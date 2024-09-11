高松酒店10間推介｜近車站／露天溫泉／日式旅館／人均$148起

撰文：陳映蓉
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高松酒店推介2024！高松是面朝瀨戶內海的港口城市，從大阪或京都出發，最快2個多小時就到！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間高松酒店，部分CP值高，部分提供天然溫泉，其中一間酒店更有廚師直接到房間準備餐點！人均只需$148起！

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高松酒店推介【1】夕凪之湯花壽會酒店（Hotel Hanajyukai）

夕凪之湯花壽會酒店（Hotel Hanajyukai）是高松市內有名的溫泉酒店，坐落在半山，搭乘免費穿梭巴士服務可以輕鬆到達酒店。酒店僅提供17間客房，有多種房型，部分房間內有私人天然露天溫泉及戶外平台。酒店亦附設桑拿、大眾浴場、半露天溫泉等設施。

夕凪之湯花壽會酒店（Hotel Hanajyukai）
房價：人均HK$617起（山景標準和洋式房）
地址：香川縣高松市西保町3-5-10
交通：JR香西站轉乘免費穿梭巴士
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高松酒店推介【2】JR克萊門特高松酒店（Jr Hotel Clement Takamatsu）

JR克萊門特高松酒店（Jr Hotel Clement Takamatsu）坐落在瀨戶內海旁邊，距離高松築港站只需4分鐘步程，鄰近高松地標塔、高松港、高松兵庫町商店街等景點，地理位置優越。酒店擁有多達300間房，房間內均設有私人浴室及浴缸、特長睡床、電影頻道等設備。酒店附設酒吧、餐廳、洗衣間等設施。

JR克萊門特高松酒店（Jr Hotel Clement Takamatsu）
房價：人均HK$318起（豪華單張床房）
地址：香川縣高松市浜ノ町1-1
交通：高松築港站步行4分鐘
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高松酒店推介【3】車路士之息酒店（The Chelsea Breath）

車路士之息酒店（The Chelsea Breath）於2019年開幕，距離高松機場僅8分鐘車程，位於人跡罕至的地方，私隱度高、環境清幽。酒店共有29間房，房間均配備私人洗手間及浴室，坐擁山景，部份房型設有閣樓及景觀浴缸。酒店亦提供公共浴池、半露天溫泉、餐廳等設施，住客更可免費使用私人停車場！

車路士之息酒店（The Chelsea Breath）
房價：人均HK$925起（標準雙人房）
地址：香川縣高松市香川町川東下1878
交通：JR端岡站車程22分鐘
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高松酒店推介【4】高松麗嘉ZEST酒店（Rihga Hotel Zest Takamatsu）

高松麗嘉ZEST酒店（Rihga Hotel Zest Takamatsu）地理位置優越，高松兵庫町商店街、高松市美術館、高松丸亀町商店街、高松三越均步行10分鐘內可抵達。酒店擁有70間客房及套房，和洋式房型最多可容納4人。房間空間不算大，但設備齊全，採光度亦足夠。酒店附設餐廳及酒吧。

高松麗嘉ZEST酒店（Rihga Hotel Zest Takamatsu）
房價：人均HK$168起（小型雙人床房）
地址：香川縣高松市古神町9-1
交通：高松築港站步行10分鐘
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高松酒店推介【5】高松法夫酒店（Fav Hotel Takamatsu）

高松法夫酒店（Fav Hotel Takamatsu）坐落在鹽神町中央地帶，鄰近高松丸亀町商店街，步行約7分鐘即可抵達瓦町站，交通方便！酒店於2020年開幕，提供41間房，大部分房型可容納6人入住！房間空間寬敞，浴室乾濕分離且設有浴缸。酒店附設餐廳及酒吧。

高松法夫酒店（Fav Hotel Takamatsu）
房價：人均HK$272起（大床房）
地址：香川縣高松市鹽神町2-4-20
交通：瓦町站步行7分鐘
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高松酒店推介【6】高松皇家花園酒店（Royal Park Hotel Takamatsu）

高松皇家花園酒店（Royal Park Hotel Takamatsu）鄰近高松丸亀町商店街、高松市美術館、高松三越、高松市立中央公園及瓦町站，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有274間房，空間寬敞，配備浴缸、書桌、雪櫃等基本設施，套房房型另設客廳、廚房及飯廳。酒店附設餐廳及酒吧，不少住客大讚酒店餐廳的餐點美味又精緻！

高松皇家花園酒店（Royal Park Hotel Takamatsu）
房價：人均HK$347起（標準雙人床房）
地址：香川縣高松市瓦町1-3-11
交通：瓦町站步行6分鐘
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高松酒店推介【7】穴吹邸（ANABUKI-TEI）

穴吹邸（ANABUKI-TEI）於2022年開業，是由一座巨大的宅邸改建而成的奢華酒店，酒店只有1間房，所有設施均可預訂供私人使用，包括兩層樓高的豪宅、日式花園、芬蘭桑拿浴室、溫泉及水療中心，更有當地廚師直接在客廳準備餐點，早餐可選擇日本料理，晚餐可選擇全套日本料理或意大利料理。酒店最多可供多達9人入住，更有免費停車場！

穴吹邸（ANABUKI-TEI）
房價：人均HK$3,711起（套房；包早餐）
地址：香川縣高松市城東町1-7-15
交通：今橋站步行9分鐘
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高松酒店推介【8】高松永安國際酒店（Hotel Wing International Takamatsu）

高松永安國際酒店（Hotel Wing International Takamatsu）於2021年開幕，地理位置優越，鄰近高松丸亀町商店街、高松市美術館、高松兵庫町商店街等景點，來往瓦町站亦只需步行5分鐘。酒店共有132間房，房內提供串流媒體服務、雪櫃、乾濕分離浴室及浴缸等。酒店附設餐廳及洗衣間。

高松永安國際酒店（Hotel Wing International Takamatsu）
房價：人均HK$218起（標準雙人間）
地址：香川縣高松市河原町2-2-3
交通：瓦町站步行5分鐘
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高松酒店推介【9】高松公園酒店（Takamatsu Park Hotel）

高松公園酒店（Takamatsu Park Hotel）於2023年9月正式營運。酒店地理位置優越，鄰近西福寺、興正寺別院、高松丸亀町商店街等景點。酒店擁有117間客房，房間空間雖然較小，浴缸、書桌、雪櫃等設備亦非常齊全。酒店更設有按摩室、健身室、乾衣機、自行車租借等服務及設施，CP值超高！

高松公園酒店（Takamatsu Park Hotel）
房價：人均HK$148起（主樓標準小型雙人床房）
地址：香川縣高松市福田町11-1
交通：今橋站步行7分鐘
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高松酒店推介【10】ALPHABED INN 高松站前（Alphabed Inn Takamatsuekimae）

ALPHABED INN 高松站前（Alphabed Inn Takamatsuekimae）坐落在瀨戶內海旁邊，鄰近商店街、高松城、高松地標塔等景點，來往車站則需步行約8分鐘，交通尚算方便。酒店僅提供11間房，由雙人房至家庭房房型都有，家庭房最多更可容納7人！酒店亦提供公共廚房可以使用，非常貼心！

ALPHABED INN 高松站前（Alphabed Inn Takamatsuekimae）
房價：人均HK$241起（荷里活雙人房）
地址：香川縣高松市西内町2-6
交通：高松築港站步行8分鐘
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