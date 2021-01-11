【煲仔飯煲仔菜食譜大全】雞魚排骨臘味...暖胃惹味附瓦煲保養法

撰文：余曉彤
最後更新日期：
每逢冬天，煲仔飯、煲仔菜自然成為餐桌上的熱門菜式，因為吃過後既暖身又暖胃，而且利用瓦煲煮飯更加原汁原味，令人胃口大開。除了富有香港特色的芋頭雞煲、臘味煲仔飯外，泰國跟日本亦同樣有煲仔菜。以下集合了20個簡單方便的煲仔飯煲仔菜等食譜，熱烘烘為身體補充能量，全身暖晒！
原煲上的煲仔飯、煲仔菜最為吸引！（資料圖片／余睿菁攝）
煲仔菜食譜
煲仔菜有如鍋物般，一鍋有菜有肉，分量足味道香濃，而且烹煮時間約30分鐘，不管是一個人食，還是和他人分享都份外滋味。
薑蔥魚腩煲食譜
咖喱牛腩煲食譜
番茄牛肋骨食譜
麻辣雞煲食譜
藥膳雞煲食譜
【素食食譜】芋頭素雞煲超簡單做節菜 快熟更入味最重要一個步驟
芋頭素雞煲食譜
薯仔燜雞翼食譜
椰汁芋頭燜雞食譜
【番茄燜豬軟骨食譜】酸甜菜色最開胃 豬軟骨軟腍入味送飯一流！
番茄燜豬軟骨食譜
蘿蔔燜排骨食譜
栗子燜排骨食譜
魚香茄子食譜
豆乳雜菜煲食譜
泰式大蝦粉絲煲食譜
煲仔飯食譜
雖然用不同的鍋具都可以煮出焦香煲仔飯，但無疑用瓦煲烹煮才是煲仔飯的重要靈魂，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。不過購買瓦煲時需注意有冇裂痕，不然飯未煮好便「爆煲」和碎裂。
按圖看瓦煲保養方法及開煲步驟：
+9
+9
+9
如想知道選購瓦煲貼士，請按各「藍字」連結。
豉椒排骨煲仔飯食譜
【煲仔飯食譜】臘味煲仔飯暖胃香噴噴 選煲選米選材料點揀最啱？
臘味煲仔飯食譜
紅米豬扒瓦罉煲仔飯食譜
日式蠔釜飯食譜
油飯食譜