三浦璃來木原龍一宣布季尾退役　日本花式溜冰金牌組合共同進退

在2026冬季奧運爆紅的日本雙人花式溜冰拍檔、三浦璃來與木原龍一的「璃來龍」（Rikuryu）組合，在社交媒體共同宣布今個賽季結束後退役。二人並未詳細交代去向，但正如冬季奧運後回到日本的記者會上所言，這對年齡相差9年的拍檔將會共同進退，一起迎接新挑戰。



日本雙人花式溜冰拍檔、三浦璃來與木原龍一在社交媒體共同宣布今個賽季結束後退役。（IG）

「璃來龍」三浦璃來、木原龍一退役宣言原文繙譯如下：

「我們，三浦璃來與木原龍一，一起決定由今個賽季結束後從競技溜冰中退役。」

「我們對由我們一開始組成拍檔便一直支持的大家非常感激。沒有身邊人的幫助，『璃來龍』便不能在賽場上競逐那麼長時間。」

「每當我們遇上挑戰，便會有人剛好出現伸出援手。每一位的支持均令我們變得更強大，幫助我們踏上今天的位置。」

「我們亦想特別衷心感謝木下集團（Kinoshita Group）以及我們全部的贊助商，以及我們的家人和朋友，在任何時候一直站在我們身旁。當然我們非常感謝教練馬高迪（Bruno Marcotte）以及教練團隊在旅程上每一步給予我們的支持。你們總是相信我們，樂觀正面地指導我們，對此我們永遠感恩。」

「我們在一起的這段日子，同時分享着快樂與失望，是一份我們無比珍視的寶物。我們永遠不會忘記共同經歷的一切以及曾遇上的人，並且將一直為所得到的支持深存感激。」

「我們的競賽生涯雖踏進尾聲，但我們真的感到已付出所有，沒有任何遺憾。我們為一切經歷感到自豪，沿途亦獲益良多。我們兩個人從今開始會迎接新挑戰，讓雙人溜冰在日本受到更廣泛注目。我們希望大家可以繼續伴隨我們展開的新旅程。再次多謝大家的長年支持。」

日本花式溜冰組合三浦璃來與木原龍一組成的「璃來龍」組合。（路透社）

「璃來龍」組合奪金回國後曾表示會共同進退

三浦璃來與木原龍一贏得日本在冬季奧運歷來首面花式溜冰雙人賽金牌，二人淚之擁抱背後，埋藏着一段感人故事——7年前木原龍一在長年挫折中幾乎退役，絕望之際遇上17歲的三浦璃來，二人的溜冰風格一拍即合，改寫彼此生涯。

由於二人的年齡相差近10年，冬季奧運後，不少人猜想33歲的木原龍一會否退役，以及24歲的三浦璃來會否另覓新拍檔。不過二人回國後出席日本記者俱樂部的記者會，木原龍一提到當教練的計劃，表示退役後二人希望一起當雙人賽教練。三浦璃來更在記者會上投下震撼彈，宣告：「當木原退役，也是我退役的時候。我絕對不會與另外一個人繼續（溜冰生涯）」，同時表示：「我希望幫助木原的教練工作」。

三浦璃來與木原龍一的招牌動作。（路透社）

奧運後退出世錦賽 今個賽季尚餘兩個月

冬季奧運後，本身為兩屆世界冠軍的「璃來龍」，退出了3月舉行的世界錦標賽。當時二人表示，奧運後身心皆未能及時作好準備，並指出賽季結束前會公布未來計劃。

花式溜冰賽季到今年6月底便告終，賽季僅餘下5月份的泰國公開賽及大洋洲國際賽兩項國際賽事，「璃來龍」選擇現在公布退役，相信已是最後告別。冬季奧運花式溜冰賽事結束後全體得獎及焦點選手出場的大匯演，可能是二人最後一次以競賽選手身份登場。縱使在告別宣言中未有詳細交代，相信不久將來便可看到「璃來龍」一起出任雙人賽教練的畫面。

三浦璃來誓與龍一共同進退，拍檔退役的時候她亦會跟隨。（路透社）

冬奧︱冬奧雙人賽頒獎禮，木原龍一將拍檔三浦璃來高高托上頒獎台。（Getty Images）

冬奧︱木原龍一在頒獎禮後，攔腰抱走拍檔三浦璃來。（Getty Images）

日本花式溜冰選手三浦璃來與木原龍一，決賽後哭着緊緊擁抱，成為今屆冬奧感人一幕。（路透社）

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三浦璃來與木原龍一贏得冬奧雙人賽金牌。（路透社）

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