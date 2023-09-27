東京酒店高性價比7間推介！包早餐／1分到地鐵站／全部$300有找

東京酒店高性價比推介！《香港01》「好食玩飛」記者整合了7間性價比極高東京酒店住宿，包括酒店及Hostel，全部每晚$300有找，當中大部份提供獨立浴缸及早餐，地理位置更非常方便，鄰近淺草、羽田機場、秋葉原等旅遊熱點，小情侶或家庭旅遊都有選擇！預訂酒店前可以先查看優惠碼：Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：Unsplash/louie-martinez）

東京酒店推介【1】日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）

日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）位於港區，鄰近多個美術館及人氣景點，包括東京中城、三得利美術館、冰川神社、赤坂等，地理位置便利程度不俗。酒店房型分為4款，當中家庭房最多可以4位入住，家族旅行或一班朋友去玩是一個不錯的選擇。酒店亦提供免費早餐，鄰近亦有便利店，每晚價錢由HKD$238起，性價比超高！

日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）

房價：人均HKD$238起

地址：東京都港區赤坂8-10-32

交通：乃木坂站、青山一丁目站步行6分鐘

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東京酒店推介【2】日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店（Sotetsu Fresa Inn Nihombashi Kayabacho）

日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店（Sotetsu Fresa Inn Nihombashi Kayabacho）位於東京日本橋附近，距離地鐵站亦相當近，想去淺草寺等熱門景點都非常方便！酒店提供24小時服務前台，即使是淩晨到埗都沒有問題。酒店亦供應免費早餐、茶包、浴鹽、睡衣等，一應俱全。房型分為4款，雖然入住人數均為1至2人，但可自選不同空間大小，適合小情侶去旅行入住，每晚價錢為HKD$221起。

日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店

房價：人均HKD$221起

地址：東京都中央區日本橋茅場町1-3-10

交通：茅場町站步行1分鐘、水天宮前站步行5分鐘

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東京酒店推介【3】淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）

淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）位於淺草周邊，酒店距離上野、淺草雷門等都十分近，鄰近亦有太鼓館、淺草劇場、蛇骨湯等景點設施。酒店分為新館及本館，房型選擇共多達14種，可供1至3人入住，房間空間感十足；酒店內設有沙龍、自助洗衣機、房間內浴缸等，每晚人均只需HKD$189.5起，性價比極高！

淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）

房價：人均HKD$189.5

地址：東京都台東區雷門1-8-5

交通：田原町站步行1分鐘、淺草站步行6分鐘

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東京酒店推介【4】MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）

MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）位於淺草橋，地理位置絕佳，距離地鐵站僅一步之遙，只需數分鐘就可以步行到秋葉原一帶，最適合動漫電玩迷入住！酒店房型設有9款，當中設有日式和風主題裝修和西式風格的客房，設計各有特色，可供1至4人入住，價錢為每晚HKD$180.5起，絕對超值！

MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）

房價：人均HKD$180.5起

地址：東京都台東區淺草橋1-5-5

交通：淺草橋站步行2分鐘、馬喰橫山站步行8分鐘

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東京酒店推介【5】駒込梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

駒込梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）一大賣點是，距離地鐵站只需步行1分鐘內，適合想每日都用盡時間去玩的朋友。酒店客房設計簡約，並且設有浴缸，房型方面則分為6款，當中設有只限女性入住的單人或雙人房，女士們可以無後顧之憂入住，每晚價格人均只需HKD$220起！

駒込梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

房價：人均HKD$220起

地址：東京都豊島區駒込2-1-39

交通：駒込站步行1分鐘、千石站步行10分鐘

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東京酒店推介【6】淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）

淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）是一間青年旅舍，位於淺草，不但地理位置方便，亦非常適合獨遊旅客，或想在異地認識新伙伴的朋友入住。房間分為家庭房、雙人房等，亦可以1人入住1個床位，彈性極高。此外，旅館更提供免費精緻早餐，價錢為每晚$244.5起，絕對稱得上為窮遊、超值之選！

淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）

房價：人均HKD$244.5起

地址：東京都台東區淺草2-24-2

交通：淺草站、田原町站步行7分鐘

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東京酒店推介【7】京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）

京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）同樣是一間青年旅舍，地理位置位於羽田，往返羽田機場非常方便。客房設計溫馨，非常有居家感覺，房型同樣分為家庭房、雙人房等，亦可以1人入住1個床位，更設有女性限定的床位及房間等，安全性高！無論獨遊、窮遊都非常適合，價錢每晚只需$230.5起！

京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）

房價：人均HKD$230.5起

地址：東京都大田區羽田5-23-5

交通：整備場站步行9分鐘

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