交手段解決爭端，共同維護地區和平穩定。

【09:27】以色列警方表示，當地城市拉馬特甘有一名婦女遭掉落在地面的武器碎片擊中身亡，是伊朗採取報復行動以來首次有以色列民眾喪生。

【08:34】法媒引述伊朗傳媒報道，德黑蘭梅赫拉巴德機場（Mehrabad International Airport）遭兩枚導彈擊中。

【07:38】伊朗傳媒報道，德黑蘭部份地區傳來爆炸聲，隨後半空飄起濃煙，目前未知爆炸原因。

【06:51】以軍負責民防的Home Front Command宣布伊朗導彈攻擊逐漸平息，居民可從防衛設施中撤離。

【06:29】以軍指，伊朗再對以色列多地進行第三、第四輪導彈襲擊。路透社引述目擊者指，以色列城市特拉維夫以及爭議地區耶路撒冷再度傳出巨大爆炸聲。

美媒指，一枚導彈落地爆特拉維夫市中心，瞬間煙霧瀰漫。

【06:02】聯合國安理會在6月13日召開緊急會議，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，以色列在當日開展的對伊朗襲擊中，造成伊朗至少78死逾320傷，其中包括伊朗軍方高官、核子科學家以及市民等。

他指責美國與以色列分享情報與提供「政治支持」，批評美國向伊朗提供武器用以襲擊伊朗。

2025年6月13日，美國紐約，圖為伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼在安理會上發表講話。（Reuters）

【04:13】以軍指在周五（6月13日）的行動中襲擊伊朗多個軍事目標，包括分別位於哈馬丹（Hamadan）與大不里士（Tabriz）的兩個空軍基地，以及位於納坦茲（ Natanz ）、福爾多（Fordow）與伊斯法罕（ Isfahan）的三處核設施。

內塔尼亞胡當日稍晚指，以軍在行動中徹底摧毀了納坦茲的核設施。

IAEA：納坦茲核設施地面工廠被摧毀

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）當日稍晚在聯合國安理會的緊急會議上表示，納坦茲核設施的地面濃縮工廠已被摧毀，而福爾多與伊斯法罕的核設施附近發生有軍事活動，目前未知是否被損毀。

路透社引述華盛頓科學與國際安全研究所所長奧爾布萊特（David Albright）指，在觀看衛星圖像後，認為福爾多與伊斯法罕的核設施沒有看到任何明顯的損壞，強調儘管納坦茲的核設施受損，但未有證據表明其位於地底下的涉事有遭到摧毀。

位於納坦茲的核設施是伊朗主要的鈾濃縮設施，在地底下與地面均部署有濃縮工廠。

荷媒：伊朗襲以報復至少35傷

【04:05】荷蘭傳媒BNO在社交平台指，伊朗今次報復式襲擊以色列，至少35人受傷，其中1人危殆。

【03:48】伊朗13日晚間向以色列發射逾導彈報復以色列襲擊，路透社引述美國白宮官員證實，稱美國在今晚的襲擊中幫助以色列攔截伊朗導彈，其中美國的攔截行動經由地面防空系統，強調迄今尚未動用美國戰機與軍艦協防。

2025年6月13日，以色列特拉維夫，圖為特拉維夫受伊朗報復式導彈襲擊，受襲一處地方冒出滾滾濃煙。（Reuters）

以軍隨後指，伊朗今次襲擊以色列所發射的導彈少於100枚，大部份被防空系統攔截，少數建築受損，部份是被攔截導彈引爆伊朗導彈後破損的殘骸擊中。

2025年6月13日，以色列特拉維夫，有建築受伊朗報復以色列襲擊所發射導彈擊中受損起火。（Reuters）

【03:31】路透社引述美國白宮官員指，特朗普與內塔尼亞胡在6月13日以伊衝突期間進行通話。

【03:14】伊朗國家電視台證實伊朗向以色列發射了第三輪導彈。

【02:55】《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）引述以色列政府消息人士指，伊朗用導彈襲擊平民區域，行為已然越過紅線，當局將擇機做出嚴肅回應。

