河口湖景點11大｜富士山同框！必去天上山公園＋隱世Starbucks

撰文：楊子豐
出版：更新：

河口湖景點｜大家去河口湖，最想拍到的當然是富士山壯麗的風景。《香港01》好食玩飛記者已為大家搜羅11大富士山打卡景點，當中有隱世的Starbucks，可拍到形似曾經一度爆紅的「河口湖Lawson」同款景色，也有另類充滿童趣的天上山公園鞦韆打卡位，準備出發的朋友，記得Bookmark！

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富士山景點【1】河口湖天上山公園

河口湖天上山公園，有一個鞦韆打卡位，不但可以一邊打鞦韆一邊觀賞富士山，還可以在身後設置腳架或叫朋友幫忙拍一張充滿童趣的照片！如果想避開人潮，建議在早上前往，另外，鞦韆需要收費500日圓，以享用大約2-3分鐘的時間。

地址： 富士河口湖町淺川1163-1
交通：乘坐纜車登上天上山公園，然後步行約5分鐘到達山頂，便會看到鞦韆。

富士山景點【2】河口湖遊覽船「天晴號」

如果想近距離和富士山打卡，不妨考慮乘坐河口湖遊覽船「天晴號」一邊遊湖一邊拍照！「天晴號」以日本戰國時代的軍船為靈感設計，裝修同時富有傳統與現代特色。大家還可以發揮創意，利用湖中倒影，或是船上的復古裝飾拍出不一樣的富士山照片！

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地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4034
交通：搭乘河口湖周遊巴士（紅線）至「遊覽船・纜車入口巴士站」下車直達。

富士山景點【3】富士川休息站星巴克

想拍到現代商店與富士山相映成為趣的照片，除了富士河口湖Lawson外，不妨考慮這個位於富士川休息站的Starbucks。此地不但可拍出與富士河口湖Lawson同款的構圖，而且還可眺望到完整的富士山。此外，店內還設有落地玻璃窗，可在這裡一邊歎咖啡一邊欣賞美景，更特別的是，這間星巴克還有售賣限定款式的保溫杯！

地址：日本靜岡縣富士市岩淵1348-3
交通：從富士川站乘搭「山交タウンコーチ大北線」巴士，在「富士川楽座」下車後，向「富士SA上下線徒歩連絡口」走，即可到達。

富士山景點【4】金鳥居

金鳥居處於富士山站附近，步行約4分鐘即可到達。鳥居高約9.7公尺，屹立在道路交叉口，在這裡可拍出巨大鳥居框住富士山的照片。不僅如此，這裡同時也是日本三大奇祭之一的吉田火祭所在位置，非常適合安排在行程內。不過提提大家，由於鳥居處於馬路上，因此在拍照時，也要注意安全，以及切勿站在馬路中央阻塞通道。

地址：山梨縣富士吉田市上吉田1-10附近
交通：從地鐵富士急行「富士山站」出口，徒步約5分鐘。

富士山景點【5】富士山夢之大橋　已設柵阻遊客亂闖安全島

富士山夢之大橋是近年爆紅的富士山拍攝地。雖然須在新富士站步行約25分鐘，但其拍到的景色定不會失望！整座富士山就屹立在階級背後，彷彿可從這裡攀爬到富士山山頂，拍出充滿想像空間的照片，非常夢幻！大橋左右兩邊也有階梯，且可穿過地下通道走到另一邊，既可自行尋找喜歡的位置拍攝，也不怕因人多而拍不到想要的效果。

不過，因近日太多遊客前來朝聖的關係，當地已產生秩序問題，如橫過馬路、亂泊車等情況。而當局亦已加裝柵欄防止遊客橫跨馬路。慶幸的是，圍欄並不會遮擋到景色，遊客仍可在安全位置拍照，同時會在周邊設置新的停車場和公共廁所。

另外，如果發現橋還是太多人的話，也可走到橋的另一端，從橋上順著錦町市的街景，眺望過去也可以看到富士山全貌。不過如果想拍出充滿張力的照片，建議還是帶一支長焦鏡頭去拍攝，這樣便可以把整座街景與巨大的富士山形成強烈的對比，使照片更吸引！

（Instagram@ahn_sangsy）

步行到達夢之大橋的方法：
從新富士站「富士山口」出口出發，沿著右邊一直走。如不想步行，附近也有租車店，可在這裡租車代步。穿過這個隧道後一路向前走，再穿過平交道一直行便會看到路橋，整個路程需時約25分鐘，因此建議自駕前往。

富士山夢之大橋

地址：静岡県富士市本町11-15
交通：新富士站出站，步行約25分鐘。/自駕遊約7分鐘。

富士山景點【6】靜岡縣富士本町商店街

富士本町商店街鄰近富士站，商店街街道兩側林立著昭和風的商店和招牌，盡頭便是富士山，可以拍出非常復古風格的照片，人置身其中就像穿越到舊時代的日本，也是近年來開始變得熱門的打卡景點。不過要注意的是，街道上人潮與車輛比較多，拍照時要注意安全。

靜岡縣富士本町商店街

地址：静岡県富士市本町11-15
交通：JR東海道線富士站北口出站，步行約6分鐘。（可於Google Map搜尋日川時計店定位）

富士山景點【7】富士山本宮淺間大社

富士山本宮淺間大社是第11代崇神天皇為尋求神靈保佑、祈求火山不要爆發，便在大室山的山腳祀奉淺間山御神的地方，後來因德川家康出資改建而大受歡迎。從主殿步行約5分鐘便會到達第一座巨大的紅色鳥居，可從門柱之間清晰看到富士山，走到第二座鳥居也可看到富士山背靠，是不同角度也能拍出獨特富士山照片的景點。

