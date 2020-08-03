新冠肺炎．最新｜政府宣布2人限聚令及食肆晚市禁堂食延至下周二

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日確診數字回落至80宗，是12日確診數字過百後，首次回落至100以下。今日全部個案屬本地感染，累計個案已達3,590宗，而死亡人數已增至37人。雖然數字有所下降，但單日增80宗個案仍屬高，而每日確診數字有波動，需要再觀察1至2日才能知道趨勢，而防疫措施暫不宜放鬆「要忍耐一陣」。 國家衛健委將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於昨午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。

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【18:43】政府公布將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以延續現行已實施的社交距離措施。上述指示及指明將由本周三（5日)零時零分起生效，為期七天，直至下周二（11日）。

三條法例依次為：食肆下午6時起至翌晨4時59分不能提供堂食，且每枱只限2人及店內容額最多為一般五成；聚集群組上限為2人，同住人士獲得豁免；在室內和室外公眾地方、以及公共交通工具上，必須佩戴口罩。原定由上月29日起實施七日，明晚結束，但政府宣布實施多七日。



政府強烈呼籲市民繼續盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，從而減低社區傳播以至切斷社區傳播鏈；亦市民時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散，以及紓緩目前醫療系統的沉重負荷。

【18:11】康文署連續多日都有員工確診，今日（3日）再公布一名在九龍城區太平道遊樂場工作的外判清潔工人初步確診。他最近一次上班日期為7月28日，早前因身體不適入院求醫，並於昨日（2日）獲通知初步確診，目前在醫院接受隔離治療，情況穩定。

新冠肺炎｜九龍城太平道遊樂場外判清潔工初確診 上周二最後上班

【18:04】澳門政府宣布，明日（4日）6時起，由香港入境澳門者需持有72小時內所做的新型冠狀病毒檢測報告，而14日隔離醫學觀察的措施將維持。另外，當局亦規定往返澳門及香港貨船的船員在澳門登岸後，將由專車接載往返酒店及碼頭，所有人不會准入社區。

新冠肺炎｜周二起由香港入境澳門 須持72小時內病毒檢測陰性報告

【17:41】教育局局長楊潤雄宣布，全港學校可按原先擬定日期開學，包括八月開學的國際學校及幼稚園，以及九月開學的中小學及特殊學校。惟因應疫情，所有面授課程及校內活動要暫停，直至另行通知；學校可用網上課堂等其他模式教學。

有關安排亦適用於非正規學校，包括補習學校。 楊潤雄指，學校在開學後要保持開放，安排適當人手在校照顧學生及處理校務。教育局已再發信向學校說明，關愛基金有彈性支援清貧學生購買設備進行網上學習。

新冠肺炎｜楊潤雄：疫情跨暑假 學校可按原先日期開學惟不可面授

教育局局長楊潤雄公布，學校可按原來議定的日期開學，但鑑於疫情嚴重，不能面授直至另行通知。（鄭子峰攝）

【17:20】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港累計有37名確診者死亡，第三波疫情的確較多病逝，大部分年紀大，部分人本身有長期病，增死亡風險。他續指，世界有不少研究指出，年齡係主要因素，決定死亡危險性，年齡高於60或70歲，死亡率較高。

至於康復者肺功能會否有後遺症，劉指，曾與專家討論，大部分較年輕病人，肺功能未有太受影響。他又強調，亞博社區治療設施模式，對醫管局來說是新事物，過去未試過在社區檢測，再留病人醫治，有關經驗需要向不同地方學習，包括參考內地方艙醫院經驗，希望從中學習前人，有關經驗對港方好有用

劉家獻指，截至中午有約150名確診者等候送院或入住亞博社區治療設施。（李澤彤攝）

【17:00】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報177宗個案，另有4名確診病人死亡，累計37人死。至今有1243名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中43人情況危殆，49人情況嚴重，1,151人情況穩定。

截至中午，56名病人在亞博社區治療設施，約200人在鯉魚門社區隔離設施，約300人已轉入二線隔離病床。另有150名確診者等待送院或轉送亞博社區治療設施。

至於明愛醫院內科病房，1名醫生及1名病人確診，該病房累計有4人確診，合共有57人被列為密切接觸者，需要接受隔離觀察。暫時亦有65名職員及97名病人接受測試，全部結果為陰性。

將軍澳醫院凌晨時，兩間深切治療隔離病室負壓系統故障，工程人員估計要一段時間維修，醫護人員安排兩確診病人轉到其他隔離病室，期間有合適裝備及採取合適防止感染措施，相信感染風險很低。

新冠肺炎｜明愛醫生中招57人須隔離 將軍澳醫院ICU負壓系統故障

衞生署錯將兩人檢測陰性報告當成陽性，張竹君就事件致歉。（李澤彤攝）

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

本港今日新增80宗確診個案，沒有輸入個案，其中有44宗師家人朋友吃飯的個案。今日全部個案屬本地感染，累計個案已達3,590宗，而死亡人數已增至37人。張竹君稱，雖然確診數字有所下降，但單日增80宗個案仍屬高，而每日確診數字有波動，需要再觀察1至2日才能知道個案開始回落，而防疫措施暫不宜放鬆「要忍耐一陣」。