2025年6月13日，以色列特拉維夫，有建築受伊朗報復以色列襲擊所發射導彈被攔截。（Reuters）

【02:52】伊朗革命衛隊指，已襲擊以色列數十個目標。

【02:43】路透社引述目擊者指，特拉維夫再次響起空襲警報，隨後傳來爆炸聲，與此同時，另有身處耶路撒冷的目擊者指當地發生多起爆炸事件。

【02:21】以色列特拉維夫遭伊朗導彈襲擊，煙霧四散沖天。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指，數百枚導彈飛向以色列，伊朗對以色列的回應現已開始，報道隨後指，第二輪襲以導彈現已發射。

以軍指，已檢測到伊朗第二輪襲擊導彈，數十枚火箭彈正飛向以色列。

2025年6月13日，耶路撒冷地區，圖為伊朗發射導彈襲擊以色列，夜空中劃過導彈火焰。（Reuters）

【02:14】以色列全境響起警報，以軍警告，以色列全境遭受伊朗導彈襲擊，目前未知受損情況，路透社引述目擊者指，特拉維夫上空傳來爆炸聲。以色列國防軍用電台指，伊朗向以色列發射逾100枚導彈。

【02:11】路透社報道指，以色列城市特拉維夫以及爭議地區耶路撒冷拉響防空警報。

【02:08】《以色列時報》指，美國駐耶路撒冷大使館已指示所有工作人員及其家屬就地避難，直至另行通知。

【02:06】以軍表示，確認從伊朗發射的導彈向以色列襲來，防空系統正運作，以便攔截。美國廣播公司（ABC）伊朗即將襲擊以色列中部。

【01:46】伊朗傳媒報道，伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示，部隊將採取武力行動，回應以色列襲擊。

就在他發表講話之際，伊朗向以色列發射導彈，目前未知具體目標。以色列電視台第12頻道就引述高級安全官員指，倘若伊朗向以色列開火，將轟炸伊朗境內的天然氣與石油基礎設施。

【01:34】以軍指，自6月13日開始襲擊伊朗以來，以軍已打擊伊朗境內逾200個目標。

【00:53】路透社報道，以軍指確認有導彈從也門發射，飛往以色列境內，導彈現已落入約旦河西岸。與此同時，以色列全國響起警報。另一方面，耶路撒冷也響起空襲警報。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗受以色列襲擊後，部署的陸軍防空部隊開火形成的火焰劃過夜空。（Reuters）

【00:36】伊朗傳媒報道，以軍13日晚開始襲擊位於伊朗庫姆東北部的福爾多核設施，伊朗部隊則在廠房附近擊落一架以色列無人機，另外，伊朗西部的哈馬丹省的空軍基地遭到以色列空襲，而中北部城市Fardiz也成為以色列攻擊的目標。

6月14日【00:28】《以色列時報》引述內塔尼亞胡指，以色列現已摧毀伊朗位於納坦茲的主要核濃縮設施，還預料德黑蘭將舉措回應，指以色列可能遭受陸續有來的報復，強調報復或非常嚴重。

【23:28】《以色列時報》報道，內塔尼亞胡在社交平台X發布影片，他講話中談及今次對伊朗發動的襲擊，強調襲擊的原定日期為2025年4月底。但由於各種原因，這項計劃從4月被延遲。

他還強調自己在去年11月下令摧毀伊朗的核計劃，而這項指令是在黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）遭以軍擊斃後不久下達的，聲稱以色列發現伊朗有計劃的將核子進行武器化，不僅僅是鈾濃縮。

編按：鈾濃縮是指通過物理或化學方法提高鈾-235（U-235）在天然鈾中比例的過程，無論是在開發核子武器還是製造核電廠的過程中，鈾濃縮都是一個不可或缺的過程。

內塔尼亞胡表示，在去年以色列對伊朗的導彈計劃實施打擊後，德黑蘭就啟動了一項每月製造300枚導彈的計劃，強調伊朗舉措令以色列面臨威脅，而「我們決定不能再等了。我們正處於午夜」。

【23:17】法媒引述新任伊斯蘭革命衛隊司令帕克普爾（Mohammad Pakpour）譴責以色列襲擊，強調將舉措報復以色列，威脅「地獄之門」將很快向以色列開啟。

伊朗官方早前證實伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）在今次以色列襲擊中喪生，此外還有多名核子科學家與軍隊高級將領身亡。