富士山本宮淺間大社

地址：靜岡縣富士宮市宮町 1-1
交通：富士宮站出站，步行大約12分鐘。

富士山景點【8】富士山世界遺產中心

日本為了紀念富士山成為世界遺產，於2017年建成富士山世界遺產中心。從富士山本宮淺間大社往前走約5分鐘便能到達。北棟的3樓有整面可以180度眺望富士山景色的落地玻璃窗。除了拍攝富士山，中心造型設計也像倒立的富士山，也是值得一拍的佳景！現時還未成為熱門拍攝富士山的景點，如時間許可，可順道參觀一下！

（Instagram@lafuente2023）

富士山世界遺產中心

地址：静岡県富士宮市宮町5-12
營業時間：9:00-17:00（7、8月 9:00-18:00）
交通：JR身延線富士宮站徒步約8分鐘

富士山景點【9】白絲瀑布

白絲瀑布被紀錄為「世界文化遺產之構成資產」，同時也是「日本瀑布百選」之一。瀑布高20公尺、寬150公尺，有約共數百條瀑布所構成，據說因為瀑布中流出的地下水像垂下的白絲而得名。有如白色絲線的瀑布牆，配搭遠方皚皚白雪的富士山，形成相當夢幻的景色，可以拍出很有詩意的畫面！

（Instagram@xlight_film）

白絲瀑布

地址：富士宮市上井出273-1
交通：JR身延線富士宮站出站，轉乘巴士（往白糸の滝）約30分鐘

富士山景點【10】潤井川龍巖淵

巖橋淵向來是攝影愛好者的拍攝聖地，也是觀賞富士山的好去處。每到3至4月櫻花盛開的季節，沿岸長250公尺的櫻花步道還種滿了油菜花，放眼望向遠處，還可觀賞到壯麗的富士山。櫻花、油菜花路與富士山揉合出別緻的景象，非常值得紀錄下來。即使不在櫻花季來，靜恬的步道與富士山配合下，也相當優美。

（Instagram@atsu_.n）

潤井川龍巖淵

地址：富士市川成島654-10
交通：JR新富士站出站，轉乘的士約10分鐘／JR入山瀨站出站，步行約7分鐘。

富士山景點【11】岩本山公園

在靜岡富士市的岩本山公園，海拔193公尺，面積約13.09公頃，是著名的富士山拍攝景點。公園廣場除了能清楚看見富士山外，在不同季節可以看到各種盛開的植物，如櫻花、紫陽花和梅花等，可拍出不同感覺的富士山。如從竪堀出發，沿著歷史步道步行到岩本山公園，路上會經過一些歷史遺跡及茶園，從茶園也可以眺望到富士山的景色，一望無際的茶田與富士山的景色形成非常和諧的畫面。

岩本山公園

地址：靜岡縣富士市岩本字花木立1605
交通：JR堅堀站出站，轉乘的士約10分鐘

看見富士山的美麗景色開始心動？以下3間優惠酒店推介給大家，其中更有鄰近人氣景點，且提供私人溫泉的人氣酒店，幫助大家省卻找酒店的時間！

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河口湖酒店推介【1】富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）

富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）坐落於河口湖正前方，並提供從河口湖站出發的免費接駁車，亦可步行12分鐘直達酒店，而且鄰近人氣景點，如富士急樂園、富士御室淺間神社等僅5至10分鐘車程，相當方便！這間河口湖酒店裝潢舒適簡約，房內的私人溫泉更對正富士山景，可以看到完整且美麗的山景或湖景，此外住客夏季時更可在室外泳池暢泳，夜間休息室更提供免費在地飲品。

富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）
價錢：人均HKD$863起（西館湖景和洋式房）
地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町Funatsu 1
交通：河口湖站（提供免費接駁車）或步行12分鐘
富士湖酒店預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

河口湖酒店推介【2】La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）

提到河口湖酒店，La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）環境風景一流，絕對是人氣之選！酒店為日式傳統酒店，客房裝潢溫馨，環境寬敞，除了可以從房內清楚看到超靚的富士山，更可以對著山景在浸私人溫泉，酒店同時設有室內外風呂，而且毋需預約，此外亦會提供自助早餐及宵夜拉麵，非常貼心！

La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）
價錢：人均HKD$1,074起（雙人房）
地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Kawaguchi 2395
交通：河口湖站約13分鐘車程
La Vista富士河口湖酒店 預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlookHotels.com

河口湖酒店推介【3】富士屋酒店河口湖ANNEX 富士豪景酒店（Fuji View Hotel）

富士屋酒店河口湖ANNEX 富士豪景酒店（Fuji View Hotel）客房有日式客房和西式客房可供選擇，日式客房則是採用日式床墊和榻榻米的設計，而且窗外可以看到庭園景色，日系感立刻倍增！酒店提供大眾風呂，可以一邊欣賞大自然景色，一邊浸溫泉。此外，從酒店步行8分鐘便可抵達咲耶愛之鐘或八王子神社，如果想來點不一樣的體驗，距離酒店4分鐘步程便是Fuji Marina，可以在碼頭租艇，邊爬艇邊欣賞河畔景色！

富士屋酒店河口湖ANNEX 富士豪景酒店（Fuji View Hotel）
房價：人均HKD$778起（園景休閑雙床房；包早餐）
地址：山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511
交通：從河口湖車站乘坐接駁車
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