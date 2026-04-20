宏福苑聽證會．最新｜屋苑新法團委員江祥發作供 曾促ICU查棚網
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第十五場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑業主立案法團管理委員會（宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會）委員江祥發作供，他在2025年10月23日、即大火前約一個月曾去信房屋局獨立審查組（ICU）要求調查棚網。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑聽證會4月20日（第十五場）重點：
．宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。
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大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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