【23:13】以色列軍方表示，目前已從各部隊徵召預備役人員，並將他們部署到「全國所有戰場」，強調今次徵召預備役人員是「以色列國防軍為在伊朗開展所有領域的防禦和進攻，以及作戰行動所做的準備工作的一部份」。

【23:04】美國全國廣播公司（NBC）引述特朗普報道，指伊朗錯過與美國達成核協議的機會，但現在可能還有另一個達成協議的機會。

特朗普還強調，伊朗代表有致電自己，透露伊朗仍希望與美國達成協議。

伊朗傳媒：伊朗否認發射無人機

【20:57】伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars News Agency）指，來自保安部門的消息人士否認伊朗向以色列發射無人機反擊，但也指伊朗的報復「將在不久將來發生」。

【20:40】美媒報道，美國總統特朗普今日會與以色列總理內塔尼亞胡通話。

央視：伊朗退出與美國核談判

【20:22】央視新聞指，伊朗正式退出與美國的核談判。

伊朗傳媒：78死329傷

【20:21】伊朗努爾新聞網（Nournews）稱，以色列襲擊德黑蘭居民區，造成78人死亡，329人受傷。

2025年6月13日，以色列襲擊後，伊朗德黑蘭救援人員在受損建築工作。 （Majid Asgaripour/WANA）

【20:01】央視新聞報道，據伊朗民航組織消息，伊朗全國所有機場的國內和國際航班暫停，直至另行通知。 ​​​

伊朗哈馬丹市傳爆炸聲

【19:58】伊朗梅赫爾通訊社（Mehr News Agency）指，伊朗哈馬丹市（Hamedan City）傳出巨大爆炸聲。

【19:35】美國總統特朗普接受美媒採訪時，形容以色列對伊朗的攻擊「非常好」（excellent），又稱美方給伊朗機會，但對方沒有把握，他指伊朗未來遭受的攻擊還會更多。

以色列將關閉全球使館

【18:55】以色列駐瑞典大使館表示，以色列將暫時關閉在各地的使館，期間不會提供領事服務。

【16:58】法國總統馬克龍將會京持國防會議，討論以色列空襲伊朗一事。

【16:41】以色列多間航空公司將客機遷離特拉維夫本古里安國際機場（Ben Gurion Airport），以防機場遭伊朗攻擊。

【16:38】伊朗原子能機構表示，納坦茲的核濃縮設施受損，但沒有洩漏輻射或化學污染情況。

【15:55】以色列軍方指已經攔截所有無人機，當地民眾無需要再留在防空設施內。

【15:39】以色列外長薩爾（Gideon Saar）與德國及意大利外長通話，表明攻擊伊朗是在最後一刻才決定。

【15:34】德國總理默茨（Friedrich Merz）稱，內塔尼亞胡曾在當天早上知會他有關以軍的行動和目標，默茨其後舉行內閣安全會議，重申以色列有權捍衛其生存權和民眾。他表示柏林方面會盡一切措施保護德國民眾，亦會提升當地猶太及以色列設施。

【15:33】以色列安全消息人士透露，在伊朗中部部署的摩薩德突擊部隊在伊朗地對空導彈系統基地附近的空曠地方部署精確制導武器。

【15:14】中國外交部表示，北京方面高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對加劇矛盾、擴大衝突。地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，避免緊張事態進一步升級。中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。

圖為2025年1月24日，伊朗納坦茲核設施上空的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

【15:01】法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）敦促各方克制，同時指出巴黎方面已多次就伊朗核計劃表達憂慮，包括在本週於IAEA的決議案提出有關問題。巴羅亦表明，法國支持以色列在任何襲擊中自衛。