新冠肺炎｜單日確診個案稍回落 張竹君指不能放鬆：尚要觀察數天

張竹君指，檢測中心出錯將兩名接受檢測人士的陰性結果，錯誤當成確診。涉事人士包括一名慈正邨居民，以及一名明愛恩翠苑工作人員。發現問題時，該名恩翠苑工作人員正被送往亞博的社區治療設施，最終沒有下車，改往瑪嘉烈醫院，並通知事主檢測結果實為陰性。至於慈正邨居民，本來正於家中等待安排入院，未去醫院。張竹君就搞錯檢測結果致歉。

新冠肺炎｜「破百」斷纜 增80宗個案 2人被誤當確診張竹君致歉

【15:38】消息指，今日確診宗數約為80宗，是12天以來首天確診個案跌至100宗以下。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，80宗仍算是高位，社區仍有很多不同地方錄得爆發群組，未能下定論確診個案已回落，市民仍然不能鬆懈。

新冠肺炎｜新增患者12日後首見100以下 梁子超：仍有群組爆發

【15:08】國家衛健委「內地核酸檢測支援隊」7 人「先遣隊」隊員，昨日（2日）抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會。

位於大埔工業邨的華大基因化驗所，今日（3日）有多名職員將新運到的醫療物資搬入室內，期間3名上衣印有「火眼實驗室」標誌的男子到場。據知，相關人員今早與華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭同行，曾到過先遣隊隊員下榻的九龍維景酒店。

新冠肺炎｜「火眼實驗室」人員離開九龍維景 轉到華大基因化驗所

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【13:00】消息指，本港今日增80宗確診個案

【12:31】伊利沙伯醫院公布，一名84歲女病人於今日離世，病人有長期病患，於7月10日因暈厥及跌倒而入住伊利沙伯醫院接受治療。病人情況其後持續轉差，延至今日早上5時28分離世。死者屬伊利沙伯醫院A6內科病房群組，為該群組第3名離世患者。

連同上述個案，至今共有37名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【09:11】屯門醫院公布，一名83歲個案編號1346的男病人於今日離世。病人有長期病患，於7月9日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日早上6時34分離世。連同上述個案，至今共有36名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。翻查資料，個案屬港泰護老院群組病人。

↓↓內地派港7名檢測人員周日抵港↓↓

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昨日總覽：新冠肺炎・8.2｜新增115宗本地感染 直銷群組增8人確診

新冠肺炎｜檢測樣本不送內地 港府譴責不實謠言稱研究會否涉犯罪

新冠肺炎｜消息：內地專家主力建臨時醫院 醫管局研改裝二號展館

新冠肺炎｜康文署康樂助理員初步確診 於上環市政大廈上班

新冠肺炎｜亞博館社區治療設施啟用首天 即錯送無確診女子隔離

【08:00】截至周一（3日）上午8時，全國確診病例88,417宗，累計死亡人數4,675人，疑似病例2宗，治癒病例81,456宗，累計境外輸入2,085宗。

【03:32】司法機構周日（2日）發表聲明指，早前先後有兩名由警方的承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安人員確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，而法院大樓內所有法庭及公眾地方已完成清潔和消毒，強調確診者及其密切接觸者於法院大樓消毒工作開展前，已停止在大樓工作。

新冠肺炎｜九龍城裁判法院2保安員確診 新羈押案件轉西九龍法院

【02:14】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周日（2日）報告上周六（1日)錄得過百宗確診個案。衞生防護中心周日晚上更新確診患者到訪過的地方，新增37間食肆，包括尖沙咀星光行及港鐵炮台山站上的麥當勞，奧海城1期的糖心軒、元朗的華嫂冰室及沙田積達樓老表雲吞麵等。

另外，編號為2318的確診者曾到訪荃灣、油尖旺的4間餐廳，包括安安大樓的佳坊、荃灣廣場的鴻星中菜、順昌樓的616牛肉火鍋店及歐美廣場的老川皇。

新冠肺炎｜確診者訪食肆增37間 元朗華嫂冰室、星光行麥當勞上榜

【01:27】本港連續12日出現破百宗新增確診個案，第三波疫情仍然嚴峻，衛生防護中心周日晚上（2日）更新確診者住所及行蹤資料，其中直銷群組Star Global再多8人確診，當中三人居於葵青石籬邨，另分別有兩人居於元朗和沙田。

此外，疫廈亦涉及豪宅盤，當中油尖旺區的御金．國峯再次上榜，今年初確診的海通國際投資部董事總經理鄧晞亦是該屋苑居民；另亦包括沙田玖瓏山傲瓏閣、荃灣爵悅庭南爵軒、九龍城翔龍灣和天鑄等。

新冠肺炎｜確診患者大廈列表更新 御金．國峯、玖瓏山再上榜