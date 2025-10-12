立法會選舉・持續更新｜五屆議員73歲林健鋒棄選　一文看棄選名單

立法會選舉提名期展開前夕，盛傳下屆議會將「大換血」，累計8名議員宣布棄選。74歲的立法會主席梁君彥打響頭炮後，多名「7字頭」高齡議員相繼棄選，除了選委界馬逢國，還有兩名身兼行會成員的立法會議員，分別是飲食界張宇人及保險界陳健波。最新宣布不連任的，是同為行會成員的經民聯立法會議員林健鋒，他解釋是「希望給業界青年才俊更多機會」。



立法會議員。（資料圖片）

立法會選舉棄選名單一覽

74歲的梁君彥打響退休頭炮，不連任下屆立法會，政界未消化得及之際，「登七」的議員馬逢國同時間宣布退下火線，棄選理由同樣是年紀。巧妙的齊上齊落，瞬間引起政圈猜測，皆因梁君彥四年前參選已將近71歲，今時今日不連任的原因，是考慮到超過70歲。他的棄選宣言，或許看出端倪，他多番提到自己「超過70歲」、「年紀過70歲」，令人思考是否為參選立法會劃下70歲的大限。

・立法會主席梁君彥（經民聯）

・選委界立法會議員馬逢國（G19）

・飲食界立法會議員張宇人（自由黨）

・保險界立法會議員陳健波（G19）

・社福界立法會議員狄志遠（新思維）

・進出口界立法會議員黃英豪（民建聯）

・新界北立法會議員張欣宇（香港新方向）

・商界（第一）立法會議員林健鋒（經民聯）

林健鋒（廖雁雄攝）

五屆議員73歲林健鋒棄選 理由同稱「給青年更多機會」

10月12日，經民聯商界（第一）立法會議員林健鋒宣布不參選下屆立法會，他形容自己做了五屆議員，期間兢兢業業、恪盡職守，為香港工商業界發展和市民福祉不懈努力，不過現時是香港經濟復甦的重要時期，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，也希望給業界青年才俊更多機會服務市民、服務香港、服務國家，故宣布棄選。

林健鋒10月1日出席國慶酒會後，被問到70歲要退下火線的傳聞，他說「傳聞就係傳聞」，但指香港人充滿活力，「由18歲去到90歲都係充滿活力」，形容一個人如果有心有力，在任何位置都會貢獻香港。至於會否競逐連任，他表示專注做好今屆議員工作，下一屆遲一些才談。

張欣宇「家庭原因」放棄連任 盼繼續努力讓香港更好

10月12日，再有立法會議員宣布棄選，香港新方向立法會議員張欣宇宣布不參選第八屆立法會，解釋是「家庭原因」。張欣宇表示，自己熱愛香港，珍惜香港，會繼續努力讓這個家變得更好。至今累計7名議員宣布不會連任下屆立法會。

民建聯立法會議員黃英豪。（黃浩謙攝）

黃英豪放棄競逐連任 稱事務繁多 支持傑出青年參選

10月11日，62歲的民建聯進出口界立法會議員黃英豪表示，要集中精力做好港區全國人大代表、浸會大學校董會主席等工作，以及支持培養界別內傑出青年俊傑參選，他決定不參加即將舉行的第八屆立法會選舉。

黃英豪是一日內第三位宣布不爭取連任的現屆立法會議員，飲食界張宇人與保險界陳健波同日宣布不再參選。

張宇人、陳健波「神同步」棄選 同樣提冀年輕人加入

10月11日，一度被視為下屆立法會「大主席」潛在人馬的71歲立法會內務委員會副主席陳健波，宣布不參選下屆立法會選舉，再為政界擲下震撼彈。他在Facebook撰寫的棄選宣言提到，主要考慮到目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士，並衷心希望新一屆立法會「有更多年輕人加入」。

與陳健波同樣是行會成員的76歲自由黨黨魁張宇人，可謂齊上齊落。巧妙在於陳健波發出棄選帖文前7分鐘，張宇人都在社交平台Facebook公布棄選。他在文中提到是考慮到一國兩制的發展，以及飲食界的需要。不過，在發布的片段中進一步解話 ⸺ 「讓有心有力的年輕才俊更多鍛鍊成長機會」。

68歲狄志遠棄選 新思維「三揀一」再逐議席

10月10日，被視為「高危一族」議員、立法會以唯一「非建制派」自居的社會福利界議員狄志遠初步決定不競逐連任，他與所屬政黨新思維的黨友開會商議後，積極考慮派另一名成員參選。狄志遠較早前透露，黨內有三個心儀候選人。

選委界馬逢國。（廖雁雄攝）

與梁君彥同為七旬 五屆議員馬逢國不競逐連任

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不競逐連任後，同為七旬的選委界立法會議員馬逢國同日向《香港01》表示不參選下屆立法會選舉，做了五屆議員的他稱自己年紀不小，希望「有心有力的人」能有機會當選。對於其他七旬立法會議員是否應不再競逐連任，馬逢國指大家考慮不同，視乎環境及其規劃。

梁君彥不連任：呢九年做得幾好 係時候功成身退

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉，稱是與家人商量作出的決定。74歲的梁君彥說，擔任議員貢獻社會是畢生榮幸，任內通過的23條立法是標桿，是香港長治久安的分水嶺，形容自己「呢九年做得幾好」，現在是時候功成身退。他的棄選宣言多番提到自己「超過70歲」、「年紀過70歲」，令人思考是否為參選立法會劃下70歲的大限。