【14:52】英國《泰晤士報》國防版編輯在社交平台X發文，指伊朗採取報復行動時，英國不會保護以色列。

【14:48】約旦稱在該國空域攔截一批導彈及無人機。

【14:41】以色列軍方證實正攔截以色列境外的伊朗無人機。

【14:30】以色列傳媒報道，以色列空軍在沙特上空開始攔截無人機。

圖為2024年4月19日，伊朗軍方人員在中部城伊斯法罕（Isfahan）核設施附近戒備。（Reuters）

【14:25】埃及總理稱正密切留意區內局勢，並協調增加關鍵日用品戰略儲備。

【14:20】阿聯酋航空宣布取消來往伊拉克、約旦、黎巴嫩及伊朗的航班，同時指來往杜拜的航班或受此影響而延誤甚至取消。約旦較早時已宣布關閉當地空域。

【14:08】阿聯酋及卡塔爾分別強烈譴責以色列空襲伊朗。日本外相岩屋毅則重申，中東和平穩定對日本非常重要，因此呼籲各方克制。

【13:51】消息指伊朗官員不會參加15日與美國的新一輪談判。

【13:50】伊朗國營傳媒證實6名核子科學家喪生。

【13:29】英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，就以色列和伊朗的空襲消息感到憂慮，他敦促各方盡快緩和緊張關係。

【13:10】伊朗政府發聲明，稱以色列的「懦弱」襲擊反映德黑蘭堅持核濃縮、核科技及導彈力量。

【13:00】IAEA指，納坦茲的核設施輻射水平未有上升，德黑蘭方面亦通報當地南部布什爾核電站（Bushehr）未受空襲波及。

【12:57】以色列軍方發言人稱，以軍一共派出200架戰機參與空襲伊朗，攻擊超過100個目標。當局亦提到，伊朗在過去數小時向以色列方面發射過百架無人機，以軍正擊落它們。

【12:46】沙特傳媒引述以色列消息指，以色列特拉維夫（Tel Aviv）遭襲擊，當中包括10個核設施。

【12:40】伊朗傳媒報道，德黑蘭一個住宅區遭以色列空襲後，導致5死20傷。

圖為2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。（Reuters）

【12:38】兩名以色列官員向路透社表示，以色列預計伊朗在未來數小時會有回應措施，包括發射數以千計彈道導彈。

【12:34】沙特阿拉伯譴責以色列襲擊伊朗，指做法侵犯德黑蘭主權、安全及國際法。

【12:06】伊朗國營傳媒報道，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）已經死於以軍空襲。

伊朗國營傳媒6月13日證實，武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri，左）死於以軍空襲。圖為2019年4月18日，巴蓋里與最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭出席活動。（Getty Images）

【12:03】伊朗或向以色列報復在即，內塔尼亞胡呼籲民眾可能在防空設施避難一段時間。

【12:00】以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）表示，以色列有權及責任自衛，亦會一直有決心及清晰地進行。

【11:58】以色列軍方宣布在西岸的巴勒斯坦城市實施封城，直到另行宣布為止。

【11:57】美國官員稱，華府仍有意在15日與伊朗代表會談。

【11:53】特朗普接受霍士新聞表示，伊朗不可擁有核彈，並希望可以重返談判桌。

【11:45】《紐約時報》報道，以軍向伊朗發動五輪空襲，當中包括伊朗西北地區的最大經濟樞紐和都會區大不里士（Tabriz）。

【11:41】伊朗外交部亦表示，回應以色列的行動將符合國際法，又指以色列的最大支持者美國需要為以色列的冒險主義後果負責。

【11:39】伊朗軍方發聲明，批評以色列襲擊平民及軍事區域，導致婦孺及軍事人員傷亡，形容行為違背國際準則。聲明同時表明會向發起有關行動的指揮官、執行和支持者採取報復。

【11:29】國際原子能機構（IAEA）證實納坦茲核設施遭以色列空襲擊中。

【11:28】中東國家阿曼批評以色列需要為局勢升溫及後果負責。

【11:25】以色列軍方稱，伊朗在最新數月加快發展核計劃，令德黑蘭方面更接近取得核武。當局稱全球已採取可行的外交方式阻止，惟遭德黑蘭方面拒絕。

【11:15】哈梅內伊揚言，以色列將受到嚴厲懲罰。

【10:54】伊朗官媒：以色列向德黑蘭作出新一輪空襲，當地傳出防空炮火聲。

【10:48】伊朗努爾新聞網（Nournews）報道，哈梅內伊的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在以色列的空襲中嚴重受傷。

