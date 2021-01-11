【煲仔飯煲仔菜食譜大全】雞魚排骨臘味...暖胃惹味附瓦煲保養法

每逢冬天，煲仔飯、煲仔菜自然成為餐桌上的熱門菜式，因為吃過後既暖身又暖胃，而且利用瓦煲煮飯更加原汁原味，令人胃口大開。除了富有香港特色的芋頭雞煲、臘味煲仔飯外，泰國跟日本亦同樣有煲仔菜。以下集合了20個簡單方便的煲仔飯煲仔菜等食譜，熱烘烘為身體補充能量，全身暖晒！

原煲上的煲仔飯、煲仔菜最為吸引！（資料圖片／余睿菁攝）

煲仔菜食譜

煲仔菜有如鍋物般，一鍋有菜有肉，分量足味道香濃，而且烹煮時間約30分鐘，不管是一個人食，還是和他人分享都份外滋味。

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煲仔飯食譜

雖然用不同的鍋具都可以煮出焦香煲仔飯，但無疑用瓦煲烹煮才是煲仔飯的重要靈魂，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。不過購買瓦煲時需注意有冇裂痕，不然飯未煮好便「爆煲」和碎裂。

按圖看瓦煲保養方法及開煲步驟：

+ 9 + 9 + 9

如想知道選購瓦煲貼士，請按各「藍字」連結。

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