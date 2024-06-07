南山新酒店6間推介2024｜恆溫泳池／親子主題／海景房 人均$125起

撰文：張雨靜
出版：更新：

南山新酒店2024｜很多人都喜歡揀新酒店，全因設施較新、較整潔！今次為大家搜羅了深圳南山6間新酒店！全部都鄰近地鐵站！另外亦可以留意深圳新酒店推介福田酒店推介東門酒店推介！仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂深圳南山酒店！ （文章內提及之價錢以官網為準）

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜6月最新優惠碼｜信用卡持卡人激減$280！Agoda優惠碼2024｜6月酒店住宿即用即減　日本韓國泰國都用到Booking.com優惠碼2024｜6月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳南山酒店推介【1】深圳南山南新路秋果酒店（Shenzheng Nanshan Nanxin Road Qiuguo Hotel）

深圳南山南新路秋果酒店（Shenzheng Nanshan Nanxin Road Qiuguo Hotel）於2024年剛剛開幕，步行至大新地鐵站約9分鐘路程。酒店提供106間客房，房間空間寬敞，備有豪華大床房、豪華雙床房、明星大床房、豪華浴缸套房等等，房間內備有飲料多達5種，可供客人免費飲用。10分鐘內可達星宇時代前海購物中心、南山歡樂頌購物中心。

深圳南山南新路秋果酒店（Shenzheng Nanshan Nanxin Road Qiuguo Hotel）
房價：人均HKD$197起（舒適大床房）
地址：深圳南山區南新路2062號
交通：大新地鐵站步行9分鐘
深圳南山南新路秋果酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.comAgodaBooking.com

深圳南山酒店推介【2】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）在2024年2月開幕，酒店鄰近紅樹灣南及紅樹灣地鐵站，步行只需3分鐘／4分鐘。前往深圳灣口岸僅15分鐘。酒店備有272間客房、4間餐廳、2個室內游泳池、健身中心、SPA中心及會議室。酒店的建築設計以百鳥歸巢為靈感，運用南洋美學，結合嶺南庭院，打造出祕境般的空中庭院，因此吸引不少住客打卡，更勇得Trip.com的深圳Instagram打卡酒店第1名。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HKD$854起（豪華城景雙床房）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南地鐵站步行3分鐘
深圳南山香格里拉酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.comAgodaBooking.com

深圳南山酒店推介【3】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）
房價：人均HKD$409起（特大雙人床單房公寓）
地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號
交通：前灣地鐵站步行6分鐘
深圳前海JEN酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.comAgodaBooking.comKlook

深圳南山酒店推介【4】深圳南山大新地鐵站漢豪酒店(Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station)

深圳南山大新地鐵站漢豪酒店(Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station)是2023年開幕的新酒店，步行3分鐘即可到達大新地鐵站，供應111間客房，所有酒店房間都俱備智能控製功能，可以透過語音控制房間內的電視播放，而餐飲也會透過機械人送上。鄰近前海山姆、科技園、華潤萬象天地、世界之窗等好去處，酒店步行1分鐘已經食肆林立。酒店更有24小時開放的健身房、洗衣房，配合旅客的需要。

深圳南山大新地鐵站漢豪酒店(Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station)
房價：人均HKD$205起（雅緻大床房）
地址：深圳南山區桃園路160號
交通：大新地鐵站步行3分鐘
深圳南山大新地鐵站漢豪酒店預訂👉🏻Trip.com

深圳南山酒店推介【5】深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）於2021年開業，距離深圳灣公園、深圳灣萬象城、春繭等舉步之遙，往返深圳灣口岸只需大約10分鐘車程，交通便捷。酒店主打現代雅緻風格，裝修精緻，客房環境寬敞，浴室、廁所、衣帽間都各自分隔開，空間感十足，又美又舒適，同時設有浴缸，隨時都可以浸浴。酒店地下停車場提供免費泊車，絕對方便自駕遊人士。

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）
房價：人均HKD$528起
地址：深圳南山區後海大道2008號
交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約15分鐘
深圳安琰酒店預訂👉🏻Trip.comAgodaBooking.com

深圳南山酒店推介【6】深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（Ruixi Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店坐落於南山新安古城，於2021年才開業，客房設計簡潔大方，空間布局很有設計感，同時提供全智能化體驗，全部可以智能語音控制，方便住客使用！ 此外，酒店地理位置極佳，距離南頭古城地鐵站步行約7分鐘，交通便利， 步行約2分鐘就可到達歡樂頌購物中心，而且鄰近南頭古城、荷蘭花卉小鎮、民俗村、世界之窗、歡樂谷等景點，附近更有不少餐廳及食店，吃喝玩樂一次滿足！

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（Ruixi Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）
房價：人均HKD$125起
地址：深圳南山區南新路3056號
交通：福田站約27分鐘車程、南頭古城地鐵站步行約7分鐘
深圳大學南山科技園芮汐酒店搶先預訂👉🏻Trip.com

更多深圳酒店推薦：
深圳酒店深圳親子酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店東門酒店福田酒店小梅沙酒店大梅沙酒店
更多大灣區酒店推薦：
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店27間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值深圳好去處｜精選10大深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
旅遊Jetso
深圳好去處
酒店
酒店住宿資訊
深圳
大灣區旅遊
深圳灣口岸
深圳住宿
旅遊熱
深圳美食