【10:48】伊朗武裝部隊發言人表示，以色列及美國需要為今次事件付出沉重代價。

【10:47】以色列官員稱，以色列與美國全力協調伊朗問題，又指空襲前已事先通知華府。

【10:36】路透社引述伊朗安全消息，伊朗最高精神哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）仍然生還，並已經得知以色列空襲的簡報。

以色列6月13日空襲伊朗後，德黑蘭市內有建築物受損。（Reuters）

【10:31】伊朗官媒指，納坦茲核設施再傳出爆炸聲。

【10:23】伊朗國家電視台報道，伊朗宣布關閉空域，直到另行公布為止。

【10:17】白宮表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）13日將會出席國家安全委員會會議。他曾較早前警告，假如伊朗核談判破裂，中東或爆發巨大衝突。

【10:15】路透社引述伊朗安全消息人士稱，德黑蘭方面考慮就以色列的襲擊採取「強硬回應」。

【10:08】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里仍然生存，目前身處指揮中心。

【10:06】以色列駐聯合國代表Danny Danon接受美媒訪問時表示，以色列持續與美國溝通，但襲擊伊朗一事是以色列的獨立決定。

以色列6月13日空襲伊朗多處地點後，德黑蘭有建築物冒出濃煙。（Reuters）

【10:04】伊朗國營傳媒報道，兩名核子科學家Fereydoun Abbasi及Mohammad Mehdi Tehranchi 遭以軍殺害。

【09:44】伊朗國營傳媒證實伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）死於以軍空襲。

伊朗官方證實伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）死於以軍空襲。（Reuters）

【09:35】伊朗國營傳媒表示，位於德黑蘭的伊斯蘭革命衛隊總部遭以軍擊中，並指以色列情報部門在伊朗內部進行連串破壞活動。

【09:34】中國駐伊朗大使館呼籲當地公民留意局勢發展，提升安全。

【09:32】以色列空襲伊朗後，半島電視台（Al-Jazeera）引述伊朗專家指，伊朗很大機會不會在15日恢復與美國的核談判。

【09:29】BNO新聞稱，以色列向伊朗發動第二輪攻勢。

【09:27】伊朗國營電視台指，德黑蘭等地的住宅區遭以軍空襲。

【09:24】路透社引述一名以色列國防官員報道，伊朗的多名幕僚，包括總參謀長及資深核科學家或死於今次行動中。

【09:06】以色列軍方稱，空襲的目標包括伊朗軍事指揮官。

以色列6月13日空襲伊朗多個地方後，德黑蘭的民眾在街頭聚集。（Reuters）

【08:57】內塔尼亞胡指，行動針對伊朗位於納坦茲的主要核濃縮設施，強調無意與伊朗民眾為敵，而是將矛頭指向伊朗政權。

以軍6月13日空襲伊朗後，以色列全國響起防空警報。特拉維夫的民眾隨即到防空洞暫避。（Reuters）

【08:53】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以色列發起「獅子雄起」（Operation Rising Lion）行動，針對伊朗對以色列生存的軍事行動。他表示行動會持續至完成為止，指行動針對伊朗核濃縮設施、彈道導彈生產工廠及軍事能力。

【08:49】以軍表示完成首階段攻勢，包括空襲伊朗多個軍事設施，當地多個核設施成為目標。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

【08:46】美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）指，美國沒有參與以軍的空襲行動，強調華府的優先事項是保障區內美軍安全。他表示，以色列向美國稱行動屬自衛性質，他同時強調伊朗不應攻擊美軍作為報復。

【08:42】以色列軍方官員稱，以色列襲擊了伊朗境內「數十處」設施。以軍表示伊朗政權正在推動一項研發核武的秘密計劃，而伊朗擁有足夠的聚變材料，可在幾天內製造 15 枚核彈。

【08:41】伊朗國營電視台表示，伊朗暫停德黑蘭霍梅尼機場所有航班。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

【08:35】伊朗國營電視台表示，首都德黑蘭聽到多下爆炸聲。另外，國家防空系統處於全面戒備狀態。

美媒Axios新聞網引述消息人士報道，以色列空軍周四對伊朗實施了襲擊。目前尚不清楚以色列的目標是什麼。

路透社引述伊朗國營電視台指，伊朗首都德黑蘭北部發生爆炸，目前暫未知傷亡如何。